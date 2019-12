«Saturday Night Live» était en train de mourir. Puis Eddie Murphy s'est présenté.

Tout a commencé par – de toutes choses – un article de journal. À l'automne 1980, au cours de la sixième saison désastreuse de Saturday Night Live, le père de l'écrivain de première année Barry Blaustein lui a envoyé une histoire de Cleveland. Le rapport se concentrait sur l'administrateur nommé par le tribunal, Donald R. Waldrip, qui, dans le cadre d'un plan de déségrégation plus large, avait ordonné aux équipes de basket-ball des lycées, principalement noires de la ville, de diversifier leurs listes avec plus de joueurs blancs.

"La directive indique que les équipes de basket-ball de Cleveland pourraient éventuellement être choisies par les directeurs de casting de The White Shadow", a écrit le chroniqueur du New York Times George Vecsey, en vérifiant le nom de la série télévisée sur une équipe de lycéens racialement mélangés. "Mais il ne respecte pas les valeurs les plus élevées dans le sport."

Désespéré de trouver du matériel, Blaustein a décidé que cette tentative d'intégration notoirement erronée serait la chose parfaite à embrouiller dans un croquis. Lui et son partenaire d'écriture, David Sheffield, avaient juste besoin de quelqu'un à qui présenter l'idée. Heureusement, ils ont eu un collègue qui démange pour le temps d'écran.

"Il n'était qu'un joueur vedette", explique Sheffield. «Il n'était pas membre de la distribution régulière. Il n'apparaissait dans rien à proprement parler. Il était très calme. Gardé pour lui. "

À l'époque, Eddie Murphy avait 19 ans. Le personnel d’écriture extrêmement blanc de la série de fin de soirée semblait à peine savoir que le jeune homme noir existait. Mais un jour, alors que Blaustein et Sheffield traînaient avec lui au travail, il a commencé à riffer sans effort en tant que personnage nommé Raheem Abdul Mohammed, un commentateur culturel et critique de cinéma en herbe. "La plaisanterie était qu'il allait toujours au mauvais théâtre du multiplex", dit Sheffield. "Nous étions juste comme," Boy, ce gars est drôle. ""

Ce gars, pensa Blaustein, serait la personne parfaite pour se moquer de la vilaine situation dans l'Ohio. «J'ai demandé à Eddie s'il pensait qu'il pouvait en faire quelque chose», dit-il. «Et puis il a écrit quelque chose et il l'a montré à David Sheffield et à moi-même. C'était vraiment, vraiment bon. »Si bon, en fait, qu'il a atterri Murphy sur« Weekend Update »pour la première fois.

Le 6 décembre, au milieu de l'émission de nouvelles satiriques, le faux présentateur Charles Rocket l'a jeté à Joe Piscopo pour un segment sportif. "L'autre grande histoire de cette semaine, Cleveland", a-t-il déclaré après avoir fait une blague sur le boxeur Roberto Durán. «Le juge qui décide de toutes les équipes de basket-ball du secondaire doit avoir deux joueurs blancs. Juste? Injuste? Commentaire: Raheem Abdul Mohammed, lycéen de Cleveland. Quelle est l'histoire Raheem? "À sa gauche, Murphy était dans une veste de facteur noir et jaune.

"Au moment où Eddie est allé à l'antenne, c'était comme:" Mon Dieu, ce gars est incroyable. "" -Barry Blaustein

"Yo, bébé", a déclaré Raheem avant de sauter dans une chape courte et droite qui semblait empruntée à la routine de stand-up de Murphy. «Laissez-nous au moins le basket. Rien de sacré? Chaque fois que nous obtenons quelque chose de bien, vous devez y passer. Dans les années 60, nous portions des chaussures à plateforme, puis vous deviez tous porter des chaussures à plateforme. Au début des années 70, nous avons tressé nos cheveux, puis à la fin des années 70, vous avez dû tresser vos cheveux. Maintenant, nous sommes en 1980, nous travaillons sur le bien-être – d’ici la fin de l’année prochaine, vous serez aussi sur le bien-être. »À ce moment-là, la caméra a zoomé sur le visage de Murphy.

