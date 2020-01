Santiago Dominguez vise sa 21e victoire professionnelle le 30 janvier

RINGSIDE 14/01/2020

Le poids welter mexicain invaincu, Santiago “Somer” Dominguez, disputera sa 21e victoire professionnelle et son 17e à élimination directe le jeudi 30 janvier, lorsqu’il défendra son titre d’argent des États-Unis du World Boxing Council (WBC) lors du premier épisode de RJJ Boxing en 2020 sur l’UFC FIGHT. PASS®.

Promu par Roy Jones Jr. (RJJ) Boxing Promotions, en association avec Sanman Boxing, RJJ Boxing sur UFC FIGHT PASS sera diffusé en direct et exclusivement sur UFC FIGHT PASS®, le premier service d’abonnement numérique au monde pour les sports de combat, à partir de 22 heures. ET / 19 h PT, du Legends Casino and Hotel à Toppenish, Washington.

En vedette par un événement principal sensationnel de 10 rounds, où invaincu Ernesto Delgadillo (11-0-2, 2 KOs) s’emmêlera avec un invaincu et classé mondial Jade “Hurricane” Bornea (14-0, 10 KOs) pour le Nord vacant Titre de super poids mouche de la Fédération américaine de boxe (NABF), le premier spectacle de RJJ Boxing en 2020 a le plein potentiel pour être le meilleur qu’il ait jamais promu sur UFC FIGHT PASS.

Dominguez (20-0, 16 KOs), combattant hors de Fort Worth, Texas, affronte l’ancien champion brésilien Vitor “La Amenaza” Jones Freitas (16-5, 10 KOs) dans l’épreuve de 8 tours, co-vedette. Le passionnant Dominguez, 28 ans, a augmenté le niveau d’opposition depuis qu’il s’est battu sur des cartes RJJ Boxing dans deux de ses trois quatre combats. Le gros puncheur a stoppé 17-2 Ravshan Hudaynazarov au premier tour, 23-9-2 Fabian Lyimo au deuxième.

Sur une séquence de 8 combats KO, Dominguez affronte un challenger expérimenté qui a été dur contre le champion des poids légers de la Fédération internationale de boxe (IBF) Teofimo Lopez, la titlist poids léger WBC World Youth Jamaine Ortiz, le prospect géorgien Enriko Gogokhia et le favori canadien Sebastian Bouchard.

“Je sens que l’une ou l’autre main a un pouvoir KO”, a déclaré Dominguez, “mais je pourrais endommager tous mes adversaires au début de ma carrière avec un crochet gauche précis sur le corps.” Maintenant, mon entraînement physique continue d’améliorer la puissance de mes deux mains.

«UFC FIGHT PASS m’a vraiment motivé depuis que je reçois enfin plus de visibilité. Les gars de RJJ Boxing sont super gentils et me font sentir les bienvenus. Ils me font me sentir le bienvenu et que j’appartiens à eux. Je ne décevrai pas mon manager, Terry Hollan, Roy Jones Jr. Boxing et UFC FIGHT PASS. “

Dominguez avait un record amateur de 62-4 sterling avec 36 KO. Son père strict a gardé Santiago à l’abri des mauvaises influences dans leur ville natale de Ciudad Obregon, Sonora, au Mexique. Il est devenu pro en 2014, affichant immédiatement la puissance des deux mains.

“Mon adversaire a des mains plus petites mais plus rapides”, a ajouté Dominguez. «Je suppose qu’il va essayer de bouger plutôt que de se tenir devant moi. Je travaille avec des gars plus rapides en ce moment pour me préparer. Il est vraiment ouvert à un droit de dessus.

«En 2020, je prévois de me battre souvent et de m’entraîner dur aux États-Unis. Il y a beaucoup de grands combattants dans la division, mais je me prépare et je suis prêt à remporter un championnat si on m’en donne l’occasion »

Delgadillo, qui se bat depuis Dallas, est un ancien super poids lourd des États-Unis et une liste de titres des poids mouches du Texas State, qui se battront pour la première fois depuis l’été 2018.

Le prospect philippin Bornea, classé n ° 10 par la Fédération internationale de boxe (IBF) et n ° 15 par la World Boxing Association (WBA), est un ancien champion du monde de la jeunesse IBF qui combattra aux États-Unis pour la première fois.

Invaincu, le poids moyen Connor “The Kid” Coyle (11-0, 4 KOs), représentant l’Irlande du Nord, revient contre Miguel Dumas (11-2, 9 KOs), du Mexique, dans un combat de 8 rounds. Coyle est devenu un habitué du UFC FIGH PASS après avoir déjà combattu le géant du streaming à trois reprises.

Deux espoirs invaincus des poids lourds légers du Nord-Ouest, le populaire Richard Van Sicien de Seattle (7-0, 3 KO) et l’Oregonian Abraham Martin (5-0, 5 KO), ouvrent le flux UFC FIGHT PASS dans un match de 6 rounds.

Les prix des billets varient de 15,00 $ à 50,00 $ et sont disponibles à l’achat. Ouverture des portes à 17h30 PT, premier combat à 18h00 PT, et FIGHT PASS commence à 22 heures. ET (19 h, heure du Pacifique).