Shannon Briggs partage ses réflexions sur Wilder vs Fury 2, son documentaire et bien plus sur Boxing Insider Radio

Publié le 03/07/2020

Il n’y a tout simplement pas beaucoup de moments dans le sport de la boxe qui vous laisseront sans voix. Oubliez juste le sport de la boxe, le monde du sport entier a été laissé les mâchoires grandes ouvertes il y a quelques semaines à peine. La raison derrière le moment stupéfait de tout le monde est Tyson Fury.

La nouvelle titlist WBC Heavyweight et l’actuelle championne Lineal n’a pas seulement battu Deontay Wilder le 22 février, au MGM Grand Arena, à Las Vegas, Nevada. Il l’a battu.

Après que leur premier concours, qui a eu lieu le 1er décembre 2018, ait été un concours si serré, beaucoup anticipaient la même chose. Personne ne s’attendait à ce que Fury traverse Wilder. Mais c’est exactement ce qu’il a fait.

Deux knockdowns couplés à plusieurs rounds déséquilibrés, égalés à Fury arrêtant Wilder au septième round de leur match revanche très attendu.

Dans une interview sur Boxing Insider Radio, l’ancien champion du monde des poids lourds Shannon Briggs a rejoint l’équipage pour décrire comment il se sentait la nuit. Tout comme le reste du monde, Briggs a été surpris de voir comment Fury a mené ses activités pendant la nuit. Mais à vrai dire, il ne devrait pas l’être.

“Homme, je ne pouvais pas le croire”, a déclaré Briggs sur Boxing Insider Radio. «J’essayais de donner des conseils à Fury en lui disant de boxer. Je disais champion, box. Mais il était comme non, je vais l’assommer. Il a donc fait ce qu’il avait dit qu’il allait faire. Maintenant, il est le champion du monde des poids lourds WBC et un homme de parole. “

Wilder ne représentait pas seulement l’un des champions poids lourds les plus dominants de mémoire récente. Il était également perçu comme un intimidateur. Ce n’est pas que Wilder a choisi des adversaires moindres pour en faire un exemple. Non, il a choisi tout le monde. Que vous soyez de sa taille ou dominant de lui, il s’en fichait. L’ancien champion voulait simplement prouver qu’il était le meilleur au monde. Et pendant cinq ans, il l’a fait.

Maintenant cependant, pas tellement.

Nous savons tous comment se déroule généralement l’histoire d’un intimidateur. Après avoir attrapé tout le monde à l’école, il rencontre finalement son match sur le terrain de jeu et est battu en bouillie pendant que toute l’école rit dans sa direction. Alors que certains l’ont fait à Wilder, notamment le champion par intérim de la WBC, Dillian Whyte, Briggs ne trouve rien de drôle dans la situation des anciens champions. En fait, il est désolé pour lui.

«Wilder est toujours notre champion. Il est américain et notre frère noir mais mon garçon Fury est allé là-bas et a juste dominé. Il l’a vraiment battu. J’étais juste sous le choc. Je ne pouvais pas le croire et je me sentais vraiment désolé pour lui. Je pense qu’il va beaucoup être humilié. C’est un poney à un tour, il peut frapper fort mais il ne peut pas se battre à l’intérieur. Il va devoir pouvoir faire ça. “

Wilder n’attendant pas plus de 24 heures pour activer sa clause de revanche immédiate, il n’y en a pas beaucoup, le cas échéant, qui lui permettent de retrouver son statut de champion. Qui peut leur en vouloir? En aucune façon, Wilder n’était même à distance compétitif dans sa défaite contre Fury.

Bien que choisir contre Wilder puisse être la décision intelligente, si l’histoire nous l’a déjà dit, tout peut arriver.

«Ce fut un mauvais passage à tabac et il pourrait être difficile de revenir de cela, mais qui suis-je? J’ai vu Manny Pacquiao se faire éliminer par Juan Manuael Marquez et revenir non seulement pour remporter un titre, mais aussi pour faire bien plus de choses. Ainsi, Wilder peut également faire la même chose. »

Bien qu’il puisse sembler que Wilder a atteint la fin de sa route de championnat, Briggs, maintenant âgé de 48 ans, ne fait que commencer sur la sienne.

“Ce n’est pas fini champion. J’ai hâte de me battre en avril ou en mai. Je ne vais nulle part, je m’amuse toujours. J’ai 48 000 ans mais je m’amuse encore. J’essaie juste d’enlever la rouille, je suis parti depuis quelques années. J’ai fait d’autres choses en dehors du gymnase. Je suis un entrepreneur. Mais je suis de retour au gymnase et je me sens bien. “

Pour ceux qui ont attrapé la dernière partie de la carrière de Briggs, vous vous souviendrez probablement plus de l’énorme ancienne titlist de 6 pieds 4 pouces de haut criant au sommet de ses poumons son slogan le plus célèbre. “Laisse aller champion!”

Si vous croyez que Briggs a adopté ce personnage comme un moyen de rester pertinent, alors vous vous trompez. Mais vous auriez également raison.

L’ancien champion des poids lourds a réussi à garder son nom dans le mélange des poids lourds, bien qu’il n’ait pas combattu depuis 2016. Une victoire par élimination directe contre Emilio Ezequiel Zarate. À quatre ans du jeu, vous pourriez croire qu’il a raccroché les gants pour de bon.

Eh bien, il l’a fait.

Mais bien qu’il puisse sembler avoir raccroché ses gants de boxe, il semble qu’il les échange simplement contre une paire plus petite.

