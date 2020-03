Si Tyson Fury contre Anthony Joshua était à mains nues, cela se ferait MAINTENANT

RINGSIDE 09/03/2020

Les champions des poids lourds Tyson Fury et Anthony Joshua ont été invités à suivre l’exemple des hommes durs à mains nues.

Frank Warren dit qu’un combat entre eux serait le plus grand événement sportif au Royaume-Uni depuis la finale de la Coupe du monde 1966.

Mais il y a des craintes que le combat que chaque fan souhaite voir ne se produise pas.

Le fondateur de la boxe à mains nues, Joe Smith-Brown, dit que si Fury et Joshua faisaient partie de son entreprise en pleine croissance de boxe à mains nues, ils se battraient certainement.

Le BKB 21 se déroulera à l’O2 Indigo de Londres le samedi 4 avril et sera dominé par les stars du livre pour livre Jimmy Sweeney et Tyler Goodjohn.

Le combat sera vu par des millions de fans dans 29 pays à travers le monde et est la preuve qu’en boxe à mains nues, les meilleurs affrontent les meilleurs.

“Si Tyson et AJ étaient des combattants à mains nues, ils se battraient”, a déclaré Smith-Brown.

“Vous avez des combattants qui veulent choisir qui ils combattent et s’ils le font, je leur dis:‘ La boxe nue n’est pas comme ça. ’

«Dans notre sport, les meilleurs combattent toujours les meilleurs.

«Les gens étaient surpris que nous ayons mené le combat Sweeney-Goodjohn, mais cela allait toujours arriver. C’est le plus grand combat à mains nues jusqu’à présent – et cela devait arriver. “

Sweeney et Goodjohn étaient de bons amis qui ont juré de ne jamais se battre et Smith-Brown a expliqué comment ce qu’il appelle «le plus grand combat à mains nues jusqu’à présent» s’est produit.

Il a déclaré: «Après que Tyler a remporté le titre mondial, il a eu des questions et réponses qui ont été publiées sur les réseaux sociaux et on lui a demandé s’il allait combattre Jimmy.

“Il a dit peut-être – et puis sa petite amie a crié:” Tu le briserais. “

“Jimmy m’a appelé dans les cinq minutes pour dire:” Faisons le combat. “

«J’ai appelé Tyler le lendemain et il a accepté.

“C’est si facile de faire des combats en boxe à mains nues.”