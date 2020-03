Sergey Kovalev vs Sullivan Barrera annulé pour des problèmes de COVID-19

RINGSIDE 18/03/2020

Conformément à l’ordonnance du comté de Riverside interdisant les grands rassemblements publics en raison de préoccupations concernant COVID-19, la carte Kovalev vs Barrera du 25 avril au Fantasy Springs Resort Casino a été annulée.

«Que ce soit dans le comté de Riverside ou dans le comté de Los Angeles, il est clair que nous devons prendre toutes les précautions pour empêcher la propagation potentielle de COVID-19», a déclaré Oscar De La Hoya, président-directeur général de Golden Boy.

«Nous déplorons les difficultés que cela a causées à nos combattants, partenaires, employés et représentants de l’État, et nous sommes impatients de fournir de meilleures nouvelles dans les semaines à venir.»

«La santé de nos invités et des athlètes de Golden Boy est notre priorité absolue», a déclaré Paul Ryan, directeur général du Fantasy Springs Resort Casino.

«Cette semaine, nous avons vu des ligues sportives professionnelles faire preuve de prudence, de la NBA et du basket-ball universitaire à la PGA et à la Major League Baseball, et nous faisons de même. C’est la bonne chose à faire, et nous avons hâte d’avoir une autre carte Golden Boy stellaire ici à l’avenir. “

Une nouvelle date pour Golden Boy Boxing à Fantasy Springs sera annoncée dès que cela sera raisonnablement possible.