"Je ne vois aucun juge dire que tous les deux préposés aux toilettes doivent être blancs", a poursuivi Raheem. «Tout ce que je dis, c'est que vous restez tous sur les terrains de hockey et les terrains de polo, et restons sur les terrains de basket. Si Dieu aurait voulu que les blancs soient égaux aux noirs, tout le monde en aurait un. »De sous le bureau, il sortit une boîte à flèche. Alors qu'il croisait les bras et regardait Piscopo, les rires du public augmentèrent.

Blaustein et Sheffield se tenaient juste devant la caméra. "Au moment où il est allé à l'antenne, c'était comme," Mon Dieu, ce gars est incroyable "", a déclaré Blaustein. «Il vient de les conquérir», explique Gail Matthius, co-hôte de la mise à jour éventuelle de Rocket cette année-là. «Juste après, je me suis dit:« Oh ouais. Quelque chose est arrivé juste là. »»

Corbis / VCG via .

Ce week-end, Eddie Murphy animera Saturday Night Live pour la première fois depuis 1984. Entre-temps et maintenant, il est devenu la plus grande star de cinéma que la série ait jamais produite. Les titres récents se sont concentrés sur la décision de Murphy de reprendre le programme après des décennies d'absence, la dissolution d'une rancune de plusieurs années pour un tir bon marché de 1995 que David Spade a infâmement pris dans sa carrière. Mais le retour de Murphy au Studio 8H est également une raison de réfléchir à ce que l'acteur voulait dire pour Saturday Night Live. Parce qu'il comptait beaucoup: sans Eddie Murphy, il ne resterait peut-être rien de SNL, sauf des rediffusions en continu.

Lorsque Murphy est arrivé en 1980, ce qui restait de la distribution originale légendaire venait de suivre le créateur Lorne Michaels. Naturellement, la qualité de la série a chuté et les cotes ont cratéré. «Cela aurait été comme si, lorsque Friends était en ondes, tout le casting était parti et avait été remplacé par différentes personnes», explique le comédien Gilbert Gottfried, qui a également rejoint SNL cet automne. "Et vous vous attendiez à ce que le public dise:" Oh, je vais juste le regarder comme je le fais toujours. "" Le critique du Washington Post, Tom Shales, qui a co-écrit l'histoire orale définitive de la série, est allé jusqu'à déclarer que le nouveau producteur exécutif Jean Doumanian avait pris le programme «pour une longue marche sur une courte jetée». (Doumanian n'a pas répondu aux demandes d'interview pour cet article.)

La première saison de Murphy est largement considérée comme la pire des 45 années d'histoire de la série, mais il est devenu un gilet de sauvetage dont la présence a aidé à sauver Saturday Night Live de la noyade. "Le spectacle aurait été annulé sans Eddie", explique Sheffield. Même si le spectacle était en train de sombrer, la combinaison de talent, de savoir-faire et de conduite de 19 ans a indiqué que SNL avait en fait un avenir. «Je me souviens qu'il était dans mon bureau et qu'il disait qu'il voulait être aussi gros qu'Elvis», explique l'ancien membre de la distribution de SNL, Robin Duke. «Je me souviens avoir dit:« Whoa, il y a une certaine confiance. »»

Peu de temps après l’arrivée de Murphy au 30 Rockefeller Plaza, Neil Levy, alors coordinateur des talents de SNL, était dans les toilettes du 17e étage quand il a remarqué quelque chose d’écrit sur le mur près du distributeur de papier hygiénique. Il y avait quatre mots, griffonnés au crayon: "Eddie Murphy numéro 1." Levy n'a jamais pu confirmer qui l'a fait, mais il est presque sûr qu'il sait.

