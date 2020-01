Simmons Pod: MLB Cheating Scandal, les Titans, NFL Playoff Round 3 Paris

HBO et The Ringer’s Bill Simmons sont rejoints par Peter Schrager du NFL Network pour avoir un aperçu des prochains matchs de championnat de la conférence de la NFL (2:13), avant d’appeler Joe House pour faire des choix d’un million de dollars, y compris des paris d’amusement amusants (35:24). Ensuite, Bill discute avec Mallory Rubin du scandale de la tricherie des Astros en constante évolution et de la façon dont le reste de la MLB est affecté, y compris les Red Sox, Mets, Dodgers et autres (1:00:09). Enfin, Bill appelle son père pour discuter rapidement du départ du manager des Red Sox, Alex Cora (1:35:15).

