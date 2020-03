Serge Michel déçu par le retard du Golden Contract

Ringside 17/03/2020

Serge Michel (10-1, 7 KO) ne participera plus à la demi-finale du contrat d’or de MTK Global ce vendredi soir au légendaire York Hall à Londres en raison de la pandémie de coronavirus.

Michel a réservé sa place en demi-finale du tournoi Golden Contract avec une excellente performance qui l’a vu déposer deux fois Tommy Philbin en route vers une large victoire par décision unanime en décembre, et devait découvrir son adversaire en demi-finale lors du live d’aujourd’hui dessiner.

Après avoir voyagé en Angleterre pour la semaine de combat, Michel déçu va maintenant retourner en Allemagne et retrouver sa famille dans l’attente d’une nouvelle date.

“Je suis très déçu de ne pas me battre vendredi”, a déclaré Michel. «J’ai eu un excellent camp et j’étais ravi de me battre à Londres au York Hall et de réserver ma place en finale du tournoi Golden Contract.

«La chose la plus importante est la santé des gens et j’espère que tout le monde reste en sécurité pendant cette période et prend soin de ses proches.

«Ne pas pouvoir me battre maintenant ne fait que me motiver encore plus. Une fois la boxe de nouveau autorisée, je rattraperai le temps perdu et je gagnerai ce tournoi! »

La pandémie en cours au Royaume-Uni signifie que tout le poids des soins médicaux doit être rejeté derrière le NHS.

L’équipe Sauerland et MTK Global soutiennent pleinement toutes les décisions prises pour garantir que les gens obtiennent les meilleurs conseils, traitements et soins dans les meilleurs délais.

Les demi-finales légères #GoldenContract auront lieu à une date ultérieure.