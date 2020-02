Samedi soir occupé pour l’écurie Lou DiBella, les stars de Mary McGee

RINGSIDE 08/02/2020

DiBella Entertainment a un week-end chargé à venir, en vedette par “Merciless” Mary McGee défendant son titre mondial IBF Junior Welterweight pour la première fois ce soir, le 8 février, près de sa ville natale de Gary, IN, au Civic Center, à Hammond, IN.

McGee (26-3, 14 KO) affrontera Deanha “The Silencer” Hobbs (8-1, 5 KO), du Queensland, Australie, dans le tournoi principal de 10 rounds. Elle a remporté le titre mondial vacant le 5 décembre 2019, avec un arrêt de 10e ronde d’Ana Laura Esteche sur Broadway Boxing à New York.

Hobbs sort de la première perte de sa carrière professionnelle de quatre ans, une décision en 10 rounds contre la championne du monde WBO Super Lightweight de l’époque, Christina Linardatou, le 7 juin 2019, à Athènes, en Grèce.

Christina «Medusa» Linardatou (12-2, 6 KOs), d’Athènes, en Grèce, participera à un combat de 10 rounds contre Prisca «die Kriegerin» Vicot (11-6, 2 KOs), d’Angleterre. Dans une bataille de championnat du monde très disputée, Linardatou a perdu son titre par décision contre Katie Taylor le 2 novembre 2019 à Manchester, en Angleterre.

Vicot dispute une séquence de victoires de deux matchs, battant Olena Medvedenko le plus récemment par décision unanime, le 6 juillet 2019, à Vienne, en Autriche.

Également présenté sur la carte à Hammond, IN, l’olympien américain Charles Conwell (11-0, 8 KOs), de Cleveland, OH, affronte Ramsès “El Faraon” Agaton (22-11-3, 12 KOs), de Tlalnepantla, Mexique, plus de huit tours. Conwell, 22 ans, revient sur le ring pour la première fois depuis sa victoire contre Patrick Day le 12 octobre 2019 à Chicago, IL.

Malheureusement, Day est décédé des blessures subies au cours du combat quatre jours plus tard. Professionnel depuis 10 ans, Agaton, 29 ans, sort d’un coup de grâce de quatrième ronde de Victor Marquez le 28 décembre 2019 au Mexique.

Dans un tournoi à six rondes prévu à Hammond, IN, l’espoir invaincu des poids moyens Isaiah Steen (13-0, 10 KOs), de Cleveland, OH, partenaire d’entraînement de Conwell’s, fait face au Kenneth “The Cannon” Council (10-3-1, 8 KO), de Knoxville, TN. Se battant pour la première fois cette année, Steen, 23 ans, frappe le ring à la suite d’une décision de huit tours contre Gorjan Slaveski le 16 août 2019, à Columbus, OH. Le Conseil cherche à rebondir après une défaite disputée en six tours de décision partagée contre Anthony Barnes, invaincu le 11 octobre 2019, à Warren, MI.

Aussi, samedi soir à Daytona Beach, Floride, l’olympien Juan Carlos Carrillo (2-0, 1 KO), de Barranquilla, en Colombie, poursuit son ascension dans les rangs professionnels, face à Ben Williams (1-2), de Benton Harbor , MI, dans un affrontement de poids lourds légers à six rounds.

Carrillo, 27 ans, qui a représenté la Colombie aux Jeux olympiques de Rio, a établi un impressionnant record amateur de 388-23, remportant l’or aux Jeux nationaux colombiens 2012, Tournoi de la Coupe du Pacifique 2012, Championnats nationaux colombiens 2011, Championnats nationaux de la jeunesse colombienne 2010, et l’argent aux Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes 2014.

Il a remporté ses deux premiers combats professionnels de façon dominante l’année dernière et envisage une année 2020 chargée. L’événement au Hard Rock Hotel de Daytona Beach, en Floride, est promu par la légende de la boxe féminine et intronisée au Temple de la renommée 2020 Christy Martin.

À Vienne, en Virginie, au Tysons Playground, le concurrent des poids lourds Mike Balogun (15-0, 11 KOs), d’Upper Marlboro, MD, combat le Bosniaque Adnan Buharalija, de Norcross, en Géorgie, dans un huit rond prévu. Ancien joueur de football universitaire des Oklahoma Sooners qui a également joué dans la NFL, Balogun fera son premier départ en 2020 après quatre victoires l’année dernière, deux par KO au premier tour.

Pour terminer le week-end pour DiBella Entertainment, le meilleur concurrent léger Jon Fernandez (20-1, 17 KOs) se bat à domicile samedi soir à Bilbao, en Espagne, contre Robin Zamora (15-7, 8 KOs), de Managua, Nicaragua, en un huit rond prévu. Co-promu par la légende de la boxe Sergio Martinez ‘Maravilla Promotions, Fernandez, 24 ans, a remporté quatre combats d’affilée depuis sa seule défaite contre O’Shaquie Foster en septembre 2018. Le Zamora, 21 ans, a remporté deux des ses trois derniers départs par KO.