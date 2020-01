Shinard Bunch vise à imiter le grand Ike Williams avec une course au titre mondial

RINGSIDE 07/01/2020

Il y a environ 18 mois, Shinard Bunch tenait son ami de 17 ans, un conseiller de camp local et mentor pour les jeunes, Tashaughn «Yungsta» [sic] Robinson dans ses bras, l’encourageant à respirer et à cesser de parler, mais Robinson est mort des suites d’une blessure par balle dans la cour avant de Bunch.

La fusillade au volant, jamais résolue, faisait partie des quelques meurtres que Bunch a connus au fil des ans à Trenton, la capitale du meurtre du New Jersey.

Bunch, un boxeur professionnel de 20 ans, est devenu insensible à la violence qui sévit dans sa ville, où il vit depuis qu’il a 13 ans. Il se concentre désormais sur le fait de devenir champion du monde, un rêve que Bunch estime qu’il n’a pas le droit d’avoir, venant de Trenton.

“Je veux être génial”, a déclaré Bunch, qui se bat le 11 janvier au Hard Rock Hotel Casino à Atlantic City. «Je ne peux pas dire que mon objectif est de devenir champion du monde, ou quoi que ce soit de vraiment spectaculaire. D’où nous venons, nous n’y arrivons pas si loin. Vous n’avez jamais entendu parler de quelqu’un de Trenton faisant quelque chose comme ça. »

Enfin, sauf peut-être Ike Williams.

Un pont à Trenton est orné des mots «TRENTON FAIT LE MONDE PRENDRE». Ce sentiment décrit parfaitement la carrière de Williams. L’un des plus grands combattants de tous les temps, Williams a été géré par la foule et a à peine vu un sou pour plusieurs défenses qu’il a faites de son championnat du monde des poids légers dans les années 1940. Bunch est déterminé à ne pas laisser le monde lui prendre comme il l’a fait à Williams.

La mère de Bunch, Quwannia Bunch, pensait que son fils serait une star avant même sa naissance. À sa naissance dans le Queens, NY, Bunch a été nommé Shinard Charles Showtime Bunch par sa mère.

“Elle a toujours dit qu’elle savait que j’allais être une star”, a déclaré Bunch, dont le certificat de naissance et les appels à sa mère prouveraient à de nouveaux amis qu’il était honnête au sujet de son nom.

Maintenant, il passe par «Scraap», [sic] un surnom que lui a donné Corey, son beau-père. Le père de Bunch, également nommé Shinard, a récemment été libéré de prison, où il avait été accusé de tentative de meurtre à New York. Quwannia a épousé Corey lorsque Bunch avait 2 ans.

Corey a traité les frères et sœurs de Bunch comme ses propres enfants, et a finalement donné à Bunch un autre frère et sœur.

“Mes parents ne jouent pas”, se souvient Bunch. De bonnes notes et un bon comportement étaient attendus de leur fils.

Bunch a commencé à boxer au PAL de New York quand il n’avait que 5 ans. Sa mère lui avait acheté un DVD de Muhammad Ali et le jeune garçon était devenu accro. Il a suivi son cousin au gymnase et n’est jamais parti.

La mère de Bunch a eu un impact profond sur sa carrière. Elle a travaillé très dur pour garder la nourriture sur la table, d’abord en tant qu’infirmière, puis en tant que gardienne de sécurité dans un refuge pour sans-abri, allant parfois sans nourriture pour que ses enfants puissent manger. Bunch est respectueuse des sacrifices qu’elle a faits pour qu’il puisse manger, porter de beaux vêtements et se battre. Elle était au bord du ring pour sa première défaite, 30 combats dans sa carrière amateur. Bunch n’a pas bien pris la défaite et a envisagé de quitter le sport.

