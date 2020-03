Shakur Stevenson donne à la radio d’initiés de boxe ses réflexions sur sa première défense de titre et son avenir rempli d’étoiles

Posté le 03/11/2020

Avec Shakur Stevenson se préparant pour la première défense de son titre WBO Featherweight, il a pris le temps de s’arrêter et de donner à l’équipe de Boxing Insider Radio ses réflexions sur son prochain concours contre Miguel Marriaga et ses projets futurs.

En plus de la distribution normale, l’ancien champion incontesté des poids welters Zab Judah était également dans la maison pour poser quelques questions au jeune champion. Pour rejoindre la conversation, abonnez-vous simplement au podcast sur iTunes, Spotify ou sur Boxinginsider.com.

Une médaille d’argent olympique, un titre mondial poids plume et plusieurs victoires sur des prétendants de haut niveau semblent être une très bonne carrière, n’est-ce pas?

Certains des plus grands boxeurs du monde ont fait toute leur carrière sans en faire autant.

Ken Norton, qui est universellement connu pour avoir été l’un des meilleurs poids lourds au monde dans les années 1970, a défié le titre mondial à trois reprises et a perdu à chaque fois. Après 50 combats, il n’a jamais réussi à atteindre le statut de championnat.

Benny Briscoe a passé une carrière de 95 combats sans se qualifier également de champion, malgré de nombreuses fissures.

Briscoe et Norton ont peut-être échoué dans leurs offres de championnat, mais au moins ils ont eu la possibilité. Le poids lourd Sam Langford est entré dans le ring 313 fois en 24 ans. Pas une seule fois il n’a même contesté pour un titre mondial.

Oui, vous avez bien lu. Grâce à 313 apparitions en carrière, Langford n’a jamais eu l’occasion de se faire appeler champion. Pourtant, en comparaison, Shakur Stevenson l’a fait en seulement 13 combats.

Samedi soir 14 mars, au Madison Square Garden, à New York, Stevenson place son titre en jeu contre Miguel Marriaga. Si le nom vous semble familier, il y a une raison. Marriaga a combattu à peu près tout le monde dans la division poids plume et poids super plume, y compris Vasiliy Lomachenko et Oscar Valdez.

Peu s’attendent à ce qu’il soit compétitif. Mais encore moins s’attendent à une perte de Stevenson. Les combattants ont tendance à créer des touches souples comme des affrontements difficiles. Vouloir que les médias et les fans croient qu’un non-espoir a un coup légitime, mais Stevenson n’essaie pas de tirer de la laine sur les yeux de quiconque ici. Il sait exactement à quoi il a affaire.

“C’est une sorte de combat de bâton de mesure”, a déclaré Stevenson sur Boxing Insider Radio. «Je suis un mec beat. Je sais qu’il est dur depuis qu’il a combattu Lomachenko, Oscar Valdez et Nicholas Walters, donc je sais qu’il est dur mais merde, dur ne suffit pas. “

Stevenson n’est pas exactement concerné par tout ce que Marriaga apporte à la table. En fait, le champion poids plume regarde déjà à travers son adversaire et à son prochain combat et bientôt à venir.

«J’essaie de combattre Josh Warrington pour unifier la division en Angleterre, puis je veux passer à 130, car il n’y a vraiment personne ici à 126. Mais quand j’arriverai à 130, j’espère que Lomachenko descendra pour que Je peux le battre. “

Battre Lomachenko n’est pas quelque chose que les autres combattants disent habituellement avec désinvolture. Il n’est que deux fois médaillé d’or olympique, champion du monde en trois divisions, actuel champion des poids légers unifié et oh oui, il a également réussi à établir un record amateur de 396-1.

Indépendamment des distinctions que Lomachenko possède qui s’étendent autour du bloc, il y a une raison pour laquelle Stevenson veut un affrontement avec lui le plus tôt possible. Les deux peuvent concourir dans différentes catégories de poids pour le moment, mais cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas partagé l’anneau auparavant. Et par tous les comptes, Stevenson a gagné une tonne de respect.

