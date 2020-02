Shakur Stevenson fera sa première défense du titre WBO contre Miguel Marriaga

Ringside 04/02/2020

Shakur Stevenson, le phénomène de 22 ans à l’aube de la grandeur livre pour livre, fera la première défense de son titre mondial WBO poids plume samedi 14 mars contre le triple challenger mondial Miguel “Escorpión” Marriaga à Théâtre Hulu au Madison Square Garden.

Trois jours plus tard, le poids plume irlandais Michael “Mick” Conlan fera son pèlerinage annuel de la Saint-Patrick au Hulu Theatre du Madison Square Garden en 10 rounds contre le vétéran colombien Belmar Preciado.

Le co-long métrage Stevenson-Marriaga verra l’ancienne championne du monde junior des poids plumes Jessie Magdaleno combattre les invaincus Sakaria Lukas dans une épreuve de force des 10 plumes. Stevenson-Marriaga et Magdaleno-Lukas seront télévisés EN DIRECT sur ESPN et ESPN Deportes à partir de 22h30. ET / 19 h 30 PT

Promu par Top Rank, les billets pour les cartes Stevenson-Marriaga et Conlan-Preciado sont au prix de 200 $, 100 $, 70 $, 40 $ et 30 $ (hors frais applicables) et seront en vente le vendredi 7 février à 12 h. ET. Les billets peuvent être achetés à la billetterie du Madison Square Garden, dans tous les points de vente Ticketmaster, facturés Ticketmaster par téléphone (866-858-0008) et en ligne sur www.ticketmaster.com ou www.MSG.com.

Pour un temps limité, lors de l’achat d’un billet en ligne pour l’une de ces cartes, vous aurez alors la possibilité d’acheter des billets à prix réduit pour l’autre événement.

“Quelles superbes nuits de boxe sur ESPN et ESPN +, alors que nous voyons Shakur Stevenson défendre son titre contre les gros coups de poing de Margaraga et Mick Conlan continuer l’une des grandes traditions de la boxe”, a déclaré Bob Arum, président de Top Rank. “New York va s’avérer en force pour regarder deux des grandes jeunes stars de la boxe.”

Stevenson (13-0, 7 KO), fierté de «Brick City», Newark, N.J., a été le premier boxeur masculin des Jeux olympiques de Rio 2016 à remporter un titre mondial professionnel. En octobre dernier, il a battu Joet Gonzalez par décision unanime pour remporter le titre mondial WBO poids plume vacant. La victoire de Gonzalez a marqué une année record pour le médaillé d’argent olympique, qui a également battu l’ancien challenger pour le titre mondial Christopher “Pitufo” Diaz sur le undercard Terence Crawford-Amir Khan PPV. En juillet dernier, il a titré une émission de télévision ESPN devant une foule de plus de 5 000 habitants du Prudential Center, éliminant Alberto Guevara en trois rounds.

“Nous essayons de mener ce combat avec Miguel Marriaga depuis longtemps”, a déclaré Stevenson. «Je voulais un adversaire fort pour ma première défense de titre. Il a été sur le ring avec plusieurs champions du monde, et je suis prêt à prouver que je suis le meilleur poids plume du monde. C’est mon quatrième combat au Madison Square Garden, mais mon premier en tant que champion du monde, et ce sera ma meilleure performance à ce jour. Je sais que tous mes fans de la côte Est sortiront et soutiendront le 14 mars. »

Marriaga (29-3, 25 KOs), l’un des puncheurs les plus durs de la division, espère que la quatrième fois sera un charme. Il a échoué lors des précédents défis pour le titre mondial contre Vasiliy Lomachenko, Oscar Valdez et Nicholas Walters, mais il mène une séquence de victoires de quatre matchs (tous par KO). Il a combattu pour la dernière fois en décembre 2019, assommant Alfredo Mejia Vargas d’un coup de corps. Originaire d’Arjona, en Colombie, il a repéré Stevenson comme un ennemi potentiel.

“J’ai toujours voulu ce combat, et le moment est venu pour lui de devenir champion du monde”, a déclaré Marriaga. «Il parle souvent de la façon dont les gens l’évitent, mais je suis là. La Colombie aura un nouveau champion du monde le 14 mars. »

Magdaleno (27-1, 18 KOs) est 2-0 comme poids plume depuis qu’il a perdu son titre mondial junior poids plume contre Isaac Dogboe dans l’un des meilleurs combats de 2018. Originaire de Las Vegas, il sort d’une décision technique unanime sur Rafael Rivera en août dernier à Los Angeles. Lukas (23-0, 16 KOs), de Namibie, est l’un des secrets les mieux gardés de la boxe, un pro de neuf ans qui a eu trois KO lors de ses quatre derniers combats.

“Les gars que les gens ne connaissent pas sont les dangereux”, a déclaré Magdaleno. “Avec l’état d’esprit que j’ai maintenant, je ne pense pas que quiconque puisse me battre. «Mon entraîneur {Jorge Capetillo} et moi regardons vers l’avenir. J’attends juste la suite, mais nous devons d’abord nous occuper de Lukas. Une fois que nous aurons fait cela, j’ai le droit d’appeler tous les champions. »

“Il y a une tempête du désert qui arrive à New York au nom de Sakaria Lukas, et cette tempête vise la destruction de Jessie Magdaleno”, a déclaré Lukas.

