Showtime Sports retransmettra la trilogie épique Israel Vázquez vs. Rafael Márquez

SHOWTIME Sports se plongera dans ses riches archives d’événements de boxe historiques pour retransmettre la trilogie épique Israël Vázquez contre Rafael Márquez ce samedi 28 mars à 22 h. ET / PT sur SHOWTIME. Les diffusions seront également disponibles via le service de streaming SHOWTIME et SHOWTIME ANYTIME®.

Les rivaux mexicains féroces se sont affrontés dans trois combats primés consécutifs qui ont été diffusés en direct sur SHOWTIME en 2007 et 2008 avant de se rencontrer pour une quatrième et dernière fois en 2010. Les trois premiers combats ont tous été disputés avec le championnat du monde WBC Super Bantamweight sur la ligne .

Décrit par l’analyste du Hall of Fame du réseau, Steve Farhood, «une explosion de brutalité artistique», Vázquez-Márquez I était une sélection unanime pour le combat de l’année 2007 et a laissé les fans et les combattants réclamer une revanche. Les deux guerriers ont encore une fois livré lors de leur deuxième rencontre à peine cinq mois plus tard dans un autre slugfest sanglant qui a produit un vainqueur de la ronde de l’année et un résultat qui exigeait un match en caoutchouc. Vázquez-Márquez III, disputé à seulement 363 jours de leur première rencontre, a été le seul match de la rivalité à tenir la distance et a été nommé le combat de l’année 2008.

Lors de la rediffusion de la trilogie samedi soir, les analystes des sports de combat Luke Thomas et Brian Campbell animeront un épisode en direct du populaire talk-show numérique du duo, MORNING KOMBAT AVEC LUKE THOMAS ET BRIAN CAMPBELL sur la chaîne YouTube Morning Kombat. Thomas et Campbell regarderont et réagiront aux combats en temps réel et mèneront une session de questions / réponses avec les fans.

La série Vazquez-Marquez a été appelée par l’équipe d’annonce SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING®, les quatre membres du Temple de la renommée de la boxe internationale: hôte et jeu de Steve Albert, analyste populaire au bord du ring Al Bernstein, journaliste gagnant d’un Emmy Award Jim Gray et l’annonceur de renommée mondiale Jimmy Lennon Jr.

“Nous savions tous que le premier combat serait formidable et qu’il a plus que répondu aux attentes”, a déclaré Bernstein, qui a appelé les quatre combats. «Le deuxième combat était excitant, et quand le troisième combat est arrivé, je ne pensais pas qu’ils pouvaient dépasser les numéros 1 et 2, mais ils l’ont fait. C’est l’un des cinq premiers combats que j’ai jamais annoncés ou vus. Le flux et le reflux étaient énormes, et vous sentiez presque que peu importait qui a fini par prendre la décision, car ils avaient tous les deux été formidables. Je ne peux pas admirer plus de deux boxeurs que ces deux hommes. “

Les nouveaux fans de SHOWTIME® qui s’inscrivent via l’essai gratuit de 30 jours récemment annoncé avant le 3 mai peuvent regarder ces combats, la série originale du réseau, des documentaires, des spéciaux et des films en ligne via le service de streaming SHOWTIME sur SHOWTIME.com ou l’application SHOWTIME, disponible sur tous les appareils pris en charge.