Salita Promotions signe le poids plume arménien Aram Avagyan

RINGSIDE 19/02/2020

Dmitriy Salita de Salita Promotions annonce avec fierté la signature d’Aram Avagyan, poids plume arménien invaincu, dans le cadre d’un contrat promotionnel.

Avagyan (9-0-1, 4 KOs) est originaire de la capitale arménienne d’Erevan et se bat actuellement depuis Moscou, en Russie.

L’ancienne star amateur a commencé la boxe à l’âge de 10 ans et a remporté deux médailles de bronze aux Championnats d’Europe et a participé aux Jeux olympiques d’été de 2016 à Rio de Janeiro.

Connu comme un tacticien intelligent dans le ring, Avagyan, 29 ans, est titulaire d’une maîtrise en relations internationales de l’Institut d’État arménien de la culture physique et des sports de l’Université russo-arménienne.

Professionnel de trois ans, Avagyan a remporté le titre WBC International Silver Feather avec une décision unanime sur le vétéran mexicain éprouvé Emanuel Lopez en 2018.

Il a fait ses débuts aux États-Unis et a défendu avec succès son titre pour la deuxième fois à Las Vegas en mai dernier avec une décision unanime sur son compatriote invaincu Francisco Esparza sur la carte de voeux du combat Canelo contre Danny Jacobs.

«J’ai de grandes attentes avec Salita Promotions, et je crois que nous atteindrons bientôt de grands sommets», a déclaré Avagyan. «Je suis heureux que le chef de la compagnie soit un ancien boxeur professionnel car il comprend très bien ce que doit être un athlète.

«Mon objectif à chaque combat est de gagner et de me rapprocher de mon objectif de devenir champion du monde. J’ai choisi cette voie et je veux me battre avec n’importe qui dans le top 10 et tous les champions. Je suis toujours prêt partout et avec n’importe qui! “

Le promoteur Salita dit qu’Avagyan commencera bientôt à travailler avec Sugarhill Steward au Kronk Gym de Détroit pour se préparer à ses débuts à venir sous la bannière Salita Promotions. Ce combat sera annoncé sous peu.

“Aram a le curriculum vitae et les compétences nécessaires pour être une force dans la division poids plume”, a déclaré Salita. “Son style passionnant et son désir d’affronter les meilleurs créeront beaucoup de combats passionnants dans la division pleine de talents.”