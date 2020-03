Shakur Stevenson contre Miguel Marriaga, Magdaleno contre Lukas Fight Preview

Posté le 03/11/2020

Par: William Holmes

Le samedi soir, le théâtre Hulu au Madison Square Garden

à New York sera le site hôte d’une boxe Top Rank Promotions

carte. Cet événement sera retransmis en direct

sur ESPN à partir de 22h30 ET.

La co-fonctionnalité de la soirée sera un combat entre l’ancienne championne du monde Jessie Magdaleno et l’invaincue Sakaria Lukas dans la division poids plume. L’événement principal se déroulera entre le prospect américain Shakur Stevenson et Miguel Marriaga. Le titre poids plume WBO de Stevenson ne sera pas de mise.

Crédit photo: compte Twitter Top Rank Promotions

La undercard mettra en vedette des boxeurs tels que Edgar Berlanga, John

Bauza, Frédéric Julian et Matthew Gonzalez.

Ce qui suit est un aperçu de l’événement co-principal et principal

événement de la soirée.

Jessie Magdaleno

(27-1) contre Sakaria Lukas (23-0); Poids plume

Magdaleno est un ancien champion, qui n’en a connu qu’un

perte dans sa carrière à Isaac Dogboe en 2018.

Il cherche à revenir sur la photo du titre avec une victoire sur le

Sakaria Lukas inexpérimentée.

Magdaleno a dix-huit victoires d’arrêt, deux de plus que

Lukas. Les deux boxeurs ont été assez

actif au cours des trois dernières années. Magdaleno

a combattu deux fois en 2019, une fois en 2018 et une fois en 2017. Lukas a combattu deux fois en 2019 et trois fois en

2017.

Magdaleno a un grand avantage en âge sur Lukas. Il est encore à son apogée sportive à 28 ans

vieux. Lukas a trente-cinq ans

vieux.

Magdaleno a également un avantage significatif au niveau de l’opposition

face. Il a vaincu des goûts de

Rafael Rivera, Rico Ramos, Nonito Donaire, Rey Perez, Erik Ruiz et Roberto

Castaneda.

Lukas n’a aucune victoire notable.

En fait, cela semble être son premier combat aux États-Unis et

seulement son deuxième combat en dehors de la Namibie.

Ses victoires les plus notables ont été contre Nbodana Ncube, Tello Dithebe, Mudde Ntambi,

et Oscar Chauke.

Magdaleno a également l’avantage de l’expérience amateur. C’est un ancien US Golden Gloves

Champion. Il vient aussi d’une boxe

famille comme ses frères Diego et Marco boxent également. Lukas n’a aucune expérience amateur notable.

C’est un combat que Magdaleno devrait gagner de façon convaincante et

impressionnant. Une victoire de Lukas serait

considéré comme un bouleversement massif.

Un combat contre Stevenson pourrait être à l’horizon pour Magdaleno

si les deux sont victorieux samedi.

Shakur Stevenson

(13-0) contre Miguel Marriaga (29-3); Titre poids plume WBO

Shakur Stevenson est l’une des promotions les plus prisées de Top Rank Promotions

perspectives. Dans seulement son douzième combat, il

a pu remporter le titre WBO Featherweight contre Joet Gonzalez.

Son adversaire, Miguel Marriaga, a échoué dans ses trois

d’autres coups de titre.

Stevenson et Marriaga sont à peu près de la même hauteur, et

Stevenson aura environ un pouce d’avance sur Marigaga. Stevenson a également onze ans de moins que

Marriaga.

Marriaga a un certain pouvoir de coupure, car il a vingt

cinq victoires d’arrêt sur son CV.

Stevenson a stoppé sept de ses adversaires.

Les pertes de Marriaga sont venues à Vasiliy Lomachemko, Oscar Valdez,

et Nicholas Walters. Ces trois

les pertes sont venues dans les matchs de titre. Il a

vaincu les goûts d’Alfredo Mejia Vargas, Ruben Cervera, Guy Robb, Adones

Aguelo et Christopher Martin.

Stevenson a vaincu les goûts d’Alberto Guevara,

Christopher Diaz, Jessie Rosales, Viorel Simion, Carlos Ruiz et Roxberg Riley.

Stevenson a été extrêmement actif au cours des deux dernières

ans. Il a combattu quatre fois en 2019 et

cinq fois en 2018. Marriaga a combattu deux fois

en 2019, 2018 et en 2017.

Stevenson a également un avantage dans l’expérience amateur. Il était médaillé d’argent olympique

États-Unis tandis que Marriaga n’a pas de réalisations amateurs notables.

C’est un combat que Stevenson devrait gagner de façon convaincante. Une lutte beaucoup plus convaincante entre

Stevenson et Magdaleno semblent être à l’horizon.