“Elle me l’a donné ce jour-là”, a déclaré Bunch en riant. «J’ai fait un fou. Je voulais arrêter. Je lui ai dit que je ne fais pas de boxe. Elle m’a fait asseoir et m’a dit: «En fin de compte, c’est ce que vous avez choisi de faire, car il y a toujours des victoires et des pertes dans la vie, mais vous devez toujours subir une perte comme vous en gagnez. C’est de retour à la planche à dessin. Tu es fou parce que tu t’es fait botter le cul une fois? Vous avez donné un coup de pied à trente ânes avant cela – êtes-vous sérieux? “Ma famille est honnêtement pourquoi je suis là où je suis. Ma maman me pousse toujours. Mon petit frère Corey est mon plus grand fan. “

En 2016, Bunch faisait partie de l’équipe nationale des États-Unis avec Errol Spence et Shakur Stevenson. Il était prêt à faire partie de l’équipe olympique, mais il avait beaucoup à l’esprit. Il avait 17 ans et sa petite amie a récemment révélé qu’elle était enceinte. Son père était revenu dans sa vie et Bunch lui parlait régulièrement. Sa grand-mère venait de mourir et sa mère se débattait.

Bunch a décidé d’attendre jusqu’aux Jeux olympiques de 2020, mais l’attente est devenue fastidieuse et il a frappé le circuit professionnel, débutant en avril dernier avec un KO au premier tour. Sur place pour ce combat serait son beau-père Corey, et sa mère et son père, qui se sont réconciliés et sont revenus à New York.

Bunch est resté à Trenton, où il savait que son succès pourrait avoir un impact.

L’un des principaux reproches de Bunch à Trenton est le manque de mentors et de figures paternelles dans la communauté. C’est quelque chose qui, selon lui, lui a évité des ennuis, malgré le fait qu’il se trouve au bord du rasoir de la violence liée aux drogues et aux armes à feu.

“Corey est mon père”, a déclaré Bunch. «C’est mon système de soutien. Il m’a appris tout ce que je sais – comment être un homme, comment regarder les choses, comment aborder les choses, littéralement tout. Quand il a découvert que j’allais être père, il était en colère mais m’a fait asseoir pour une très longue conversation. Il a dit: «Écoutez, vous vous êtes assis là et avez fait ce que vous avez fait et maintenant vous devez être à la hauteur. C’est ce que tu vas faire. “Il m’a façonné pour être génial, et pour toujours me rappeler qui je suis. La seule personne qui peut être moi-même, c’est moi. »

Les gens qui savent que Corey n’est pas le père biologique de Bunch disent que Bunch ressemble à son beau-père dans ses manières et son caractère. Pour Bunch, c’est un compliment.

Bunch s’emploie à être un modèle pour les enfants de Trenton: «Trenton est petite, à seulement 11 km d’un bout à l’autre de la ville. Il n’y a tout simplement pas assez de modèles. J’essaie d’être un modèle pour les enfants dans et hors de la salle de gym. Je vais dans les écoles et je parle – tout ce que je peux faire. »

Il blâme les problèmes de drogue rampants dans les années 1970 et 1980 pour certains des problèmes de la ville, et le manque de dirigeants dans la communauté. “Nous sommes des enfants des années 90”, a-t-il déclaré. “Notre génération est meilleure, mais il y a toujours des problèmes.”

Une victoire sur ESPN + le 11 janvier lui donnerait de nouvelles occasions de parler avec les jeunes de Trenton. “Chaque combat est grand, mais ce n’est qu’un autre niveau”, a déclaré Bunch.

“Il était 2-0, puis on nous a proposé le combat contre Paul Kroll en août dernier”, a déclaré le manager de Bunch, J Russell Peltz. «Kroll avait une fiche de 4-0. Vous n’avez généralement pas deux prospects invaincus qui se combattent au début de leur carrière. »Bunch a perdu, mais a donné à Kroll, qui est l’un des meilleurs candidats du pays, un combat difficile. “Son promoteur, Nedal Abuhamoud et moi avons réalisé que nous avions de bonnes perspectives”, a poursuivi Peltz. «Nous ne l’aurions pas su s’il avait éliminé un autre adversaire. Après ce combat, je suis devenu excité. “

Bunch, sa petite amie et ses 2 enfants vivent toujours avec Corey à Trenton. Le combattant n’a pas l’intention de quitter Trenton à mesure que sa carrière avance et croit qu’il peut faire le bien.

«Nous avons besoin de plus de leaders et de plus de modèles à Trenton», a déclaré Bunch. «Nous avons besoin de plus de Coreys et de Yungstas.» Après le 11 janvier, gagnant ou perdant, Bunch retournera à Trenton. C’est une bonne chose, car Trenton a besoin de plus de bouquets Shinard.