Scott Fitzgerald arrêté après avoir quitté la cure de désintoxication, affiche un comportement inquiétant

Nouvelles de boxe du monde 31/03/2020

📸 Mark Robinson

Le champion britannique de super-welter Scott Fitzgerald a été arrêté après son retour à la maison après un séjour à Londres en cure de désintoxication.

L’homme de Preston, qui a vaincu Anthony Fowler dans un match de rancune au Royaume-Uni à Liverpool l’année dernière, lutte depuis avec des démons.

Maintenant, les fans commencent à s’inquiéter de l’état mental de Fitzgerald à la suite d’une série de publications sur les réseaux sociaux et d’une interview en direct à la radio.

Il a été suivi de 24 heures dans une cellule de police pour Fitzgerald qui aurait été impliqué dans un incident où sa petite amie a été blessée.

À sa sortie de prison, Fitzgerald a confirmé la nouvelle.

«Ta f — ing da au poste de police. Vingt-quatre heures dans une cellule. C’est du lourd…. Quoi qu’il en soit, je suis de retour », a déclaré Fitzgerald.

“Hier, j’ai été arrêté après un coup d’envoi avec mon ex-partenaire et sa famille”, a-t-il ajouté.

Avant de se frotter à la loi, le «Mad Man» avait été déchaîné sur les réseaux sociaux sur Twitter et Instagram.

Une grande partie de cela n’avait aucun sens pour les fans inquiets de Fitzgerald.

“Je me suis beaucoup débarrassé de ma poitrine avec celui-ci, en parlant de mon esprit qui est un endroit très fruité, mais le sentiment que mon état d’esprit est au meilleur endroit jamais connu et je vais reprendre le jeu cha f— tous!”

Baise les règles! Il est 4 heures du matin et je me sens frais!

«Si je vais le faire tôt, je ferais aussi bien de le faire correctement tôt hahahhahaha Eyes Première semaine à Londres, je jure que je ne bougerai pas sanglamment sur triton si vous ne pouvez pas le trier avant l’heure du thé du lundi, c’est fini entre moi et ça va? @EddieHearn j’espère que vous ne pleurez pas sur celui-ci IM MESSING O K? “

À Londres pour se retrouver, Fitzgerald est apparu sur talkSPORT dans une émission en direct et fait plus de bruit.

Si vous écoutez TalkSPORT en ce moment, l’entretien avec Scott Fitzgerald !! 😳😳😳😳 @ EddieHearn @GarethADaviesDT qu’est-ce que nous écoutons! Coupez-le court !!

@AdamCatterall @GarethADaviesDT doit couper Scott Fitzgerald ici – il est clairement pas bien ou en bon état d’esprit @talkSPORT

Scott Fitzgerald ne sonne pas bien sur TalkSPORT – sonne comme son pissé. #Talksport #boxing

Sur Instagram, Fitzgerald a écrit: «Ne regardez pas en arrière, nous n’allons pas de cette façon! Sur le point d’écraser toute la division. Merci au cousin d’Eddie Paul et sa famille de m’avoir permis de rester dans leur sous-sol!

«Et à @eddiehearn lui-même qui s’occupe vraiment de moi, me commande un aspirateur Dyson ce soir et un matelas tempura. Je vais bien dormir, c’est sûr.

Avant de venir à Londres, je suis allé voir tout le monde, mon dernier arrêt était à Liverpool pour voir NARCO JOE commencé en tant que sponsor mais a fini par être mon bon pote, il doit parce que je lui ai donné plus d’argent qu’il est sanglant m’a donné 👀👀. J’aime la vie à Londres en balançant le @narcoclothingofficial clobber, l’équipement est de première classe et c’est le seul équipement ici cha cha, rencontrez mon chien rapidement, ses noms BLUE il est le fils de @just_call_me_marshall le grand vilain garçon ! Il adore ça à Londres aussi, il va finir avec un chien cockney plein par l’apparence des choses et enfin, je ne le croirais pas, les gars, ont été au téléphone avec le @ gypsyking101, vous savez, Our Ty. Il m’a dit que je pouvais aller avec lui dans tous ses camps d’entraînement, donc je suis sur la lune, si quelqu’un veut me parrainer et m’aider à me financer pour le moment, alors contactez-moi, je suis prêt à aller vraiment bien s’est comporté 👍🏼👍🏼👍🏼

