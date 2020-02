Shades of Spence-Garcia, Loma-Rigo pour Katie Taylor contre Amanda Serrano

Phil Jay 01/02/2020

ūüďł Ed Mulholland / Dave Thompson

Combattante f√©minine de l’ann√©e WBN 2019, Amanda Serrano a remport√© la victoire √† Miami jeudi dans ce qui √©tait un √©chauffement en salle de match pour un super-combat f√©minin avec Katie Taylor.

Le champion du monde en sept divisions, qui a maintenant 38-1-1, avec 28 KO, a marqué un arrêt de troisième ronde de Simone Aparecida Da Silva au Meridian à Island Gardens.

Serrano vs Da Silva a été programmé pour un affrontement léger de huit tours sans titre diffusé sur DAZN.

Co-promue par DiBella Entertainment et Matchroom Boxing USA, la star bas√©e √† New York a domin√© l’action.

Le Portoricain a abandonn√© Da Silva √† la fin du deuxi√®me tour. Elle l’a ensuite punie dans le troisi√®me avec un barrage de tirs √† la t√™te et au corps jusqu’√† ce que l’arbitre arr√™te le combat apr√®s 53 secondes dans le cadre.

“Je suis heureux d’avoir obtenu le ringwork apr√®s avoir consacr√© les deux derniers mois √† la lutte et au jiujitsu strictement pour mon combat d’arts martiaux mixtes annul√©”, a d√©clar√© Serrano.

¬ęMerci √† mon promoteur, Lou DiBella, que j’ai appel√© et qui m’a dit que je devais rester actif. Comme d’habitude, il est pass√©.

¬ęMon adversaire √©tait dur et jeu. Elle venait de combattre la tr√®s talentueuse Tiara Brown le mois dernier, nous savions donc qu’elle √©tait non seulement en forme de combat mais aussi durable pour tenir la distance avec Brown.

¬ęNous voulions du travail. Quand j’ai combattu Heather Hardy, apr√®s le premier round, j’ai retir√© mon pied du gaz. Avec cette fille, j’ai montr√© une fois que je te vois bless√©, c’est l’heure de la fin.

¬ęLes vrais fans de combat connaissaient la diff√©rence. Je suis satisfait des d√©cisions de mon entra√ģneur Jordan sur ce qu’il faut faire sur le ring. Il y a toujours une m√©thode √† sa folie. “

WBN comprend qu’un affrontement avec Taylor a d√©j√† √©t√© convenu avant le combat de Da Silva. Il devrait baisser en mars ou avril 2020.

Bien qu’il s’agisse de l’un des plus grands combats pour les deux dames, la bataille a un air distinct d’Errol Spence Jr. contre Mikey Garcia et de Vasyl Lomachenko contre Guillermo Rigondeaux.

Voici pourquoi.

Taylor est un super-l√©ger authentique (140 livres) ayant r√©ussi √† passer d’une course l√©g√®re. D’un autre c√īt√©, Serrano a combattu au poids des mouches (115 livres) aussi r√©cemment qu’en janvier 2019.

En apprenant une √©ventuelle bataille avec Taylor, Serrano a rapidement augment√© le poids √† 131. Mais √† vrai dire, elle est loin d’√™tre √† 140 livres.

Le choc est simplement fait pour ajouter √† l’h√©ritage de Taylor, exactement de la m√™me mani√®re que Spence vs Garcia et Loma vs Rigo.

Garcia n’a jamais √©t√© un poids welter lors de la d√©faite contre Spence, de la m√™me mani√®re que Rigo n’√©tait pas un super poids plume lorsqu’il a √©t√© arr√™t√© par Lomachenko.

Un grand favori, Taylor a tout empil√© de son c√īt√©. Serrano est fermement l’opprim√© en d√©pit d’√™tre un champion chevronn√© et incroyable.

Si Serrano et DiBella veulent faire basculer le bateau et avoir plus de chance de bouleverser Taylor, ils devraient pousser pour que le combat se produise à 135 Рau moins.

Je crains que cela n’arrive jamais.

Pouss√© √† choisir, le Serrano fluctuant est un poids plume naturel. Cela donne √† Taylor presque un avantage de taille. L’Irlandaise aura potentiellement plus que cela le soir du combat.

Pour mon argent, Taylor ferait mieux de tenter de combattre Cecilia Braekhus avec un poids de capture d’environ 142 ou 143 livres. Mais cela peut arriver plus tard – qui sait?

PAYDAY

√Ä l’heure actuelle, Serrano est tout au sujet de Taylor et empoche le plus gros salaire de sa carri√®re.

Le promoteur Lou DiBella a confirm√© que la rencontre √©tait sur le point d’√™tre officialis√©e.

“La performance d’Amanda Serrano contre Simone Da Silva a √©t√© un autre rappel qu’elle est la femme la plus dangereuse de la boxe”, a d√©clar√© DiBella.

“Elle le prouvera contre Katie Taylor lors de leur rencontre dans ce qui sera le Super Bowl de boxe f√©minine.”

