Séances d’entraînement de boxe en ligne gratuites à domicile

Publié le 04/02/2020

Tous les gymnases du pays étant fermés pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus (COVID19), d’innombrables étudiants et athlètes professionnels doivent se débrouiller seuls. Nous ne pouvons pas garantir que ces entraînements de boxe à domicile seront presque aussi bons que les entraîneurs auxquels vous êtes habitué dans votre salle de sport habituelle, et ils ne remplaceront pas réellement de frapper quelqu’un au visage, mais ils sont gratuits et continue de bouger.

À la maison des séances d’entraînement de boxe, vous pouvez commencer dès aujourd’hui

Consultez cette liste d’exercices à domicile et reprenez la forme de combat. Beaucoup d’entre eux sont en streaming sur YouTube ou Instagram Live (restent en ligne pendant 24 heures). Vérifiez les liens individuels pour les heures et autres détails.

Promotion Salita

La promotion héberge une série Youtube “Train Like a Boxer” avec plusieurs noms de boxe notables menant des instructions telles que Claressa Shields, Otto Wallin, Shohjajon Ergashev et plus encore. https://www.youtube.com/watch?v=Ac6uhKgGxUA&app=desktop#menu

Gronder

Vous pouvez diffuser des séances d’entraînement quotidiennes sur le thème de Rumble sur Instagram Live, aucun équipement nécessaire! De nombreux cours proposent une combinaison d’exercices de boxe et de poids corporel. https://www.instagram.com/doyourumble/

Box + Flow

Les séances d’entraînement de boxe et de yoga sont diffusées jusqu’à deux fois par jour tout au long de la semaine sur le Box + Flow Instagram Live. C’est comme 2 pour 1 si vous êtes boxeur et yogi. https://www.instagram.com/boxandflow/

Boxe dominante

Diffusez des cours de boxe sur la chaîne YouTube Prevail Boxing chaque fois qu’ils correspondent à votre horaire. Ce sont des séances d’entraînement créatives conçues pour la boxe. . https://www.youtube.com/channel/UCe80jWGFna6FoX_rvqksdgw

Union de boîte

Accédez à plusieurs cours par semaine sur Instagram Live de Box Union. Outre les séances de shadowboxing, la marque propose deux nouvelles classes: BoxUnion HIIT et BoxUnion Abs, Butt, Core. https://www.instagram.com/boxunionstudio/

Titre Boxing Club

Ces séances d’entraînement à tous les niveaux peuvent être plutôt axées sur le cardio, mais il existe un essai gratuit de 30 jours pour le contenu en ligne, et c’est peut-être ce dont vous avez besoin pour vous aider. https://www.titleboxingclubondemand.com/

The Corner Boxing Club

Ce gymnase de tous niveaux au Colorado a un mélange solide de technique de boxe et de force et de conditionnement pour vous garder en forme et affûté. Le nouveau contenu est continuellement téléchargé gratuitement sur leur YouTube. https://www.youtube.com/channel/UCerxEBXdsCSE1uUclCV2STQ/

Connaissez-vous d’autres séances de boxe en ligne gratuites à domicile que nous avons manquées? Nous adorons en entendre parler. Veuillez poster dans les commentaires.