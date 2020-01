Shobox commence la nouvelle année avec un triplé dirigé par Shohjahon Ergashev

Publié le 15/01/2020

Par: Rich Lopez

Shobox: The New Generation, qui présente les perspectives à venir et les prétendants à la hausse, avait un calendrier 2019 chargé. Shobox cherchera à poursuivre son horaire chargé pour l’année 2020 et sa première carte de l’année devrait commencer en beauté. La carte aura lieu au Winnavegas Casino & Resort à Sloan, Iowa.

Dans l’événement principal, la sensation de super KO, Shohjahon Ergashev (17-0, 15 KO), d’Ouzbékistan, tentera de commencer l’année avec une autre victoire et un autre KO. Le gaucher de 28 ans était un amateur exceptionnel avec un dossier de 202-14 et est un professionnel depuis quatre ans. Il s’entraîne actuellement à Detroit, Michigan, au célèbre Kronx Gym avec l’entraîneur Sugarhill Steward. Depuis qu’il a commencé sa carrière en 2015, il a connu une course impressionnante. En 2018, il a fait ses débuts à la télévision américaine sur Shobox en arrêtant un autre combattant invaincu à Sonny Fredrickson. Depuis lors, il a combattu sur de gros sous-tapis aux États-Unis et monte dans le classement. Au début de l’année dernière, il a été contraint de prendre de la distance contre le Mykal Fox invaincu. Le gaucher a eu du mal contre le grand renard, mais a fait assez pour gagner le combat. Ergashev a terminé 2019 en arrêtant les coups de poing durs Abdiel Ramirez au quatrième tour. Autrement dit, Ergashev est à la hausse et doit voir la télévision en raison de son style passionnant. Ce vendredi, Ergashev fera sa quatrième apparition sur Shobox contre Adrian Estrella (29-4, 24 KO) du Mexique. Estrella apporte de l’expérience au ring car il est un pro de neuf ans. Tout comme Ergashev, il a également un pouvoir de frappe. Attendez-vous à des feux d’artifice dans ce combat et cela ne devrait pas durer la distance.

Dans la co-fonctionnalité, le super poids moyen invaincu Vladimir Shishkin (8-0, 6 KO) de la Russie, fera sa deuxième apparition sur Shobox. Shishkin s’entraîne également à partir de Detroit, au Michigan, au Kronx Gym. Shishkin, qui est un professionnel depuis 2016, a fait ses débuts aux États-Unis l’année dernière et a fait une belle déclaration. Il a combattu DeAndre Ware et a brisé son adversaire, ce qui a conduit à un huitième round TKO pour le Russe. Son adversaire sera invaincu Ulises Sierra (15-0-2, 9 KO) du Mexique. Shishkin tentera de gagner la mode inspectacular vendredi. Sierra, d’autre part, cherchera à se faire un nom s’il peut remporter la victoire.

Pour commencer la télédiffusion Shobox, le super poids mouche invaincu JaricoO’Quinn (13-0-1, 8 KO) de Detroit, Michigan, cherchera à voler la vedette. Depuis ses débuts professionnels en 2015, cette perspective croissante a été sur un calendrier chargé. L’année dernière, il a battu son compatriote natif de Détroit, James Smith. O’Quinn a remporté le titre WBO International Super Flyweight avec la victoire. O’Quinn espère impressionner à nouveau et attirer davantage l’attention sur la plus petite division de poids. O’Quinn affrontera Oscar Vasquez (15-2-1, 3 KO) de Sun Valley, Nevada.