«J’ai eu la chance de m’entraîner avec Lomachenko il y a quelques années et ce fut un bon combat. J’essaie de ne pas trop parler de combat, mais Lomachenko m’a beaucoup respecté parce que je suppliais d’aller là-bas et de l’épargner. Ils ont dit que je pouvais y aller, mais je n’allais pas être payé, mais j’ai juste dit d’accord, pas de problème. La première semaine, ils m’ont donné un chèque et ont voulu me garder pour tout le camp. Je l’ai échangé pendant environ 3 semaines d’affilée et j’étais prêt à partir, mais son équipe disait qu’ils voulaient me payer un supplément pour rester, alors son équipe me respecte et Lomachenko est un combattant helluva, mais je pense que je vais être celui pour l’exposer. “

Si l’actuel titlist mondial IBF Lightweight et ancien coéquipier olympique américain Teofimo Lopez a quelque chose à dire à ce sujet, Stevenson ne recevra jamais sa chance. C’est parce que Lopez et Lomachenko devraient se faire face au printemps prochain.

Stevenson n’a jamais été du genre à suivre la foule, mais en termes de cette confrontation, sa pensée est en ligne avec la plupart des autres.

«Je pars avec Lomachenko. J’aime Teofimo, ne vous méprenez pas, mais il n’a jamais été dans le ring avec ce calibre de combattant auparavant. “

On pourrait en dire autant de Stevenson. Bien sûr, il peut officiellement s’appeler champion du monde, mais son CV laisse beaucoup à désirer. Le manque de noms sur son registre n’est pas de sa faute cependant. Le joueur de 22 ans a demandé les plus grands noms de la division, mais ils ne sautent pas exactement de joie avec l’opportunité de lui faire face.

Aller contre Miguel Marriaga n’enverra pas son profil à travers le toit. Mais quelques jours seulement après son concours, un autre concurrent poids plume entrera dans le ring de Michael Conlan.

Conlan, bien sûr, est surtout connu pour avoir tendu son majeur aux juges lors des Jeux olympiques de 2016. Dans l’état actuel des choses, Conlan et Stevenson partagent tous deux étrangement des choses en commun. D’une part, le record de Conlan avec 13 victoires sans défaite, dont sept victoires par KO, est exactement le même que Stevenson. Conlan a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2012, tandis que Stevenson a décroché l’argent en 2016. À 5 pieds 8 pouces, ils partagent même la même hauteur.

Pourtant, même avec tant de choses en commun, Stevenson pense qu’il n’y a pas de comparaison. Mais ne vous attendez pas à ce qu’il ait la chance de le montrer à l’intérieur du ring de si tôt.

“Bob Arum a déjà dit que nous ne pouvons pas nous battre car il est un petit 126 livres et je suis un gros 126 livres, donc il ne veut pas voir ce combat se produire. Pour ce combat, j’ai en fait demandé de combattre Michael Conlan parce qu’il était sur le point d’être mon mandataire pour la WBO, mais Arum ne veut tout simplement pas y arriver. “

Que ce soit une confrontation avec Conlan, Vasiliy Lomachenko ou l’un des autres grands noms de sa division ou aux alentours, Stevenson les veut tous. Avec le genre de talent qu’il possède, il n’est pas surprenant qu’il soit déjà comparé à certains des plus grands combattants de tous les temps.

C’est une pratique courante dans le sport de la boxe, mais à ce stade, elle pourrait être considérée comme une faute professionnelle car la pression qui est exercée sur les épaules de ces combattants est souvent trop longue pour eux.

Alors, qui est le grand combattant historique auquel Stevenson a été comparé?

Floyd Mayweather.

Ce n’est pas trop un objectif noble pour Stevenson. Après tout, pour répondre à ces attentes, tout ce qu’il a à faire est de devenir un champion du monde en cinq divisions, de battre certains des meilleurs combattants de tous les temps et de poursuivre une carrière invaincue sur une période de 20 ans. Cela semble assez simple.