Au moment où il a atteint 30 Rock, Murphy était déjà un artiste chevronné. «Eddie a eu du mal pendant environ deux semaines avant de décrocher un emploi dans le réseau», a déclaré Sheffield. Après avoir passé ses premières années à Bushwick, Brooklyn, la famille de Murphy a déménagé à Roosevelt, Long Island, où, à l'adolescence, il est devenu une légende de la cour d'école pour sa capacité à se moquer de ses camarades de classe. En 1976, son talent pour le travail de foule lui a valu un concert accueillant un spectacle de talents local. Il n'avait que 15 ans.

"C'était la première fois que je jouais sur une scène avec un microphone", a déclaré plus tard Murphy à Newsday. «J'aimais la comédie et je savais que j'étais drôle. Je voulais faire ça si mal que je n'ai jamais pensé à autre chose. »(Par l'intermédiaire d'un représentant, Murphy a refusé d'être interviewé pour cet article.)

De là, l'adolescent ambitieux a cherché un manager et a ensuite commencé à travailler dans des clubs locaux. À la fin des années 70, il a formé une équipe de comédie appelée les triplets identiques avec deux gars blancs, Bob Nelson et Rob Bartlett. Murphy est finalement devenu un habitué de la bande dessinée de l'Upper East Side. "C'était une période où, outre Cosby et Pryor, il n'y avait pas autant de comédiens-comics noirs", explique le comédien et écrivain John DeBellis, qui connaissait alors Murphy. "Et il avait une telle étincelle et une telle présence."

Au milieu de 1980, Murphy a entendu que Saturday Night Live "avait vraiment besoin d'un black". Jusque-là, il n'y avait qu'un seul acteur afro-américain dans la série: Garrett Morris. Après son départ avec le reste de la première distribution ce printemps-là, la série était à la recherche de sa prochaine personne – pas des gens – de la couleur, une approche symbolique pour couler le spectacle qui a tourmenté SNL depuis sa création. «Lorne n'avait eu qu'une seule personne noire», explique Levy. "Donc, Dieu nous en préserve, vous n'avez pas fait quelque chose qui n'était pas la formule." (Par l'intermédiaire d'un représentant, Michaels a refusé d'être interviewé pour cet article.)

À l'approche de la sixième saison de l'émission, Doumanian était sur le point de signer l'acteur-comédien et futur cinéaste Robert Townsend. Puis Murphy a commencé à téléphoner à Levy. "Je ne sais même pas comment il est parvenu jusqu'à moi", dit-il. «Je ne répondais pas seulement aux appels des acteurs à l'époque. Et il a juste réussi à parler de son chemin. »Lorsque Levy a expliqué que les auditions étaient terminées, Murphy a affirmé qu'il avait 18 frères et sœurs à soutenir; Levy a trouvé Murphy assez drôle pour lui demander de venir au 30 Rock.

"Il a fait un morceau qui a duré trois minutes et demie", dit Levy. «Il a agi comme cinq personnages différents à Harlem. L'un d'eux était à l'origine d'un combat entre deux autres. Ce n'était qu'un tour de force. Et ça m'a époustouflé. »Levy a soutenu qu'il a fallu convaincre pour pousser Doumanian à embaucher Murphy. Finalement, elle l'a fait, mais seulement en tant que joueuse vedette, pas en tant que joueuse au répertoire complet.

Levy se souvient avoir présenté ses excuses à Murphy pour son faible salaire. "Il a dit:" Ne vous en faites pas. Je vais devenir millionnaire avant mes 21 ans », explique Levy. «Il m'a dit ça. Et il l'était. Il était assez arrogant et sûr de lui. Il a en quelque sorte vu son destin. »Mais Levy n'a jamais confondu cette confiance avec l'égoïsme. Après tout, Murphy n'avait pas été endurci par le rejet du show business. "Il se moquait de ce que quiconque pensait de lui", dit Sheffield. «Il était tellement confiant et là pour être drôle. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu un moment où il a douté de lui-même ou de son rôle dans la série. "

