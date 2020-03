Samuel Teah a opposé Diemurci Nzau ce samedi soir à Philly

RINGSIDE 05/03/2020

Le champion des poids welters juniors de l’USAA, Samuel Teah, ne prend pas à la légère son adversaire, Diemurci Nzau, pour son événement principal sans titre prévu en six manches, le combat ce samedi soir à la 2300 Arena de Philadelphie.

Le combat sera le titre de la carte inaugurale promue par RDR Promotions.

Teah de Philadelphie, qui a un dossier de 16-3-1 avec sept KO, vient de prendre une décision majoritaire de 10 rounds sur Sonny Fredrickson pour remporter la couronne en novembre sait qu’une victoire samedi soir le mènera à une éventuelle grande opportunité .

«J’ai eu un très bon camp d’entraînement. Au début, il a fallu un certain temps pour commencer après la victoire sur Fredrickson, mais j’ai ensuite regardé un film sur Nzau, et j’ai vu qu’il était un gars dur, alors nous l’avons ramassé pour le reste du camp », a déclaré Teah

“Nzau est dur et durable, et je ne le sous-estime pas en tant qu’adversaire.”

Teah a remporté deux de ses trois derniers matchs contre d’autres combattants annoncés comme Fredrickson et Kenneth Sims, mais Teah sait qu’il ne peut pas se glisser contre Nzau.

«Fredrickson et Sims étaient de meilleurs noms, mais je sais ce qu’il faut pour gagner en tant qu’outsider, donc je suis sûr que Nzau cherchera à me faire ça. Je dois gagner ce combat car je sais que des combats plus importants sont très proches de moi. »

En raison du récent succès, Teah, qui travaille pour le système de transport en commun SEPTA, attend beaucoup de soutien en entrant dans le ring 2300 Arena.

«Je suis très enthousiasmé par le taux de participation qui m’attend. Tout le monde à mon travail sera là en plus de ma base de fans normale qui me soutiendra pour tous mes combats. »

En combats de six rounds, Brandon Robinson (14-2, 9 KOs) de Upper Darby, PA combat Josue Obando (19-26-2, 14 KOs) de Guadalajara, Mexique dans un combat de super poids moyen.

Le signataire de RDR Promotions, Nahir Albright (7-1, 2 KOs) de Sicklerville, NJ, affronte Andrew Rodgers (4-8-2, 2 KOs) d’Elkhart, IN dans un combat de poids welter junior.

En combats de quatre rounds:

Nafear Charles (2-0, 2 KOs) de Philadelphie combat Joseph Santana (0-2) de Providence, RI dans un concours super léger.

Laquan Evans (3-1, 1 KO) de Philadelphie affronte Anthony Young dans un combat qui mettra en vedette des poids moyens basés à Philadelphie.

Ryan Umberger (3-0, 3 KO) de Bensalem, PA met en boîte Estevan Payan (1-8-1, 1 KO) de Glendale, Arizona dans un combat de poids moyen.

Naheem Parker de Camden, New Jersey fera ses débuts professionnels contre Anthony Carter (0-1) de Philadelphie dans un combat léger.

Victor Medina (1-0, 1 KO) de Hartford, Ct affrontera Michael Stoute (3-2) de Long Island, NY dans un combat super coq.

Rashiem Jefferson de Philadelphie fera ses débuts professionnels contre Nathan Benchou (2-0, 2 KOs) du Mexique dans un concours de poids léger.

LE PESAGE AURA LIEU LE VENDREDI 6 MARS A L’HOLIDAY INN EXPRESS (100 NORTH COLUMBUS BLVD) A 17H00 ET

Les billets sont 125 $ VIP avec une boisson; 75 $ Ringside et 55 $ Admission générale et peuvent être achetés à 2300arena.com