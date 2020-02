Shakan Pitters parle d’un régime d’entraînement brutal pour les jeunes qui lui profite désormais

RINGSIDE 19/02/2020

Shakan Pitters, un hotshot léger et invaincu de Birmingham, affirme que la puissance pulmonaire inépuisable qui l’a mené à l’aube d’un titre britannique peut être attribuée à ses années d’école primaire et aux excentricités de son ancien père Colin.

Le samedi 28 mars, le tireur d’élite d’une taille effroyable affronte le féroce rival national Craig Richards pour la couronne nationale vacante de 175 livres sur le gros billet du promoteur Mick Hennessy au Coventry Skydome, exclusivement en direct au Royaume-Uni sur la chaîne gratuite Five Channel.

“ Quand j’étais en quatrième année (neuf ans), deux fois par semaine, papa réveillait ma mère et nous les enfants à 4 heures du matin et exigeait que nous fassions une course de huit kilomètres avec lui ”, a révélé Pitters, lofty 6ft 6in est le plus grand concurrent de la division par une certaine distance.

«Ça ne me dérangeait pas parce que j’étais un bon coureur et que j’aimais juste faire tout ce que papa voulait que je fasse. Quand nous sommes rentrés à la maison, ce serait des tractions sur le rebord de la porte et un circuit ab avant de retourner au lit!

«Dès l’âge de six ans, papa m’a fait entrer dans le gymnase, le regardant frapper les sacs et entraîner des gens comme Matt Macklin et Frankie Gavin au gymnase de Small Heath. Enfant, je pouvais me battre avec des enfants plus âgés et plus lourds, mais papa ne m’a jamais permis de boxer. Il était convaincu que je réussirais en tant que footballeur.

«J’étais sur les livres de West Bromwich Albion pendant environ six ans en tant qu’écolier. Ces jogging au milieu de la nuit ont fait une énorme différence sur le terrain. Je pouvais courir sans arrêt. Les entraîneurs demandent: «Qu’est-ce qu’ils le nourrissent?»

«Mais, malheureusement, j’ai eu des blessures. L’Albion m’a libéré alors je me suis tourné vers la boxe, à 22 ans. »

Pendant cinq saisons, Pitters a volé négligemment entre les gymnases Second City et Eastside, s’engageant dans une vingtaine d’épisodes mais ne prêtant guère attention aux rudiments tels que les travaux routiers ou la nutrition. L’arrivée de sa fille il y a quatre ans a contraint le travailleur logistique à réévaluer.

“Soudain, à 27 ans, j’avais besoin d’argent alors j’ai commencé à le faire correctement”, a révélé Pitters.

«Même si je ne l’ai jamais pris au sérieux en tant qu’amateur, j’en ai à peine perdu une poignée et je me suis toujours acquitté de bons pros comme Terry Carruthers, Dee Mitchell et Cella Rendo à Eastside. Je savais que si je gardais ma discipline, j’avais le talent et les qualités pour aller loin. »

Le garçon Brummie est issu d’une bonne reproduction. Au début des années 1990, son père Colin a étendu Richie Woodhall, alors un espoir 6-0 et un futur champion du monde WBC; ainsi que les champions de la qualité Steve Foster, Neville Brown et Adrian Dodson. Le frère de Colin, Rob, a perdu une seule de ses douze premières en tant que perspective lumière-milieu chaude avant de devenir un compagnon.

“Il n’y avait aucune chance que je prenne la route, comme mon père et mon oncle l’ont fait”, déclare Shakan.

«La mentalité de papa était juste de gagner de l’argent pour subvenir aux besoins du ménage. Il était fumeur mais, quand il l’a pris au sérieux, il était très capable.

“Même s’il n’a jamais voulu que je fasse de la boxe et qu’il n’ait pas participé à de nombreux combats, je sais qu’il est fier. Il sera à mon défi de titre britannique.

Depuis qu’il a plongé ses orteils pour la première fois dans la piscine professionnelle en mars 2017, le gratte-ciel “ Shak ” a remporté 13 victoires consécutives, empochant une couronne Ultimate Boxxer à l’O2 Indigo de Londres en novembre 2018 et le titre anglais 12e 7lb après une décision complète en 10 tours. sur Scunthorpe 16-2 Dec Spelman au York Hall en septembre dernier.

Bien que 10 de ses combats soient programmés pour quatre rounds ou moins, sa main droite ratissée a enregistré quatre arrêts brutaux (tous à l’intérieur de deux rounds) avec trois victimes succombant au total de 10 coups.

«Je n’ai pas le physique d’un homme fort mais, quand j’étais jeune, je pouvais toujours frapper fort ces machines à poinçonner et papa a commenté ma puissance sur les pads avant même que j’aie eu des combats. En combat, j’ai blessé des poids lourds et des croiseurs », affirme-t-il.

«Enfant, Tommy Hearns était une idole. Comme lui, j’ai la portée, la distance, la technique, la torsion et l’effet de levier pour générer une puissance sérieuse. Je peux craquer avec ou sans gants. Je suis un gars effrayé mais j’en ai frappé quelques uns dans la rue … le dernier parce qu’ils ont craché sur ma petite amie.

«J’ai également une excellente endurance naturelle, tout comme je l’avais fait en tant que footballeur. Et mon jeu intérieur est assez sous-estimé. Mon style n’est pas unidimensionnel, c’est un peu fou, très difficile à former. J’alterne, en fonction de ce qui est devant moi.

“Contre Dec Spelman – un vrai puncheur dur – j’ai montré que je peux me battre sur le pied arrière mais je suis tout aussi à l’aise pour aller de l’avant. Papa m’a fait avancer et reculer sur les pads et en sautant, très jeune donc c’est naturel. D’autres pourraient penser que papa était fou, mais je dois beaucoup le remercier! »

Une undercard de haute qualité est en vedette avec le retour du talent chauffeur de poids lourd Isaac Chamberlain de Brixton, dans le sud de Londres, alors qu’il revient à l’action et revient dans sa quête d’un titre mondial.

La carte présente également de superbes matchs dans les Midlands, notamment un fougueux derby de Coventry entre les poids welter Jordan Cooke et Michael Green en six rounds; Ishmael Ellis de Birmingham affronte Shaun Cooper de Walsall en six manches en poids léger; River Wilson Bent de Coventry affronte Lee Gunter de Tamworth dans un concours de poids moyen-léger de quatre rounds; Tamworth poids welter Tom Silcox dans un concours de quatre tours; Le super-poids plume de Lewis Lewis Coley dans un concours de quatre rondes; Le poids léger de Leamington Spa Danny Quartermine dans un concours de quatre tours et Battersea poids léger Mark Williams dans un concours de quatre tours.

Michael Hennessy Jr. de Sevenoaks, Kent, sera également sur la carte avec son espoir de poids moyen dans son cinquième combat professionnel en six manches.