«Il avait ce type d'intrépidité. Il n'avait été conditionné d'aucune façon à lui dire: «Oh, je ferais mieux de ne pas essayer ça.» »- Patrick Weathers

"Juste avant cela, vous êtes au lycée et vous êtes un cut-up", explique le joueur vedette Patrick Weathers, qui a partagé un vestiaire avec Murphy. «Il avait ce type d'intrépidité. Il n'avait été conditionné d'aucune façon à être du genre: «Oh, je ferais mieux de ne pas essayer ça.» »

Le problème pendant ses premiers mois sur SNL était que personne ne le laissait essayer quoi que ce soit. Dans le sillage du départ de Michaels, le spectacle était en plein désarroi. Le premier jour de travail de Blaustein, il a enlevé son manteau et a immédiatement reçu un morceau de papier. «Ces écrivains sont entrés et ont dit:« Signez cette pétition », dit-il. "Je réponds:" Quelle pétition? "Ils ont dit:" Que Jean Doumanian soit renvoyé. "Et je vais," Cette personne vient de m'engager, je ne vais pas signer cette pétition disant qu'elle devrait être licenciée. ""

«Certains (écrivains) venaient tout juste de Harvard», explique Sheffield. "Ils disaient:" Je n'ai pas vraiment besoin de ce travail. "Mon dernier travail consistait à diriger des publicités de tondeuses à gazon au Mississippi, donc j'avais vraiment besoin de ce travail. Et Barry et moi avons réalisé à quel point c'était une pause. »

Peu de temps après son début chaotique chez SNL, Blaustein se souvient avoir vu Murphy assis tranquillement avec son ami Clint Smith dans un couloir devant les bureaux des écrivains. Ce que Blaustein ne savait pas, c'est que Murphy était loin d'être un clown de classe. Hors scène, il était détendu. "Ce n'est pas comme s'il n'était qu'un jambon incurable et sans pitié qui était en permanence", explique Weathers. «C'était un gars plutôt cool. Il était drôle. Mais il était cool. "

Pourtant, le manque d'opportunités le rongeait. Pour le deuxième épisode de la saison, Sheffield a écrit "In Search of the Negro Republican", dans lequel l'hôte de Wild Kingdom Marlin Perkins (joué par Rocket) peigne Manhattan pour un membre noir insaisissable du GOP. Dans l'esquisse, Murphy et la joueuse vedette Yvonne Hudson, une femme noire, ont été reléguées aux camées tandis qu'un acteur extérieur a été amené pour jouer le rôle principal. "Eddie et moi étions assis sur un canapé pendant les répétitions", dit Weathers, "et il n'arrêtait pas de dire:" C'est donc ce que font les joueurs en vedette. C'est ce que font les joueurs en vedette. Nous nous asseyons sur le canapé. »»

NBCUniversal via .

Comme Murphy, Blaustein, élevé à Long Island et Sheffield, élevé au Mississippi, ont passé la première partie de la saison 1980-1981 de Saturday Night Live à faire tout leur possible pour diffuser des croquis. Finalement, les amis et partenaires, qui se sont rencontrés pendant qu'ils travaillaient sur le spectacle, ont trouvé quelque chose qu'ils pouvaient utiliser à leur avantage par rapport à leurs collègues plus expérimentés: ils pouvaient écrire pour le jeune comique qui n'était pas encore membre à part entière. Ainsi, Murphy, Blaustein et Sheffield n’ont pas mis longtemps à se regrouper. «Nous avons formé une sorte de lien», explique Blaustein. "Eddie proposait des idées et nous venions à lui, parce que nous travaillions ensemble pendant une heure chaque matin. Nous avons écrit 90% de ses trucs dans l'émission. »

