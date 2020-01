Shishkin, Ergashev et O’Quinn remportent des victoires ShoBox en Iowa

RINGSIDE 19/01/2020

Trois perspectives prometteuses et invaincues de Détroit ont brillé pendant ShoBox: le 250e épisode de la nouvelle génération vendredi soir avec le Russe Vladimir Shishkin en tête avec une solide décision unanime remportée dans l’événement principal vendredi soir du WinnaVegas Casino de Sloan, Iowa.

Avec l’entraîneur de Tyson Fury Sugarhill Steward du célèbre Kronk Gym à Detroit travaillant son coin, le Shishkin de 28 ans à ascension rapide (10-0, 6 KOs) a remporté pour la deuxième fois consécutive sur ShoBox dans une bataille de combattants invaincus comme il a dominé Ulises Sierra (15-1-2, 9 KO) de San Diego, en Californie. Le combat de 10 rounds super-moyens a été marqué en faveur de Shishkin 100-90 et 99-91 deux fois.

Les étudiants de Steward Shohjahon Ergashev, qui ont enregistré un KO au premier tour, et Ja’Rico O’Quinn, originaire de Détroit, ont également remporté la victoire à l’unanimité dans un combat de poids coq dominant de huit tours.

“Ergashev était spectaculaire, mais vous avez presque l’impression de souhaiter en voir plus”, a déclaré Steve Farhood, analyste du Hall of Famer et ShoBox. “Il est le plus avancé des trois et Ja’Rico O’Quinn s’est vendu ce soir et était très agressif, peut-être trop agressif.”

Shishkin a ensuite déclaré qu’il s’était battu avec un biceps gauche blessé et un coude gauche. “Ce fut un combat beaucoup plus difficile que je ne le pensais parce que je me suis battu d’une seule main pendant la majeure partie du combat”, a-t-il déclaré. «J’étais surpris qu’il puisse prendre mes coups, mais je ne pouvais pas déplacer sa main avec la gauche pour le frapper avec la droite. Cela m’a beaucoup affecté parce que je l’utilise beaucoup. »

Il a ajouté: «Je veux Canelo (Alvarez). Je veux (David) Benavidez. Je veux les champions ensuite. Je suis prêt pour le niveau suivant. Avec Sugarhill dans mon coin, je suis prêt à tout le monde. Même avec une seule main. “

Steward est le neveu du légendaire entraîneur Emanuel Steward. «Je pensais que tous les gars de Detroit étaient formidables», a déclaré Sugarhill Steward. «Ils ont tous acquis une bonne expérience à la télévision. C’est un facteur que certains combattants ne prennent pas en considération. Quand ils passent à la télévision, ils ne savent pas comment gérer ça. Vous devez être habitué à être sur une scène comme celle-ci et je suis content de la façon dont ils se sont tous produits. Tous les gars de Detroit sont passés à la télévision pour faire avancer leur carrière. Je suis très heureux à tous les niveaux. “

Sierra n’avait pas de réponse pour les coups de corps de Shishkin, car Shishkin a connecté 65 coups de corps à 28 pour Sierra. “Il était vif et il était fort”, a déclaré Sierra, qui est devenu le 189e boxeur à perdre son record invaincu sur ShoBox en 19 ans de la série. “Mais j’ai également été blessé avec une entorse à la main un mois avant ce combat et je n’ai pas frappé les sacs depuis.”

Dans le combat en vedette, Shohjahon Ergashev (18-0, 16 KOs), super léger et percutant, a montré sa puissante main gauche alors que le gaucher d’Ouzbékistan également entraîné par Steward a éliminé Adrian Estrella (29-5, 24 KOs). Le combat s’est terminé à seulement 92 secondes du premier tour avec un tir dévastateur car Estrella n’a pas pu survivre à l’ensemble des 10.

