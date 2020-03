Shakan Pitters vs Chad Sugden affrontera le champion de Night Fight avant la course samedi

RINGSIDE 27/03/2020

La confrontation très attendue entre les prétendants britanniques des poids légers et lourds Shakan Pitters et Chad Sugden est TOUJOURS de demain!

Pitters et Sugden devaient s’affronter pour le championnat britannique des poids lourds légers le samedi 28 mars dans l’attraction phare du Coventry Skydome, mais l’ensemble du spectacle a été reporté en raison de l’épidémie du coronavirus, puis suivi des directives du British Boxing Board of Control et le gouvernement.

Cependant, les Pitters invaincus de Birmingham (13-0-0, 4 KO) et Sugden de Newark (11-1-1, 4 KO) pourront toujours échanger du cuir, mais ce sera dans un ring de boxe numérique alors qu’ils s’affronteront dans un simulé COM contre COM combat dans le jeu vidéo classique EA Sports Fight Night Champion.

Le combat virtuel a été créé par le promoteur Hennessy Sports pour s’assurer que les fans de combat obtiennent toujours un correctif de combat pendant la situation COVID-19 en cours et fournissent un léger soulagement et du divertissement pendant cette période difficile.

Les fans avaient débattu et argumenté lors de la préparation du “ vrai ” combat quant à savoir qui aurait gagné le style chic et percutant de la box-puncher des 6ft 6in Pitters et le style haute pression, toutes actions, de l’essaimage de Sugden.

Nous allons maintenant découvrir ce que l’ordinateur prédit dans The Hennessy Sports eChampionship: Pitters v Sugden qui sera diffusé exclusivement sur la chaîne YouTube Hennessy Sports à 16h00 (GMT): www.youtube.com/hspress

Pitters et Sugden s’affronteront toujours pour de «vrai» avec le prestigieux titre britannique en jeu à une date reportée qui sera confirmée lorsqu’il aura été informé par le gouvernement et le British Boxing Board of Control qu’il est sûr de procéder.

Le promoteur Mick Hennessy a déclaré: «En ces temps imprévisibles et difficiles, je suis heureux de pouvoir apporter un peu de soulagement et de divertissement de manière amusante pour combattre les fans qui manquent leur correctif de boxe habituel avec ce combat virtuel de Shakan et Chad sur le format EA Sports Fight Night Champion populaire. “