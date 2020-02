Sampson Lewkowicz rencontre le président du Panama pour discuter du programme amateur

RINGSIDE 07/02/2020

Hier, jeudi 6 février au Panama, le promoteur Sampson Lewkowicz de Sampson Boxing a accepté une invitation à une réunion avec le président de ce pays, l’honorable Laurentino “Nito” Cortizo Cohen, pour discuter d’une renaissance de leur programme de boxe amateur.

La réunion, tenue au Palacio de las Garzas, à Panama City, a également réuni les présidents du World Boxing Council (WBC) et de la Fédération internationale (IBF), le Mexicain Mauricio Sulaimán et l’American Daryl Peoples, respectivement, et le légendaire journaliste local Juan Carlos Tapia, dont le programme “Le meilleur de la boxe” est ininterrompu depuis 45 ans au Panama et figure dans le Livre Guinness des records comme la plus longue émission de télévision sportive au monde.

Le natif uruguayen Lewkowicz, qui a supervisé le programme “New Dawn of Uruguayan Boxing” de la WBC (que Sulaimán appelle “le meilleur programme amateur de l’univers”), a expliqué les détails du plan réussi à Cortizo et a expliqué comment il pourrait être mis en œuvre au Panama comme bien.

Cortizo était enthousiasmé par le projet et a montré un grand intérêt à le démarrer au Panama pour «aider les jeunes et leur donner une lumière dans le tunnel avec le noble sport de la boxe», a-t-il déclaré.

Tapia a également montré son désir de soutenir le programme en espérant que ce sera «la nouvelle aube de la boxe panaméenne».

Le programme «La nouvelle aube de la boxe panaméenne» (El Nuevo Amanecer Del Boxeo Panameño) débutera bientôt avec l’aide de Lewkowicz et de la Commission uruguayenne de boxe amateur et professionnelle (CUBAP) et de son président Sergio Márquez.