La comparaison avec Mayweather peut sembler un peu exagérée, mais en réalité, elle ne l’est peut-être pas.

En 1998, Floyd Mayweather, 21 ans, a remporté une victoire facile sur Genaro Hernandez pour son premier titre mondial. Lors de sa dernière apparition sur le ring, Stevenson, 22 ans, a fait en sorte qu’il était facile pour Joet Gonzalez de remporter son premier titre mondial. En 1996, Mayweather a été forcé de remporter une médaille de bronze aux Jeux olympiques alors que beaucoup pensaient qu’il avait été privé de l’or. Stevenson partage une histoire similaire.

En 2016, Stevenson a réussi à se frayer un chemin vers le dernier concours des jeux de Rio De Janeiro. Beaucoup pensaient qu’il avait fait plus qu’assez pour remporter l’or, mais a échoué contre Robeisy Ramirez.

Lorsque Mayweather a reçu l’extrémité courte du bâton, il a juré de ne plus jamais perdre. Près de 25 ans plus tard et un dossier parfait de 50-0, Mayweather a fait ses preuves. Maintenant, Stevenson utilise la même motivation pour lui-même.

«Cela me motive. C’était comme l’un des pires jours de ma vie, comme si j’avais l’impression que quelqu’un d’important pour moi était mort. J’avais tout mis en œuvre pour vouloir gagner une médaille d’or olympique. J’étais juste là, donc perdre juste là m’a en quelque sorte brisé. Mais quand j’ai décidé de devenir pro, je me suis dit que je n’allais plus jamais perdre. »

Grâce à 13 combats professionnels, Stevenson a gardé sa promesse intacte. Cependant, Robeisy Ramirez, médaillée d’or, n’a pas eu la chance d’avoir perdu le premier combat de sa carrière.

“Ce n’est pas pour tout le monde”, a déclaré Zab Judah en expliquant pourquoi certains boxeurs ont plus de succès chez les amateurs que chez les pros. «Je connais beaucoup de grands combattants qui ont eu de grandes carrières d’amateurs et ils étaient intouchables mais quand ils sont arrivés chez les pros et que le casque s’est détaché ohhh homme c’était comme un bouton que chaque fois qu’ils étaient touchés, ils continuaient à descendre.»

“Oui, ce n’est pas le même niveau que les amateurs”, a déclaré Stevenson en reprenant là où Zab s’était arrêté. “Vous vous battez avec des gants plus petits, pas de couvre-chef. Être en forme et habile joue également un rôle majeur, mais c’est juste une différence majeure entre les pros et les amateurs. “

Pour l’instant, Stevenson montre qu’il n’y a pratiquement aucune différence. Il était dominant chez les amateurs et encore plus chez les pros. Il semble qu’il n’y ait pas beaucoup de différence du tout. Du moins pour lui.

Mais à vrai dire, il y a un certain nombre de jeunes combattants qui sont venus sur la scène et ont rendu les choses faciles. Ryan Garcia, Gervonta Davis, Devin Haney, Teofimo Lopez et Chris Colbert font déjà du bruit en tant que professionnels.

Stevenson les remarque et les voit tous comme de futurs affrontements. Mais il y a un nom qui se démarque parmi les autres.

«Je veux éventuellement monter et voir tous ces gars. Comme avec Ryan Garcia, je l’ai battu chez les amateurs, nous avons donc un peu d’histoire. Mais si je suis honnête, je pense que Devin et moi allons être les deux derniers combattants debout. Je pense juste que Devin est un combattant helluva. ”

Il y a ceux qui conseilleraient à Stevenson de ne pas négliger Marriaga. 25 victoires à élimination directe sur 29 victoires au total vous diraient qu’il est dangereux. Mais le jeune porte-ceinture WBO roule simplement les yeux.

“Mec, il n’a aucune chance. Je suis un battu. “