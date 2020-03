Scott Quigg prend sa retraite après la perte d’un arrêt de Carroll

Publié le 03/10/2020

Par: Ste Rowen

Carroll tombe sur une décision perdante pour Tevin

Fermier en mars dernier avant de rebondir avec une victoire d’août sur 20-11-4, Eleazar

Valenzuela. Quigg d’autre part a subi une mâchoire cassée dans sa perte à Oscar

Valdez, puis de retour dans son dernier combat avec un TKO de Mario Briones

à l’intérieur de deux tours, il y a cinq mois.

Quigg était le chasseur d’avant-combat le plus accompli et le plus favorisé, mais gaucher, Jono a pris le dessus dès le début; tirant un coup puissant qui a tenu à distance les attaques rapides de Scott. L’ancien champion de la WBA semblait inquiet de lancer des combinaisons, un regard dans ses yeux qui montrait qu’il avait des flashbacks sur ses pertes de Carl Frampton et Valdez.

Les rounds 3 à 7 ont vu l’Irlandais

établir sa domination, mais ce ne fut pas le plus beau combat à endurer. Quigg, par

maintenant avec un nez légèrement cassé, semblait relativement confiant à venir,

mais a semblé choqué quand il a été frappé par les compteurs.

De retour avec son ancien entraîneur, Joe Gallagher

les instructions étaient simples en parlant à Scott dans le coin, mais le Bury

le natif semblait incapable d’exécuter une attaque redoutable. Carroll avait commencé

pour le changer avec des coups de corps précis et contrecarré tout ce que son adversaire

essayait de lui lancer.

«Il était le meilleur homme; Je le poursuivais. », A déclaré Scott Quigg après le combat.

«C’était un combat à gagner absolument. Au mieux, j’aurais gagné ce soir, sur ce

performances, je ne sais pas ce qui reste. »

Alors que le combat avançait, le combat à domicile

ne pouvait pas s’approcher de Carroll, qui a le bon jab et les crochets

semblait atterrir à chaque fois qu’il lançait. Et le fatidique round 11 est arrivé.

Jono, toujours au sommet, coupait Quigg en deux avec des crochets pointus sur le corps

avant que la serviette ne soit jetée par le coin de Scott et que le combat ne se termine. Carroll,

maintenant 18-1-1 (4KOs), est devenu le premier homme à arrêter le Quigg.

“J’ai toujours dit que c’était mon moment de briller … C’est ce qui fait les rêves

de. Quand je grandissais, Quigg était l’une de mes idoles.

Il n’y avait pas un point où je me sentais fatigué

et vous pouviez voir, quand je l’avais sur les cordes, j’avais toujours le pouvoir de frapper

ces coups de feu. “”

Cette victoire pourrait préparer un coup de champion du monde

au super-poids plume pour Jono, qui avant le combat, était assis au numéro 8 dans le

Classements IBF.

Sur le undercard, Zach Parker a continué son

course professionnelle invaincue, passant à 19-0 (13KO). Le super-poids moyen britannique

débarrassé de 24-1, Rohan Murdock au 11e tour pour réclamer la WBO

Sangle intercontinentale. En février, Parker était numéro 2 dans le classement WBO,

tandis que Murdock était numéro 1, la logique veut que Parker, s’il le décide,

soyez prêt pour un titre mondial avant la fin de l’année.

La undercard a également vu un trio de combattants

retour à la manière gagnante que…

Hughie Fury a rebondi après une décision

défaite contre Alexander Povetkin pour se débarrasser de Pavel Sour en trois rounds. Fureur

passe maintenant à 24-3 (14KO).

Robbie Davies Jr a marqué un décevant

marque une victoire sur 16-16-3, Damian Yapur, mais passe à 20-2 (13KO).

Et le poids moyen Jack Cullen est revenu à

victoires après sa perte d’arrêt à Felix Cash en novembre dernier, avec un 2e

ronde de Tomas Andres Reynoso et passe à 18-2 (9KO)