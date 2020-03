Sergey Kovalev rencontre Sullivan Barrera à 180 livres poids plume

Publié le 03/06/2020

Par: Hans Themistode

La dernière image de Sergey Kovalev n’était pas jolie.

L’ancien triple champion du monde des poids lourds légers a subi une perte d’arrêt aux mains de Canelo Alvarez en novembre 2019. Le Canelo beaucoup plus petit a grimpé de deux divisions de poids afin de prendre le Kovalev beaucoup plus grand. En fait, la taille n’a pas vraiment d’importance car Canelo a pu faire ce qu’il voulait avant d’arrêter finalement l’ancien champion au 11e tour.

Maintenant âgé de 36 ans et avec ses meilleurs jours derrière lui, Kovalev cherche à se réinventer. Il n’est plus intéressé à affronter les jeunes canons de la division Light Heavyweight. Au lieu de cela, il a choisi de passer à Cruiserweight. Sorte de.

Photos de Sergey Kovalev lors d’un entraînement médiatique au laboratoire de boxe d’Oxnard, en Californie, le 26 juillet 2018.

Le 25 avril, au Fantasy Springs Resort Casino, à Indio, en Californie, Kovalev tentera de revenir dans la colonne des victoires contre l’ancien challenger du titre des Light Heavyweight Sullivan Barrera. Le concours devrait avoir lieu à un poids de capture de 180 livres.

Avec Kovalev optant pour affronter essentiellement un Light Heavyweight explosé pour ses débuts en Cruiserweight, il ne peut tout simplement pas se permettre une perte.

Kovalev a mis quelques années à dire le moins. Son aura d’invincibilité a été essentiellement supprimée en raison de pertes consécutives contre Andre Ward en 2016 et 2017 respectivement. Il a réussi à rebondir avec deux victoires consécutives immédiatement après. Le premier a entraîné le retour de son statut de champion. Un autre ralentisseur est venu le long de la route cependant. Cette fois sous la forme d’Eleider Alvarez. Kovalev a de nouveau rebondi, remportant le match revanche immédiat, tout en faisant demi-tour à Anthony Yarde lors du concours suivant.

Appeler Canelo Alvarez un ralentisseur sur sa route serait un euphémisme. Canelo représentait plus une impasse.

Que fait donc un conducteur face à une impasse? Facile. Allez dans une autre direction.

Avec Kovalev dans une division complètement nouvelle, il n’a presque aucune marge d’erreur. Une perte de plus pourrait signifier la fin de sa carrière en tant que concurrent sérieux à tous les niveaux. Avec la pression fermement sur son dos, Kovalev trouve toujours un moyen de sourire à travers tous les hauts et les bas.

“Je suis heureux de revenir sur le ring et de reprendre le chemin des championnats du monde”, a déclaré Sergey Kovalev. “Barrera est un combattant cubain et, même si je n’ai jamais affronté de combattant cubain en tant que professionnel, à l’époque amateur, c’était toujours des boxeurs russes en compétition avec des boxeurs cubains, donc j’ai hâte de me souvenir de ma boxe amateur. Je suis très heureux d’être de retour et d’apporter ma boxe à mes fans le 25 avril. “

Kovalev a peut-être traversé quelques hauts et des bas, mais dans le cas de Sullivan Barrera, il semble qu’il ait fait face à plus de temps d’arrêt récemment.

Pendant des années, Barrera a été considéré comme un concurrent de la division Light Heavyweight. Mais maintenant, à l’âge de 38 ans et avec des pertes dans deux de ses trois derniers combats, le mot prétendant et Barrera ne vont plus de pair.

En termes simples, Kovalev n’est pas le seul à faire face à une situation incontournable.

“Ce sera le combat le plus important de ma carrière parce que j’ai toujours poursuivi un combat avec Sergey Kovalev”, a déclaré Sullivan Barrera. «Je sais qu’il doit gagner ce combat pour continuer sa carrière, mais le cas est le même pour moi. Il est très important de gagner ce combat, ce qui serait pour moi comme devenir champion du monde. C’est ce que cela signifie pour moi de faire enfin face à Kovalev. Je tiens également à remercier Golden Boy d’avoir cru en moi et mon équipe, et de nous avoir donné l’opportunité que nous avons toujours voulue, qui est de combattre Kovalev. »