Bien que, outre la première apparition de Raheem Abdul Mohammed «Weekend Update», les écrivains du SNL restent, au mieux, ambivalents à propos de Murphy. "La plupart des rédacteurs ne se sont pas réveillés", explique Blaustein. Mais, ajoute-t-il, "Il n'y a jamais eu un point où ils nous ont dit:" Vous ne pouvez pas mettre Eddie dans cette situation parce qu'il n'est pas assez bon. "Ils nous ont encouragés. Écoutez, quand vous avez un gars qui peut prendre votre matériel et l'éléver, bien sûr, vous voulez qu'il le fasse. Je m'en fichais qu'il n'était pas un acteur. "

En plus de Blaustein et Sheffield, Murphy a gagné un allié dans Piscopo, qui comprenait le potentiel du jeune comédien. "Je pense que Joe a vu dans Eddie quelqu'un avec qui être associé", dit Matthius. "Il était une star." L'attachement de Piscopo à Murphy est devenu plus tard une ligne de punch; la plaisanterie souvent citée par les initiés de l'émission, y compris Sheffield, est que «le succès d'Eddie Murphy est allé à la tête de Joe Piscopo».

Le 10 janvier 1981, Murphy est de nouveau apparu sur «Update», cette fois comme lui-même. Après que Matthius ait lu un article sur les hommes américains de 18 et 19 ans forcés de s'inscrire au projet, elle a présenté Murphy.

"Je m'appelle Eddie Murphy", a-t-il déclaré en portant une veste et une cravate. "J'ai 19 ans et voici mon commentaire. Je ne veux pas être repêché. Je suis très sérieux à ce sujet. Ce n'est pas que j'ai peur de la guerre ou de quelque chose comme ça. Ça ne me dérange pas de me faire tirer dessus de temps en temps. Ça ne me dérange pas. C'est juste que j'ai certaines obligations ici à Saturday Night Live et si je suis repêché, qui sera le noir symbolique de Saturday Night Live? "

Il a ensuite demandé à la foule qui, en son absence, ferait des impressions de célébrités noires comme Stevie Wonder et Bill Cosby. Puis il a fait irruption dans une impression de chacun. Le public a mangé. Si Raheem était drôle, Eddie était hystérique. C'était le premier regard non filtré du pays sur Murphy, qui a terminé le segment en tirant sur le prédécesseur auquel il était souvent comparé. «Je vous le dis, regardez, si vous voulez un soldat coriace, si vous voulez recruter quelqu'un qui est vraiment, dur, méchant, des affaires sérieuses, vous gâcher, ce mec que vous devriez rédiger, son nom même effraye l'enfer hors de moi, c'est le gars ici, c'est votre homme, allez chercher ce gars, Garrett Morris », a-t-il dit en sortant une photo de l'acteur disparu. "Business serieux. Je sais qu'il est un peu trop âgé, mais la rumeur veut qu'il a beaucoup de temps libre en ce moment. "

C'était une barbe acérée qui visait peut-être injustement un homme qui lui-même avait été marginalisé par SNL. Mais c'était encore un autre signe de l'intrépidité de Murphy. Il n'allait pas se laisser enfermer dans un rôle; il n'était pas non plus intéressé à maintenir le statu quo de Saturday Night Live. (Dans une interview avec TV Guide au début des années 80, Murphy a dit que Doumanian avait "essayé de me" Garrett Morris ", de me transformer en petit nègre symbolique.") Et surtout, la blague et le monologue entier de Murphy, absolument tué.

«Il savait qu'il devait trouver comment naviguer parmi tous ces blancs et tous ces comédiens, et trouver une place pour lui-même», explique l'écrivain-cinéaste de SNL, Mitchell Kriegman. "Et soyez fidèle à lui-même."

