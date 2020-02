Sergey Kovalev passe à la division Cruiserweight

Publié le 13/02/2020

Par: Hans Themistode

Lorsqu’un combattant décide de monter ou de descendre de poids, presque à chaque fois, c’est par nécessité. Soit il a vieilli et il a plus rempli son corps, ce qui rend essentiellement la perte de poids plus difficile, soit la compétition est devenue trop raide et il est maintenant temps de descendre.

Dans le cas de Sergey Kovalev, son raisonnement semble provenir du fait qu’il ne reste plus rien à prouver à la division Light Heavyweight. Il a peut-être été éliminé lors de sa dernière apparition sur le ring contre Canelo Alvarez, mais avant cela, il a été triple champion du monde et a détenu à un moment donné trois des quatre ceintures majeures de la division.

Il n’y avait pas une seule liste livre pour livre qui n’incluait pas le nom Sergey Kovalev près du haut. Maintenant, à l’âge de 36 ans, Kovalev n’est clairement pas le combattant qu’il était autrefois. Le surnom que les fans avaient pris l’habitude de l’appeler, le «Krusher» ne lui convient plus.

Beaucoup croyaient que Kovalev prendrait le salaire élevé qu’il avait reçu d’Alvarez et partirait au coucher du soleil. Pourtant, cela ne semble pas se produire de si tôt.

Kovalev veut un titre de plus. Les affrontements contre le détenteur de la ceinture WBA Dmitry Bivol et le champion unifié Artur Beterbiev généreraient toujours du buzz, mais ce n’est pas la direction vers laquelle Kovalev se dirige.

L’ancien champion unifié est fatigué de tuer son corps pour faire du poids et a plutôt choisi de passer à la division Cruiserweight.

En dehors de la division des poids lourds, le saut de 175 à 200 est le plus important en termes de poids dans tout le sport de la boxe. Kovalev a toujours été un grand combattant à 175 ans, mais il n’a jamais été un grand homme. Il a une construction élancée mais semble toujours avoir un grand pouvoir.

Kovalev est incroyablement audacieux dans sa décision de prendre du poids, mais cela pourrait lui porter préjudice. Les kilos supplémentaires que Kovalev pourrait se permettre pourraient être à son avantage, mais en écoutant comment son entraîneur Buddy McGirt veut aborder sa nouvelle catégorie de poids, cela pourrait vous laisser vous gratter la tête.

“Il monte au cruiserweight”, a déclaré McGirt. “Nous allons commencer la formation dans environ un mois. Tant que nous allons à 185 [pounds], etait bon. Pas plus de 185 », a déclaré McGirt. «Il peut entrer à 180 et battre ces gars-là. Il sera léger, et ça va. Je pense qu’il sera meilleur à ce poids. ”

Seul le temps nous dira si l’augmentation de poids de Kovalev a été sagace.