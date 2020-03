Si les États-Unis sont l’épicentre de COVID-19, d’énormes événements de boxe pourraient devoir se déplacer

Phil Jay 27/03/2020

Le danger de «l’ouverture des affaires – très bientôt» des États-Unis malgré la propagation de COVID-19 pourrait être préjudiciable à plusieurs combats importants qui devraient avoir lieu au cours du second semestre.

Le président Donald J. Trump a exposé sa théorie selon laquelle les États-Unis pourraient assouplir leur position sur un arrêt partiel des coronavirus dès le dimanche de Pâques.

Si les États-Unis commencent à donner suite aux souhaits de Trump de tenir des réunions d’église et d’autres allocations de ce type, l’épicentre de la maladie va sûrement s’envoler.

Cela signifie que les citoyens américains auront presque certainement le plus gros combat à faire pour contrôler le virus sur les côtes américaines.

Les voyages vers d’autres pays peuvent devenir interdits pendant plusieurs mois. C’est si les États-Unis n’utilisent pas de mesures de contrôle efficaces dans d’autres pays.

La Chine, où le virus est né, a ralenti la propagation du COVID-19 en raison d’un arrêt complet. Une solution entreprise par les pays les plus touchés du monde.

Il a été prouvé que jusqu’à deux mois de ce type d’action pourraient donner aux gouvernements la possibilité de faire une réelle différence.

Mais avec Trump qui n’est apparemment prêt à permettre que quelques semaines de rien pour relancer l’économie, cela pourrait remettre la reprise de l’épidémie de plusieurs mois.

L’Organisation mondiale de la santé a déjà averti Trump que les États-Unis étaient sur le point de devenir l’épicentre de COVID-19, prenant le relais de l’Europe.

CDC

“Il y a eu une très forte accélération”, a déclaré Margaret Harris. «Nous assistons maintenant à une très forte accélération des cas aux États-Unis. Il a donc ce potentiel (pour devenir l’épicentre).

“Nous ne pouvons pas encore dire que c’est le cas, mais cela a ce potentiel”, a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, Trump a été implacable en déclarant qu’il ne tolérerait pas un verrouillage pendant beaucoup plus longtemps.

“L’Amérique sera, à nouveau et bientôt, ouverte aux affaires – très bientôt”, a confirmé Trump.

Vendredi, Trump a ajouté: «Notre grande industrie pétrolière et gazière est en état de siège après avoir connu l’une des meilleures années de l’histoire.

«Cela ira mieux que jamais dès que notre pays redémarrera. C’est vital pour notre sécurité nationale! »

Trump a ensuite déclaré qu’il avait eu des entretiens avec la Chine bien qu’il ne soit pas disposé à utiliser leur méthode pour lutter contre le coronavirus.

«Je viens de terminer une très bonne conversation avec le président chinois Xi. Nous avons discuté en détail du CoronaVirus qui ravage de grandes parties de notre planète.

«La Chine a traversé beaucoup de choses et a développé une solide compréhension du virus. Nous travaillons en étroite collaboration. Un grand respect!”

Cette «compréhension» dont Trump parle est simplement de garder les gens enfermés à la maison aussi longtemps que possible jusqu’à ce que la propagation accélérée disparaisse.

Si Trump ne veut pas, des combats comme Tyson Fury contre Deontay Wilder III et Canelo contre Billy Joe Saunders devront peut-être trouver une nouvelle maison en dehors des États-Unis.

LAS VEGAS

Les deux étaient prévus pour Las Vegas, mais si le pays est en effet «ouvert aux affaires», les voyages à l’intérieur comme à l’extérieur peuvent être interdits pendant un certain temps.

D’autres pays pourraient également être prêts pour une certaine normalité, car les cas aux États-Unis continueront d’augmenter rapidement au cours de l’été.

Canelo et Wilder, tous deux basés aux États-Unis pour une formation, devraient recevoir une dispense spéciale pour partir et être soumis à un dépistage du COVID-19 avant leur départ.

Mais le seul fait de quitter les États-Unis donnerait à la fois l’opportunité de se battre cette année, car les États-Unis seraient complètement hors de portée pour les fans d’outre-mer.

Si Trump devait être contraint à un revirement sur son plan du 12 avril, les États-Unis pourraient avoir une chance de s’ouvrir correctement – beaucoup plus rapidement que prévu s’il le faisait.

Déplacer des combats massifs hors des États-Unis ne fera que nuire à l’économie à plus long terme, ce que Trump voudrait certainement éviter.

Il y a eu plus de cas aux États-Unis que dans n’importe quel autre pays, pour le moment, un nombre qui atteindra bientôt plus de 100 000 et ce n’est pas fini.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivre sur Twitter @PhilDJay