Mais cette nuit-là, Murphy n'avait pas fini. À 1 h du matin, l'équipage est devenu clair que l'épisode était court. "Vous ne pouvez pas, par exemple, appeler les affiliés et leur dire:" Hé, nous allons manquer de quatre minutes aujourd'hui. Alors mets quelque chose d'autre », dit Levy. "Vous allez juste vous asseoir là avec un espace aérien mort dans une émission en direct." Le coordinateur de talents a rapidement suggéré que Murphy devrait essayer la routine de stand-up qu'il avait effectuée lors de son audition. Murphy, bien sûr, était de la partie. «Il vient de sortir et de parler», explique Sheffield. «Il l'a fait de façon transparente. C'était sans cartes, sans script, sans rien. C'était juste Eddie qui faisait ce qu'il faisait. »

Deux semaines plus tard, Murphy est monté sur la scène SNL dans une veste de survêtement Adidas bleu bébé brillante. Il était là pour annoncer qu'il était promu de joueur vedette à acteur à part entière. "Je sais à quoi tu penses", a-t-il dit. «Vous pensez que le gamin est jeune, il a 19 ans. Vais-je être un burn-out? Vais-je devenir fou? Me brûler? Commencez à consommer des drogues? S'abuser? Vous gaspillez des milliers de dollars sur des choses dont je n'ai vraiment pas besoin? Je ne pense pas. "À ce moment-là, il sortit ses mains de ses poches pour révéler 10 doigts pleins de bagues et de poignets drapés de bracelets en or et d'une montre étincelante. "Je suis un gars plutôt équilibré", a-t-il poursuivi. "Et si … vous êtes inquiet, par exemple, si Eddie Murphy va à Hollywood, s'il vous plait, non, parce que j'ai rassemblé mes affaires."

Alors qu'il terminait son discours, Murphy mit ses lunettes de soleil, tira un miroir blanc surdimensionné de son pantalon, le fixa et commença à fixer ses cheveux. Puis il regarda la caméra et sourit.

La percée de Murphy était bonne pour l'avenir à long terme de Saturday Night Live, mais à l'époque, cela ne ressemblait pas à une grâce salvatrice. Pour ceux qui sont dans le vif du sujet, la sixième saison de SNL était encore le chaos total. «Je n'ai jamais eu de problèmes chiropratiques avant cette année», explique Matthius. «Je me suis dit:« OK, c'est comme ça que le show business est. C’est comme ça que la télévision en direct est. "Roulez avec."

Kriegman se souvient que Doumanian avait amené le personnel de l’émission dans son bureau pour lire à haute voix les critiques cinglantes des critiques de la télévision. Quand il a été licencié à la mi-saison, "Je n'aurais pas pu être plus heureux", dit Kriegman. «Je voulais démissionner mais mon avocat ne me laissait pas quitter, car lorsque vous avez un contrat, j'ai appris à ce moment-là dans le show-business, si vous démissionnez, vous violez le contrat. … S'ils vous virent, vous obtenez votre argent, ce qui est formidable. »

Alors que SNL se débattait, Murphy a réussi à exprimer sa consternation face à la direction créative de l'émission tout en étant totalement désarmant. "Cela signifiait rire avec ce faux rire complètement étrange qu'il avait quand le producteur dit quelque chose de stupide", dit Kriegman. "Si vous pensez à son rire, il a un rire qui lui permet de rire de quelque chose et de relâcher la tension, mais a également un point de vue selon lequel peut-être il n'est pas d'accord."

"Eddie et moi, lorsque nous lisions en lecture ou que nous faisions un croquis qui ne fonctionnait pas, nous nous regardions et nous nous adressions un signe de tête", explique Gottfried, qui dans un croquis dans la saison 6 a joué un cadavre dans un cercueil. "Et cela signifie:" C'est de la merde. ""

Mais tout n'était pas de la merde cette saison. Le 21 février 1981, la nuit où Prince a fait sa première apparition le samedi soir en direct et Rocket lâcha tristement la «baise» dans l'air, Murphy a fait ses débuts son premier personnage original emblématique. Dans «Mister Robinson’s Neighbourhood», une parodie du quartier de Mister Rogers dans le centre-ville, il a joué le rôle-titre, chantant un peu une chanson différente de celle de Mister Rogers:

C'est un enfer d'une journée dans le quartier

Un enfer d'une journée pour un voisin

Seriez-vous à moi?

Pourrais-tu m'appartenir?

