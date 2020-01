Scott Quigg vs Jono Carroll à Manchester le 7 mars, en direct sur Sky Sports

RINGSIDE 17/01/2020

Les candidats Super-Featherweight Scott Quigg et Jono Carroll se rencontreront lors d’un énorme affrontement entre l’Angleterre et l’Irlande au Manchester Arena le samedi 7 mars, diffusé en direct sur Sky Sports au Royaume-Uni et DAZN aux États-Unis.

L’ancien souverain WBA Super-Bantamweight Quigg (35-2-2, 26 KOs) revient à Manchester pour poursuivre son rêve de devenir un champion du monde de deux poids. Il a fait cinq défenses de la couronne WBA avant de perdre contre Carl Frampton lors d’une bataille d’unification à la Manchester Arena en 2016.

L’homme de Bury a été mis en avant par Oscar Valdez dans une tentative pour le titre mondial mexicain de poids plume WBO au StubHub Center de Carson en mars 2018, mais il vise maintenant un championnat du monde de super poids plume.

‘King Kong’ (17-1-1, 3 KOs) est à la recherche d’un deuxième tir aux honneurs mondiaux après son retour à l’action avec une victoire sur Eleazer Valenzuela au Mexique après son défi fou de titre mondial à Philadelphie en mars contre IBF Tevin Farmer, roi des super-plumes.

“Je suis impatient de faire mon retour après avoir été absent 16 mois sur le ring en raison de la blessure que j’ai subie au début de l’année dernière”, a déclaré Quigg. «Malheureusement, la blessure est réapparue avant le spectacle en Arabie saoudite, mais le bras est complètement guéri maintenant et je suis déjà en grande forme pour commencer le camp.

«C’est un combat dont je suis vraiment excité. J’ai hâte d’y entrer et de le démonter et de montrer que malgré le fait d’être hors du ring pendant plus d’un an et la blessure, il reste encore beaucoup dans le réservoir.

«J’ai tout mis au point le 7 mars pour réaliser ma meilleure performance en carrière! C’est formidable de reprendre le combat et la tête d’affiche à la Manchester Arena et pour mes supporters de me voir revenir combattre sur le sol britannique. C’est une excellente plate-forme pour moi de relancer ma carrière et de retrouver mon nom dans le mix pour un tir au titre mondial. “

«Je n’ai pas nécessairement appris quelque chose de plus sur Scott Quigg depuis que nous devions nous battre pour la première fois, mais j’ai appris plus sur moi-même – combien je veux cette vie et ce que je suis prêt à abandonner pour réaliser mes rêves et objectifs », a déclaré Carroll.

«Je comprends que je dois être prêt tout le temps, tout comme mon partenaire, alors je m’entraînais la veille de Noël, puis j’ai sauté dans un avion pour l’Amérique pour aider Tevin Farmer à se préparer pour son combat le lendemain de Noël.

«J’adore Noël et je viens d’acheter ma première maison en Espagne, donc c’était assez spécial de se réveiller chez moi le matin de Noël et d’apprécier ce qui m’entoure.

“Il est maintenant temps de passer à l’étape suivante. Je connais ma valeur en tant que personne et en tant que boxeur. Je ne laisserai pas Quigg me battre, quel que soit le type de combat que ce soit. Je suis bon à m’adapter, donc je vais voir ce qu’il fait et puis je lui enlèverai ça. “

Adam Smith, directeur de Sky Sports Boxing, a déclaré: «C’est génial d’être de retour à Manchester alors que Scott Quigg et Jono Carroll, deux combattants tout-terrain, se rencontrent dans un affrontement incontournable à la croisée des chemins.

«Nous avons suivi le parcours passionnant de Scott vers un titre mondial, tandis que Carroll pense toujours qu’il peut réussir au plus haut niveau après une défaite courageuse face au champion IBF Tevin Farmer.

“Ce sera une autre bataille à couper le souffle entre Quigg et Carroll, avec plus de grands noms à ajouter au projet de loi dans les semaines à venir.”

Une annonce sur les billets et les informations sur la sous-carte sera faite la semaine prochaine.