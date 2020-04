Shawn Porter considère Terence Crawford Clash comme sur la table

Posté le 26/04/2020

Par: Hans Themistode

La division des poids mi-moyens est considérée comme l’une des meilleures de la boxe. Mais il devient également l’un des plus stagnants. Errol Spence Jr, Danny Garcia, Shawn Porter, Keith Thurman et Manny Pacquiao sont les noms qui sont constamment évoqués lorsque la division est évoquée. Mélangez-les et faites-les correspondre comme vous le souhaitez, mais vous trouverez probablement un match compétitif malgré tout.

Les combats entre eux sont des combats faciles à faire. Ils ont tous des liens avec Premier Boxing Champions (PBC), de sorte que les problèmes politiques qui ont privé les fans de super matchs sont inexistants. Alors qu’un combat entre Manny Pacquiao et Errol Spence Jr ou Danny Garcia et Shawn Porter sont des tourneurs de tête, la titlist WBO Terence Crawford se retrouve avec des affrontements contre Egidijus Kavaliauskas et Jose Benavidez Jr. Des noms respectables bien sûr, mais pas le genre de combats que les fans veulent voir.

Crawford, un champion du monde en trois divisions, n’est pas plus proche d’une méga confrontation avec Spence ou toute autre personne sur la liste de la PBC. Alors que le reste du monde a balayé les affrontements avec Crawford et un autre grand combattant sous le tapis, l’ancien double champion des poids welters Shawn Porter pense toujours qu’il y a une chance.

“Je ne sais pas exactement ce qui allait être dit ou fait”, a déclaré Porter vendredi dans le cadre de Facebook Live Champions Premier Boxing Champions. “Mais il y a encore de la lumière dans ce tunnel pour ceux qui veulent” Showtime “Shawn Porter contre Terence” Bud “Crawford.”

La lumière au bout du tunnel à laquelle Porter fait référence semble bien loin compte tenu de l’avenir du sport en général est inconnu en raison de COVID-19. Cela étant dit, le monde du sport finira par se retirer de son hiatus forcé. Et lorsque cela se produit, peu importe si vous faites partie de la liste PBC ou si vous êtes promu ailleurs, tout le monde est en jeu.

«Tout le monde est sur la table. Tout le monde fait partie du conseil. Comme vous le savez déjà, Shawn Porter n’est pas un canard. Je n’esquive personne. Si cela apporte de l’argent et suscite de l’excitation, cela apporte Shawn Porter “Showtime”. Voilà donc ce que je suis ici pour faire. S’il se trouve que c’est Bud, ce sera une conversation que lui et moi allons avoir. »

Avant même de penser à un combat entre Porter et Crawford, les deux devront en fait en discuter. La raison en est leur amitié. Les deux sont proches depuis des années maintenant, et n’ont pas exactement montré leur volonté de mettre cette amitié de côté en faveur de l’argent et de la notoriété. Mais même si un combat entre eux ne se concrétise pas, Porter ira bien. Rappelez-vous, les matchs avec Danny Garcia, Keith Thurman et Errol Spence Jr sont à portée de main. Crawford, d’autre part, n’a pas de challenger notable en vue. Un problème qui lui a été reproché à maintes reprises.

«Je suis d’accord que Terence a besoin d’une citation, sans citer le véritable adversaire. “Et je suis un peu différent de la plupart d’entre vous. Mais, vous savez, et je pense que la plupart des combattants le diront – nous allons là-bas et nous mettons notre vie en danger contre tout le monde chaque fois que nous montons sur le ring. Je veux dire, le gars pourrait être 0-10 et quelque chose pourrait encore arriver. Vous savez, donc à cet égard, vous devez respecter le combattant pour celui qu’il a combattu et celui qu’il combat. ”

“Le dernier combat de Terence était contre un gars, je pense qu’il était d’Australie [Lithuania’s Kavaliauskas], Je peux me tromper. Beaucoup de gens le critiquaient. Et mon état d’esprit était que c’était toujours un grand combat, un bon combat pour vous, contre un bon combattant. Et encore une fois, tout peut arriver. Donc, quand vous dites vrai combattant, bien sûr, il y a des niveaux à cela, donc nous serons respectueux envers cela. Mais en même temps, Terence n’a pas été un champion du monde à plusieurs reprises par accident. Le mec est la vraie affaire. C’est juste un grand combattant, un grand athlète, une personne formidable. Et donc, vous savez, vous devez respecter tous ceux qu’il a combattus. »

Tout le monde mérite certainement le respect, mais le montant déboursé n’est pas le même. Porter a déjà obtenu le sien. Bien sûr, il a échoué à quelques reprises, mais non seulement il a remporté un certain nombre de victoires énormes. Plus important encore, il sait ce que ça fait d’être sous ces lumières vives.

Dans des circonstances normales, chacun irait dans sa propre direction. PBC s’en tiendrait à sa propre écurie de combats, tandis que Top Rank et Matchroom feraient de même. Mais COVID-19 a tout changé, et peut-être pour le mieux.

«Nous en sommes à un moment où tout le monde va devoir un peu réinitialiser et remettre tout en ordre. Vous savez, certains des combattants qui, vous savez, étaient des champions avant tout cela, on ne sait pas ce qui va se passer une fois que nous aurons repris le chemin. »