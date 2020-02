Sam Eggington ajouté au projet de loi Pitters vs Richards à Coventry

RINGSIDE 06/02/2020

Le héros de Birmingham, Sam Eggington, sera l’une des attractions phares de la grande confrontation entre Shakan Pitters et Craig Richards pour le British Light-Heavyweight Championship le samedi 28 mars au Coventry Skydome, en direct exclusivement sur la chaîne gratuite 5. .

Eggington (28-6-0, 17 KO) cherche enfin à décrocher un titre de rêve mondial pour remporter une célèbre carrière de sept ans et 34 combats qui lui a valu de remporter les titres britanniques, du Commonwealth, d’Europe et de la WBC International Welterweight Silver et plus récemment le titre IBF International Super-Welterweight avec une superbe victoire de KO au deuxième tour sur Orlando Fiordigiglio à Florence.

Le 26-year-old de Stourbridge, connu sous le nom de «Savage», s’est taillé une réputation comme l’un des combattants les plus excitants de la boxe britannique pour ses performances palpitantes de sang. Son pouvoir effrayant a dépassé les goûts de l’ancien champion britannique et du Commonwealth Frankie Gavin et Denton Vassell. L’une de ses nuits les plus en vue a été la fin de la carrière de l’ancienne double championne du monde Paulie Malignaggi avec un KO dévastant au huitième tour en mars 2017.

Bien qu’Eggington ait subi une perte d’arrêt au cinquième tour pour rivaliser avec Liam Smith en mars dernier, il a bien rebondi avec quatre victoires solides, dont la victoire de Fiordigiglio en septembre dernier, et son dernier combat a eu lieu en novembre avec un arrêt du deuxième tour de Daniel Urbanski.

Ce sera la deuxième fois qu’Eggington se bat à Coventry avec une visite en début de carrière dans la ville dans son troisième combat professionnel, ce qui se traduit par une victoire de quatre points contre Andrew Hardy à l’hôtel Hilton.

Sur la scène mondiale, la division des 154 livres a subi un changement spectaculaire après la chute choc de Julian Williams au cinquième tour KO de ses titres mondiaux WBA et IBF pour négliger Jeison Rosario le mois dernier et Eggington a faim pour saisir cette opportunité.

“C’est formidable d’être de retour en action pour la première fois en 2020 et cela devrait être ma grande année quand je sens vraiment que je vais obtenir mon titre de champion du monde de rêve”, a déclaré Eggington.

Il a poursuivi: «Je suis ravi de me battre sur une carte de haut niveau en direct sur la chaîne gratuite 5 et c’est un retour à Coventry où j’ai de grands fans. Ce sera mon premier combat depuis novembre et j’ai hâte de faire une véritable déclaration d’intention et de forcer cette opportunité de titre mondial cette année. Julian Williams a perdu ses titres mondiaux IBF et WBA avec une perte de choc contre Jelson Rosario récemment.

«Si je recevais l’appel téléphonique pour le combattre, je le prendrais haut la main et je gagnerais. Je vais combattre n’importe lequel des autres champions du monde Jermell Charlo (WBC) ou Patrick Teixeira (WBO), peu m’importe qui c’est, je veux juste l’opportunité. J’ai fait tout ce qui m’était demandé, combattu mes obligations, perdu certains des combats obligatoires alors que j’aurais pu quitter le titre, j’ai combattu tout le monde me demandait. Il s’agit maintenant d’obtenir le gros et c’est ce que je vais faire cette année. »

Le directeur d’Eggington, Jon Pegg, a ajouté: «Les gens ne se rendent pas compte qu’il a 26 ans et qu’il continue de s’améliorer. Il a commencé sa carrière professionnelle alors qu’il n’avait que 19 ans et il a été entassé dans 34 combats. Il est toujours en développement et croyez-moi, le meilleur reste à venir. Personne ne pensait qu’il pouvait gagner les titres britannique, du Commonwealth et européen et mon téléphone était décroché avec des gens disant à quel point il était beau contre Fiordigiglio. Il a gravi les échelons de sa carrière et maintenant nous allons continuer et obtenir son titre de champion du monde et quand l’occasion se présentera, il la gagnera. “

Un undercard de qualité supérieure propose de superbes matchs de Midlands qui incluent un derby de Coventry fougueux entre les poids welter Jordan Cooke et Michael Green sur six rounds; Ishmael Ellis de Birmingham affronte Shaun Cooper de Walsall en six manches en poids léger; Dilly Singh de Coventry contre Matt Sen de Birmingham à cruiserweight sur six tours; Coventry River Wilson de poids moyen léger Bent dans un concours de quatre tours; Poids léger Tom Collins de Birmingham dans un concours de quatre rondes; Le super-poids plume de Lewis Lewis Coley dans un concours de quatre rondes; Le poids léger Danny Quartermine de Leamington Spa fait ses débuts professionnels dans un concours de quatre tours.

Michael Hennessy Jr. de Sevenoaks, Kent, sera également sur la carte avec son espoir de poids moyen dans son cinquième combat professionnel en six manches.