“Je me lance dans la boxe nue aux articulations en mai. Tant qu’ils récupèrent leur argent, c’est un combat. Coup de poing nu décolle en ce moment. Il fait chaud et gros en ce moment, donc je suis heureux d’en faire partie. ”

La transition de la boxe à Bare Knuckle est logique. Avec autant d’argent que Briggs, il ne semble pas posséder de chemise, car on le voit toujours en public montrer son physique et oser quiconque à se rapprocher de lui.

Avec Bare Knuckle Boxing non seulement sur son radar mais dans ses plans immédiats, Briggs prend toujours le temps de prendre connaissance de la division Heavyweight et de ses nouveaux visages.

«Il y a des grands garçons qui arrivent. Joe Joyce a eu un gros combat avec Daniel Dubois à venir. Vous avez Big Baby Miller, donc je veux voir ce qu’il va faire de son retour. Vous avez également Dillian Whyte. »

Ne vous laissez pas berner par l’ajout des jeunes fusils que la division produit. Faites également peu attention à Briggs et à son aventure dans la boxe nue. L’ancien champion des poids lourds a clairement indiqué que bien que la division soit empilée, il y a encore de la place pour un autre grand nom.

«Je pense qu’il y a encore de la place pour moi. Même à 48 000 ans. »

Alors que Briggs se concentre sur un retour réussi sur le ring de boxe et sur un début d’éclaboussure dans le monde de Bare Knuckle, il trouve toujours le temps de faire d’autres choses également. Il peut sembler que Briggs ne sait que se battre, mais il s’avère qu’il y a plus que cela.

«Je me suis impliqué dans l’industrie du cannabis. En ce moment mes produits peuvent être trouvés dans un dispensaire à Los Angeles. Nous stockions les étagères avec Cannon OG, c’est le nom de la marque. C’est un excellent produit mais ce n’est pas pour tout le monde. Je sais juste que cela fonctionne pour moi. “

Briggs n’est pas le premier athlète à s’essayer au cannabis. Mais contrairement à la plupart, il ne cherche pas simplement à gagner quelques dollars supplémentaires. Le cannabis a en fait aidé à changer sa vie.

«J’ai souffert d’une dépression majeure il y a environ 10 ou 11 ans. J’ai eu une dépression nerveuse et je faisais très mal. Je prenais des médicaments sur ordonnance, mais cela ne faisait qu’empirer les choses. J’ai en fait gonflé jusqu’à 403 livres. Bientôt, j’ai été initié au cannabis comme traitement. Les gens qui souffraient de traumatismes crâniens, de guerre et de choses de ce genre utilisaient du cannabis et cela les aidait, alors j’ai décidé de l’essayer. J’ai perdu 168 livres et j’ai commencé à me sentir bien. Mon objectif est d’aider les gens comme le cannabis m’a aidé. »

«Je fais pas mal de choses dans le secteur du cannabis, le commerce des données, le marketing numérique et quelques autres choses. Construire juste quelque chose pour l’avenir et avoir quelque chose sur quoi se rabattre. Surtout pour les combattants, et c’est pourquoi j’essaie d’embaucher beaucoup d’anciens combattants dans les entreprises dans lesquelles je travaille. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est que beaucoup de combattants tombent sous le seuil de pauvreté après leur retraite. Je veux donc aider autant de combattants et de personnes en général que possible. »

Ce ne sont pas seulement les entreprises qui préoccupent Briggs. Originaire de Brownsville à Brooklyn, New York, l’ancien champion a une histoire intéressante. Peu de gens peuvent allumer leur téléphone portable et appeler l’un des grands combattants de tous les temps à Mike Tyson.

Avec Briggs et Tyson partageant un lien à New York, il était logique que son documentaire discute un peu de sa relation avec lui.

Pendant des années, Tyson a toujours donné l’impression qu’il est l’homme le plus méchant de la planète et qu’il ne peut pas être battu. Beaucoup de ses fans s’asseyent simplement de loin et l’admirent, plutôt que de rejoindre l’ancien champion multiple pour lui demander un autographe.

Bien que cela soit compréhensible, Briggs nous laisse tous du côté le plus doux de Tyson. S’il y en a même un.

«Nous venions de Brownsville, Brooklyn, et même s’il a quelques années de plus que moi, nous avons toujours grandi avec les mêmes personnes. Lorsque vous grandissez dans un endroit comme Brownsville, vous avez un certain état d’esprit que vous n’accepterez la merde de personne. Mike est un bon mec. Il est très intelligent et une personne très forte. Je ne pense pas que j’aurais pu survivre à ce qu’il a traversé. À 20 ans, il avait 100 millions de dollars. Je ne pouvais même pas imaginer cela à un si jeune âge. Puis aussi en passant par la mort de sa fille. En plus de cela, aller en prison et être accusé de viol. Il lui est arrivé tellement de choses qui n’étaient pas justes. Mais le voir encore vivant et prospère, c’est incroyable. »

Dire que Briggs a les mains pleines serait un euphémisme. Bien que son temps soit consacré à la préparation de ses débuts en boxe aux pieds nus, à travailler sur un documentaire et à gérer toutes ses activités annexes, Briggs a encore un autre retour sur le ring pour revivre son ancienne gloire.

“J’ai presque 50 ans mais je suis prêt pour tout le monde. En ce moment, il semble que Fury soit le meilleur poids lourd au monde. Il a montré quelque chose que personne d’autre ne pouvait. Il est allé là-bas et a assommé Wilder, mais il ne l’a pas seulement assommé, il l’a battu. Mais cela étant dit, j’ai hâte de revenir sur le ring et de devenir le plus ancien champion poids lourd de l’histoire. “

