Sergiy Derevyanchenko Mulling entre Canelo Alvarez et Jermall Charlo Matchups

Publié le 07/06/2020

Par: Hans Themistode

Annonces :

Lorsqu’une porte se ferme, une autre s’ouvre. Et dans le cas de Sergiy Derevyanchenko, deux ont ouvert en même temps.

Le concurrent de poids moyen est actuellement assis à une table dans sa maison, réfléchissant à deux offres de championnat. Le premier est du titulaire de la ceinture WBC Jermall Charlo pour une épreuve de force qui aurait lieu en septembre ou octobre. Le second est de livre pour étoile livre Canelo Alvarez. Leur éventuelle confrontation diminuerait le 12 septembre.

Pour Derevyanchenko, il y a des avantages et des inconvénients à affronter l’un ou l’autre homme. Dans le cas d’Alvarez, le concurrent de poids moyen aurait non seulement l’un des premiers visages de boxe en face de lui, mais aussi un champion du monde en quatre divisions. Si Derevyanchenko devait aller dans cette direction, il donnerait à Alvarez un avantage de poids car leur match serait disputé à 168 livres. Placer le Derevyanchenko ukrainien né pour passer à une autre catégorie de poids serait cependant une grosse somme d’argent, car Alvarez pourrait représenter un salaire élevé en carrière.

Si l’ancien challenger du titre contournait l’option de monter en poids et acceptait Charlo, il se sentirait plus à l’aise à 160 livres. Néanmoins, le confort de se battre à son poids idéal serait compromis car il abandonnerait trois pouces de hauteur et six pouces de portée contre Charlo.

Pour Derevyanchenko (13-2, 10 KO), il estime que son manteau de championnat vide à domicile devrait déjà être occupé par le titre mondial IBF. Le concurrent de poids moyen a affronté le détenteur de la ceinture en titre Gennadiy Golovkin pour la sangle vacante en octobre 2019. Derevyanchenko a été abandonné au deuxième tour, mais s’est finalement rallié dans la seconde moitié du concours.

L’entraîneur-chef Andre Rozier et de nombreux fans présents au Madison Square Garden de New York ont ​​été incrédules lorsque Golovkin a obtenu la victoire à l’unanimité. Malheureusement, Derevyanchenko, ce n’était pas la seule fois où il est arrivé du mauvais côté d’une décision serrée de championnat.

La scène était familière pour l’Ukrainien en octobre 2018. Il s’est de nouveau retrouvé à se battre pour le titre IBF vacant. Son opposition dans la nuit était l’ancien champion Daniel Jacobs. Tout comme le combat de Derevyanchenko contre Golovkin, il a été forcé de se relever du sol en raison d’un renversement précoce, mais s’est rallié au cours de la seconde moitié. Le déficit précoce lui a de nouveau coûté sur les tableaux de bord car il a perdu une décision partagée.

Pourtant, même avec deux défaites de championnat sur son CV, Derevyanchenko se classe numéro un dans l’organisme de sanction WBC. L’entraîneur de Charlo à Ronnie Shields, a récemment révélé que Derevyanchenko est le «favori» pour affronter son combattant.

Avec des victoires déséquilibrées dans chacun de ses cinq derniers concours chez les poids moyens, Derevyanchenko pourrait présenter à Charlo son match le plus difficile à ce jour. Le natif de Houston a été vu pour la dernière fois sur le ring en décembre 2019 contre Dennis Hogan. Dans la nuit, Charlo a remis à son homme un cadeau de Noël sous la forme d’un septième tour de mise en évidence.

Quant à Alvarez, il a déjà vu son temps à 160 livres tronqué une fois qu’il a eu l’opportunité de prendre Rocky Fielding pour son titre WBA Regular en décembre 2018. Alvarez continuerait à montrer exactement pourquoi leur concours était un décalage car il livré sur un KO troisième tour. Lors de son prochain concours, il retomberait à 160 livres pour accrocher la ceinture IBF du conquérant de Derevyanchenko Daniel Jacobs, avant de passer finalement à 175 livres pour arrêter Sergey Kovalev pour sa sangle WBO au 11e tour.

Ni Charlo ni Alvarez ne seront obligés d’attendre longtemps une annonce. Derevyanchenko est déterminé à faire son choix cette semaine. S’il allait dans la direction de Charlo, Alvarez pourrait opter pour une confrontation avec l’ancien titlist WBC des super-moyens Anthony Dirrell. Si cependant, Derevyanchenko va dans l’autre sens, Charlo pourrait se voir dans un affrontement avec Chris Eubank Jr.