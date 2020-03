Samedi, Gabriel Pham vise une grande victoire contre Derrick Webster à Atlantic City

RINGSIDE 06/03/2020

Gabriel Pham, originaire d’Atlantic City, estime qu’il est prêt à égaliser le score avec Derrick Webster lors de leur rencontre ce samedi soir lors d’un événement principal de huit rondes de poids moyen au Ballys Atlantic City Hotel and Casino.

La carte est promue par Hard Hitting Promotions.

Pham, qui a eu plusieurs arrêts et départs dans sa carrière, est prêt pour une victoire qui le mettra sur la carte dans la division des super-moyens. Pham s’est entraîné avec l’entraîneur des championnats du monde, Raul “Chino” Rivas, et a travaillé dur pour préparer ce combat.

«Le camp d’entraînement était bon. Je me prépare pour ce combat depuis un moment. Dès que j’ai pu commencer l’entraînement après mon dernier combat, j’ai commencé le camp samedi soir », a expliqué Pham.

L’un des principaux facteurs de motivation de Pham était un combat amateur, qui était le dernier pour Webster avant de devenir professionnel, où Webster a vaincu Pham.

“Il m’a battu en tant qu’amateur”, a poursuivi Pham. «C’est pourquoi je veux ce combat, mais nous sommes des combattants complètement différents. Il a parlé de notre combat, nous sommes également des combattants différents à partir de ce moment-là. »

Étant à Atlantic City, Pham a quelque chose à prouver aux fans de sa ville natale, car ce sera la 10e fois que Pham enfile ses gants dans la ville de la promenade. »

«C’est un grand combat, et comme c’est dans ma ville natale, les gens en parleront. Heck, je vis à environ trois pâtés de maisons de Ballys, alors oui, je suis excité par ce combat. “

Affronter un adversaire redoutable dans Webster est ce que Pham voulait car il ne veut lutter contre une opposition de qualité que pour atteindre ce qu’il veut, et c’est d’être un champion du monde.

«Je viens de perdre lors de mon dernier combat contre Ievgen Khytrov, et maintenant je me bat contre Derrick. Je veux affronter des gars dans le top 50 puis le top 20, le top 15 et ainsi de suite. Quand je gagnerai samedi soir, cela m’aidera à atteindre ces objectifs. »

«En fait, je veux peut-être descendre à 160 livres, j’ai mangé trois fois par jour et j’ai bu, mais la motivation pour obtenir même pour ce combat amateur est la raison pour laquelle j’ai pris ce combat. J’ai vu qu’il sent que je ne suis pas à son niveau, et il peut parler tout ce qu’il veut, mais je sais qu’il me respecte. »

Pham a également une autre raison importante et personnelle de se produire samedi.

«Je veux dédier la lutte aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Je lutte contre la dépression depuis environ 10 ans. Je pense que c’est tellement bien ce que Tyson Fury a fait pour en faire prendre conscience. Je veux juste que tout le monde sache que samedi soir sera un grand combat. »

Selon le directeur de Pham, Rich Masini, “Gabriel est très confiant et c’est le nid que je l’ai vu mentalement et physiquement alors qu’il se battait.”

En six rounds:

Anthony Young (21-2, 8 KOs) d’Atlantic City affronte Jorge Martin Garcia (13-7-1, 3 KOs) de Buenos Aries, Argentine dans un combat de poids welter de six rounds.

Jeremy Cuevas (12-1, 9 KOs) de Philadelphie affronte Nestor Hugo Paniagua (26-9-2, 17 KOs) de Santa Fe, Argentine dans un combat léger.

Christian Tapia (10-0, 9 KOs) de Coamo, Puerto Rico combat Carlos Colon (5-2, 2 KOs) de Hatillo, Puerto Rico dans un concours de super poids plume.

Thomas Velasquez (9-0-1, 5 KOs) de Philadelphie affronte Gustavo Molina (24-21, 9 KOs) de Tlaxcala, Mexique dans un combat léger.

Isiah Seldon (13-3-1, 4 KOs) d’Atlantic City combat Darryl Bunting (4-6-2, 2 KOs) d’Asbury Park, NJ dans un combat super-moyen de six rounds.

En combats de quatre rounds:

Benny Sinakin (5-0, 3 KOs) de Philadelphie affronte Leroy Jones (3-7, 2 KOs) de Saint Louis dans un concours de poids léger.

LA PESÉE AURA LIEU AUJOURD’HUI AU LIVRE DES BALLYS A 15H00 ET

Les billets sont en vente maintenant pour 100 $ pour VIP, 65 $ pour Ringside et 50 $ pour VIP et peuvent être achetés sur www.ticketmaster.com et au Caesars Box Office.