“Je viens de voir la fenêtre du corps, alors j’ai lancé le coup”, a déclaré Ergashev, qui est classé dans le top-15 dans trois des quatre principaux organismes de sanction. «Je ne comptais pas le mettre KO au premier tour. Je voulais faire quelques rondes. Le gars est durable et expérimenté, alors j’ai pensé que je le ferais, mais quand j’ai vu cette ouverture, j’ai dû la prendre.

«Je savais que c’était au cours de la seconde où il a atterri. Je savais qu’il ne se lèverait pas de ça. Personne ne pouvait. C’était un message pour la division super légère. C’est l’heure de Shoh! Peu importe où je me bats, c’est toujours Shoh Time. »

Après qu’Ergashev a atterri le coup de grâce, Estrella de Fort Worth, Texas, est descendu se tordant de douleur de l’upercut gauche au foie et incapable de continuer.

“J’ai commencé à bouger et j’ai essayé d’utiliser mon jab, mais il a été très rapide avec ce coup de poing”, a déclaré Estrella. «Il m’a juste frappé très fort au ventre et j’étais paralysé sur la toile. J’ai essayé de me lever, mais je n’ai pas pu entendre l’arbitre compter. Je n’entendais rien et je ne pouvais pas bouger. C’était un sacré coup. »

Lors de l’ouverture de la télédiffusion, l’ancien amateur américain n ° 1 au poids coq, Ja’Rico O’Quinn (14-0-1, 8 KOs) a été impressionnant lors de ses débuts sur ShoBox en surclassant un match Oscar Vasquez (15-3- 1, 3 KO) dans une décision unanime 79-73 trois fois à 118 livres.

Le poids coq junior O’BOI n ° 10 classé WBO a travaillé le corps efficacement tout au long des huit combats en se connectant sur 83 coups de corps à 40 pour Vasquez de Reno, Nev. O’Quinn a surpassé Vasquez avec une moyenne de 88 coups par tour pour 59,2 de Vasquez.

“Je donne six à cette performance, pour être honnête”, a déclaré O’Quinn. «Je veux combattre des gens plus grands et plus grands, c’est ce à quoi je suis habitué. Je n’enlève rien à Oscar. Peu importe ce que je sortirai toujours en tête. Même quand les choses peuvent mal tourner, je sais comment gagner beau. »

Farhood a qualifié le combat de «combat unilatéral hautement compétitif».

“Je suis entré dans ce combat en sachant qu’Oscar Vasquez était un gars dur.” Je savais qu’il se présenterait pour le rendre laid, alors mon plan de match était de le boxer mais si je devais le faire, rester là et échanger avec lui. Je savais que je serais plus fort que lui et que je pourrais prendre son coup de poing. Il était difficile de faire mes clichés avec lui appuyé sur moi. Je ne pouvais pas le tourner comme je le voulais et couper les angles, mais nous sommes venus, nous avons vaincu et j’ai obtenu la victoire. “

O’Quinn, qui a surmonté un départ lent en perdant le premier tour, a terminé le septième tour avec force avec une série de coups de poing qui ont secoué Vasquez, qui est resté debout et n’a pas abandonné. «Je pense que j’ai fait des choses incroyables», a déclaré Vasquez, un opérateur de grue de 32 ans. «Ce fut un combat très serré. Je pensais que je gagnais les cinq premiers tours. Il m’a blessé une fois au septième round et cela m’a beaucoup retiré. Il était un meilleur combattant ce soir. »

Les combats de vendredi ont été promus par Salita Promotions. La télédiffusion complète sera rejouée le lundi 20 janvier à 22 h. ET / PT sur SHOWTIME EXTREME et sera disponible sur SHOWTIME ANYTIME® et SHOWTIME on DEMAND®.

Le Hall of Famer Barry Tompkins a appelé l’action du bord du ring avec son compatriote Hall of Famer Farhood et l’ancien champion du monde Raul Marquez servant d’analystes experts. Le producteur exécutif est Gordon Hall, Richard Gaughan produisant et Rick Phillips réalisant.