«Avant de venir à Londres, je suis allé voir tout le monde, mon dernier arrêt était à Liverpool pour voir NARCO JOE commencer en tant que sponsor mais a fini par devenir mon bon pote, il doit parce que je lui ai donné plus d’argent que lui sanglante m’a donné.

«J’adore la vie à Londres en balançant le @narcoclothingofficial clobber, l’équipement est de première classe et c’est le seul équipement ici cha 😂😂, rencontrez mon chien rapidement, ses noms BLUE, il est le fils de @just_call_me_marshall le grand vilain garçon ! Il adore ça à Londres aussi, va se retrouver avec un chien cockney à part entière par l’apparence des choses.

“Enfin et surtout, je ne le croirais pas, les gars ont été au téléphone avec le @ gypsyking101, vous savez, Our Ty. Il m’a dit que je pouvais aller avec lui dans tous ses camps d’entraînement alors je suis sur la lune.

“Si quelqu’un veut me parrainer et m’aider à financer le financement pour l’instant, alors contactez-moi, je suis prêt à me comporter très bien.”

Lors de sa cure de désintoxication, il a ajouté: “Des semaines depuis que je suis entré dans les portes du #sportingchancerehabtonyadamsgaff à Bournemouth et je suis en assez bonne forme.

«Je me demande ce qui se passe dans ces smoothies que j’ai dit à #vada que j’ai besoin de vérifier dès que ça ne me dérange pas, je veux dire, regarde-moi, gros pitbull lourd!

«Je vis vraiment bien pour la première fois de ma vie. De plus en plus heureux dans ma tête tous les jours, si vous pesez 11 pierres dans cette boxe, j’espère que vous chierez votre petite culotte parce que je vais Wap n’importe qui et devenir un #worldchampion.

“Il me manque le #preston ET PRINCIPALEMENT MON BÉBÉ GARÇON ARCHIE, il est le garçon le plus bonnet du monde et je ne l’ai jamais raté comme ça.

“Mais le temps passera et je suis plus heureux que jamais avant de le jurer.”

Étonnamment, Fitzgerald a ensuite choisi de se battre avec la star de l’UFC Darren Till.

Les partisans inquiets de la boxe ont depuis exhorté Fitzgerald à chercher de l’aide dans sa bataille en cours.

Un commentaire disait: «Vous devez vraiment trier votre vie mon pote. Vissez la tête de front, faites amende honorable avec tous ceux que vous avez lésés, évoluez dans des cercles complètement différents, puis refaites Fowler dans le match revanche.

“Sinon, c’est un énorme gaspillage de talent et c’est tellement triste à voir.”

Vous devez vraiment trier votre vie, mon pote. Vissez la tête, faites amende honorable avec tous ceux à qui vous avez fait du tort, déplacez-vous dans des cercles complètement différents, puis refaites Fowler dans le match revanche. Sinon, c’est un énorme gaspillage de talent et si triste à voir.

CRISE

Espérons que le promoteur Hearn puisse mettre un bras autour de Fitzgerald, car le détenteur de la ceinture de Lonsdale a clairement du mal à s’auto-isoler pour guérir la crise des coronavirus.

Les voyages non essentiels sont actuellement interdits à quiconque et Fitzgerald a évidemment besoin d’un coup de pouce pour confirmer en ces temps inquiétants.

En ce qui concerne son arrestation, Fitzgerald pourrait être dans l’eau chaude si les accusations portées par la grand-mère de sa petite amie sont vraies.