Blaustein et Sheffield – dont cette dernière se souvient que l'écrivain Pamela Norris y avait également contribué – ne savent pas exactement comment eux et Murphy ont élaboré le concept. «Il y avait beaucoup de tabagisme», explique Blaustein. «Ces choses viennent autour juste assis autour de parler. Je ne me souviens pas du moment. Je me souviens avoir pensé: «Ce serait drôle.» »

Monsieur Robinson passe le sketch à faire des choses comme enseigner à son jeune public des mots maudits. M. Speedy, un trafiquant de drogue joué par Gottfried, livre un «kit de chimie» de 125 $. Et à la fin de la scène, l'animateur du show-within-a-show visite sa version du quartier de Make-Believe, un diorama urbain . «Oh, regardez, M. le chauffeur de taxi conduit dans notre quartier», dit monsieur Robinson en tirant une cabine de jouet à travers le mini-ensemble. "Vous pensez qu'il va chercher une des personnes de notre quartier? En aucune façon!"

Murphy a fait face à un problème similaire dans la vraie vie. "Plus d'une fois, il quitterait le bureau à 3 ou 4 heures du matin et je devrais y aller pour Rockefeller et la 6e Avenue et lui héler un taxi", a déclaré Blaustein. "Les taxis ne le prenaient pas."

Après la sortie de «Mister Robinson’s Neighbourhood», la renommée de Murphy a commencé à se construire. Weathers se souvient que Murphy et son pote Clint Smith étaient sortis pour le déjeuner et avaient été rencontrés sur le chemin du retour par des fans adorateurs. «Clint disait:« Eddie a été assailli dans le hall! Il a été assailli dans le hall! », Explique Weathers. "C'était tellement drôle. Il décollait vraiment. »

Murphy lui-même semblait savoir ce qui allait arriver. En vérité, il avait passé presque toute sa vie à se préparer à la célébrité. Une fois, alors que Levy regardait un film du Comeback Special d’Elvis Presley en 1968, Murphy est passé. «Il s'est assis par terre et il l'a regardé pendant que je faisais du travail», dit Levy. "Et le lendemain, il est revenu et a dit:" Vous avez ce truc d'Elvis? "J'ai dit:" Bien sûr. "" Et ils l'ont regardé à nouveau. "La troisième fois qu'il est venu, j'ai dit:" Prenez-le ", ajoute Levy. Ce n'est probablement pas un hasard si Murphy, comme le roi en 68, portait du cuir de la tête aux pieds dans ses deux films de stand-up des années 80.

NBCUniversal via .

Dans leur bureau, Blaustein et Sheffield avaient un tableau noir sur lequel ils écrivaient des idées de croquis. Un jour, Murphy est arrivé, a ramassé un morceau de craie et a commencé à signer son nom. "Chaque fois que son autographe est devenu plus fleuri, plus parfait", dit Sheffield. "Il pratiquait son autographe parce qu'il savait qu'il en aurait besoin."

En mars 1981, Gottfried était assis avec Murphy dans un bureau du 30 Rock lorsqu'un employé est intervenu pour dire que ce dernier avait eu un appel téléphonique. "Il était un peu confus et il décroche le téléphone", dit Gottfried, "et dit:" Ouais, ouais. Oh non, oh merde. Non, non, non, je n'en parlerai à personne. »Avant même de raccrocher, Murphy se tourna vers son coéquipier et annonça: NBC venait de licencier Doumanian.

«C'était sorti d'un film», dit Gottfried. «Nous avons été appelés pour qu’elle nous annonce qu’elle a été licenciée après que le mot ait déjà été prononcé. Elle l’annonçait et c’était comme essayer d’être surpris quand vous savez qu’il y aura une fête surprise pour vous. Et tout le monde dit: «Oh…» C'était tellement inconfortable. »

Doumanian a été remplacé en tant que producteur exécutif par le directeur de NBC Dick Ebersol, qui au milieu des années 70 avait développé le spectacle avec Michaels. Quand Ebersol est arrivé, il a fait le ménage, licenciant la majorité des écrivains et des acteurs. Son premier épisode en tant que showrunner, après une interruption de la série pendant quatre semaines, a eu lieu le 11 avril 1981. Heureusement, la Writers Guild of America a fait grève ce mois-ci, entraînant l'annulation du reste de la saison.

