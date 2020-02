Shelly Finkel: ‘Wilder contre Fury II

Nouvelles de boxe du monde 19/02/2020

📾 Mikey Williams

Sans aucun doute, la promotion de Deontay Wilder contre Tyson Fury II est à une toute autre échelle que tout ce qui a été vu auparavant, ce dont Shelly Finkel est ravi de faire partie.

L’implication des mĂ©dias sociaux a permis Ă Wilder vs Fury II de se mesurer Ă la derniĂšre collision lourde de cette ampleur.

C’Ă©tait Lennox Lewis contre Mike Tyson en 2002. Dix-huit ans plus tard, et Wilder contre Fury II a fait exploser ce super-combat.

Finkel, le co-manager de Wilder, pratique le sport depuis des décennies. Le New Yorker est une constante aux cÎtés du «Bronze Bomber» tout au long de sa carriÚre impressionnante.

Alors que le combattant américain est au bord de la grandeur, aux cÎtés de son ennemi britannique, Finkel a discuté de ses émotions avant un autre événement énorme.

“Je travaille chez Deontay et avec Jay Deas depuis 13 ans, et je ne pourrais pas ĂȘtre plus fier”, a dĂ©clarĂ© Finkel. «L’homme est juste spĂ©cial et il va le prouver Ă nouveau le 22.

«Cette fois, le dĂ©compte se fera correctement. Vous verrez la main de Deontay levĂ©e et ils annonceront qu’il est toujours champion poids lourd, par KO. “

SUPER BOWL

Sur la croissance de Wilder au cours des deux derniĂšres annĂ©es, depuis son premier combat avec Luis Ortiz, Finkel a ajoutĂ©: «J’ai eu la chance d’ĂȘtre dans le premier grand combat des poids lourds avec deux rĂ©seaux et c’Ă©tait Tyson contre Lewis avec HBO et SHOWTIME. Ils Ă©taient trop grands pour qu’un seul rĂ©seau puisse l’arrĂȘter et c’est la mĂȘme chose ici.

«C’est le combat de championnat des poids lourds le plus grand, le plus grand et le plus attendu depuis Tyson contre Lewis. Et ni FOX ni ESPN n’allaient faire obstacle.

«Ils voulaient tous en faire partie et vous voyez la promotion qu’ils font. Il n’y a jamais rien eu de tel.

«Cela va mĂȘme s’intensifier davantage (une semaine de combat progresse). Vous n’avez jamais vu un championnat des poids lourds ĂȘtre promu sur le Super Bowl », a-t-il conclu.

Wilder vs Fury II a capturĂ© l’imagination du monde. Les deux meilleures stars de la division supĂ©rieure de leur Ă©poque sont Ă nouveau Ă©blouissantes.

Emmener le mĂ©ga-choc Ă Las Vegas a Ă©tĂ© un coup de maĂźtre pour tous les intĂ©ressĂ©s. Et Ă en juger par l’anticipation sur la bande, des exploits record pourraient ĂȘtre rĂ©alisĂ©s par tous.