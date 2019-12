Bill Simmons est rejoint par Cousin Sal pour discuter d'une autre performance pleine d'action Jameis Winston, Giants-Redskins, Titans-Saints, Patriots-Bills, et plus avant de deviner les lignes de la NFL pour la semaine 17 et d'essayer de passer au crible toutes les implications des séries éliminatoires ( 2:05). Ensuite, Bill discute avec J.A. Adande au sujet du retour tant attendu d'Eddie Murphy à SNL (1:00:10).

