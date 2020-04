Sampson Lewkowicz envisage de se rendre à Phoenix pour la défense du titre de David Benavidez WBC

RINGSIDE 09/04/2020

📸 Renato Rimach / TGB

Le promoteur Sampson Lewkowicz a obtenu une licence de promoteur de l’Arizona Department of Gaming dans le but de Sampson Boxing de promouvoir le champion du monde WBC Super Middleweight invaincu David «El Bandera Roja» Benavidez a reporté le virus de sa défense contre le Roamer Alexis Angulo dès le retour des conditions favorables pour les événements en direct.

Initialement prévu le samedi 18 avril au Arizona Federal Theatre dans la ville natale de Benavidez à Phoenix, Benavidez contre Angulo devait être le premier combat de Benavidez à domicile depuis 2015 et devait être diffusé en direct sur SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING®.

«Ce sera un énorme combat pour le David Benavidez et pour l’état de l’Arizona quand cela se produira, et je suis prêt à contribuer à en faire un événement inoubliable pour les habitants de Phoenix et les fans du monde entier. Je remercie l’Arizona Department of Gaming pour son professionnalisme et son accessibilité. Tout le monde reste en sécurité, restez à l’intérieur. Lorsque la pandémie prendra fin et que la boxe redeviendra normale, ce sera un autre événement auquel je suis très fier de participer. »

L’Arizona Department of Gaming réglemente et supervise tous les événements de boxe, de kickboxing, de dur à cuire et d’arts martiaux mixtes en Arizona pour garantir le respect des lois et règlements et protéger ainsi les athlètes, les participants et les spectateurs.

Lewkowicz dit qu’il annoncera les détails du nouveau combat dès que possible.