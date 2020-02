Shane Mosley Jr. suit les traces de son père et s’associe à Golden Boy

RINGSIDE 19/02/2020

📷 Cris Esqueda

Le poids moyen Shane Mosley Jr. (15-3, 9 KO) a signé un accord de co-promotion avec Golden Boy et Tournament of Contenders.

Mosley Jr. est un homme de poids moyen de 29 ans qui a fait ses débuts professionnels en 2014. Fils du Temple de la renommée Shane Mosley, père, le plus jeune Mosley a passé les dernières années à se battre dans tout le pays. Plus récemment, il a participé à l’émission de téléréalité relancée The Contender de MGM Television et Paramount Television, qui est diffusée sur le réseau câblé premium EPIX, et il vient de remporter deux victoires d’affilée.

“Je suis ravi de rejoindre Golden Boy”, a déclaré Shane Mosley Jr. “Je pense que cela devait être; Je connais Oscar, Eric et Robert depuis que je suis enfant. C’est comme un retour aux sources. C’est une opportunité incroyable pour moi et un grand pas dans la bonne direction pour devenir champion du monde. Je suis reconnaissant à Golden Boy, The Contender et à mon équipe de direction, Victory Sports, d’avoir rendu cela possible. “

«Shane Mosley Jr. est une famille pour nous», a déclaré Oscar De La Hoya, président-directeur général de Golden Boy. «Nous le connaissons depuis qu’il est très jeune. Je suis donc ravi de le voir rejoindre l’écurie Golden Boy. C’est l’endroit où il appartient et je suis certain qu’il s’épanouira dans sa nouvelle maison. “

“Nous avons une longue relation avec Oscar De La Hoya et Golden Boy”, a déclaré Jeff Wald du Tournament of Contenders. “Donc, c’est super pour Shane Mosley Jr. C’est le résultat de son travail acharné, de sa discipline et de son dévouement. Il est facile pour les gens de sous-estimer Shane Mosley Jr. Il ne vient pas du milieu difficile comme la plupart des combattants, et son apparence de star de cinéma incite les gens à penser qu’il n’est pas aussi dur, mais croyez-moi, l’enfant peut se battre. “

«Nous sommes ravis de nous associer à Golden Boy et pensons que c’est le meilleur endroit pour Shane pour faire passer sa carrière au niveau supérieur», a déclaré Rick Torres, président de Victory Sports. “Ayant travaillé avec Oscar, Eric et Robert sur un certain nombre d’événements dans le passé, je sais qu’ils ont ce qu’il faut pour nous aider à guider Shane vers un championnat du monde.”