Scott Quigg et Jono Carroll échangent des tirs nourris sur les réseaux sociaux

MÉDIAS SOCIAUX 20/01/2020

Quigg vs Carroll – Scott Quigg et Jono Carroll ont commencé un match d’argot sur les réseaux sociaux dans le but de susciter le soutien de leur affrontement à Manchester.

La paire de prétendants aux poids super coq a échangé des tirs nourris sur leurs comptes respectifs avec un peu plus de six semaines avant d’échanger des insultes contre des coups.

Le 7 mars est la date fixée pour le retour attendu de Matchroom au Manchester Arena.

D’autres combats devraient être ajoutés prochainement.

C’est déjà un peu savoureux.

Le vainqueur de Quigg vs Carroll devrait remporter un titre mondial.

QUIGG vs CARROLL. @scottquigg

Tu ne vas pas te briser la gueule tout en toi, mésange à poings en plumes! https://t.co/qdRv7BmJMg

– Scott Quigg (@scottquigg) 20 janvier 2020