Une fois le carnage terminé, Blaustein, Sheffield, Piscopo et, surtout, Murphy, ont conservé leur emploi chez SNL. Et au cours des saisons suivantes, avec Ebersol en charge, Murphy est devenu le plus gros tirage d'un spectacle réorganisé. En plus de faire plusieurs impressions et de ramener Monsieur Robinson, il a joué une variété de personnages récurrents populaires, notamment Gumby, James Brown, Tyrone Green, Stevie Wonder, «Little» Richard Simmons et Buckwheat.

«De toutes les personnes, il connaissait cette caméra», explique Robin Duke. «La caméra l'aimait. J'avais peur de la caméra. Je voulais juste mettre l'appareil photo de côté. Mais Eddie a pu travailler la foule et la caméra. »

Deux ans après avoir commencé à 30 Rock, le magnétique Murphy a fait ses débuts au cinéma, incarnant Reggie Hammond, détenu temporairement résolu par le crime, aux côtés de Nick Nolte en 48 heures. La semaine de la sortie du film en décembre 1982, Murphy, Blaustein et Sheffield travaillaient alors que l'éclairage du sapin de Noël du Rockefeller Center se passait à des centaines de mètres au-dessous d'eux. Sheffield rappelle que Murphy a décidé de s'emparer d'un mégaphone. «Il ouvre une fenêtre et crie:« 48 heures. bientôt dans un théâtre près de chez vous. Eddie Murphy! »Au milieu de la cérémonie. Et les Rockefeller étaient là-bas. Et ils ont envoyé la sécurité au sol et nous avons dû cacher Eddie jusqu'à ce qu'ils soient partis. »

La comédie à succès a fait de Murphy une star d'Hollywood. Un an plus tard, il a joué aux côtés de Dan Aykroyd dans Trading Places; en 1984, le flic de Beverly Hills, dirigé par Murphy, est sorti et s'est écrasé au box-office, récoltant 234,8 millions de dollars. La même année, Murphy décide de quitter Saturday Night Live.

Au cours des quatre décennies suivantes, Blaustein et Sheffield, qui ont aidé à écrire des croquis pour le retour de SNL de Murphy ce week-end, sont restés proches de Murphy. Ils ont ensuite écrit Coming to America, Boomerang et deux films Nutty Professor. Ils ont également écrit Coming 2 America, qui sortira l'année prochaine. «Nous travaillons ensemble depuis 40 ans, explique Blaustein. "C’est une longue, longue, longue période. Quand j'ai divorcé, je me souviens que je lui ai dit: «Maintenant que je suis divorcé, tu es ma relation la plus longue.» Il m'a dit: «Tu es ma relation la plus longue.» »Après avoir présenté des excuses à ce sujet triste réalité, Blaustein dit que Murphy a juste haussé les épaules: «Il a dit: 'Ah, nous aurions pu faire pire tous les deux.'»

Levy se souvient encore d'avoir remarqué «Eddie Murphy numéro 1» griffonné au crayon sur le mur de la cabine de toilettes du 17e étage au 30 Rock. Pour lui, ce n'était pas un acte d'égomanie. «Je l'ai toujours vu comme un gamin de 19 ans essayant de manifester son rêve avec un mantra», dit-il.

Cinq mois plus tard, au début de 1981, Levy est retourné au même stand et a vu que la phrase de quatre mots avait été réécrite près de l'original. Sauf que cette fois, elle était beaucoup plus grande, en marqueur noir, et ponctuée d'un point d'exclamation. Levy n'a jamais pu confirmer qui l'a fait, mais il est presque sûr de savoir.