Siobhan O’Leary a affronté Eftychia Kathopouli le 31 janvier à Glenrothes

RINGSIDE 22/01/2020

Siobhan O’Leary se rendra en Écosse à la fin du mois pour une lutte pour le titre révolutionnaire.

Le puncheur basé à Kerry, né à Kerry, affrontera la grecque écossaise Eftychia Kathopouli [3 wins, 1 loss] pour le titre des nations celtiques à l’hôtel Gilvenbank à Glenrothes vendredi prochain [January 31st] nuit .. Un combat qui devait initialement avoir lieu en septembre dernier avant que tout le spectacle ne soit annulé, O’Leary est déterminé à tenter sa chance et à gagner sa première ceinture professionnelle.

La super-poids plume au poing franc n’a pas caché son désir d’être accélérée et prépare maintenant un titre pour son quatrième combat. O’Leary note comment «je ne m’attendais pas à ce que cela arrive si vite, mais quand j’y réfléchis, pourquoi ne le ferait-il pas? Je dois être déplacé rapidement et il y a aussi une petite piscine.

“Je n’ai pas le temps de traîner. Je n’ai pas 19 ou 20 ans. C’est ce que c’est. Je ne serai pas ici dans quatre ou cinq ans. Je suis ici pour faire ce que je peux faire en moins de temps. Si je dois prendre des combats risqués, je dois prendre des combats risqués. Je ne pense pas que celui-ci soit risqué, je pense que je l’ai assommée – bien sûr, je vais le dire. “

La femme de 37 ans [3 wins, 2 knockouts, 0 losses] est évidemment massivement confiante avant son affrontement dans les Highlands avec Kathopouli, sa favorite à domicile. Elle explique comment «si je dois m’inquiéter de voyager ou d’aller en Écosse, je peux aussi bien garder les voyageuses de boxe pour le reste de ma carrière. À quoi ça sert? Je suis convaincu que je peux gagner et peu importe où il se trouve. Notre équipe est confiante. J’y vais confiant de ramener le titre. Apparemment, cette fille pense qu’elle peut me mettre KO alors amenez-la. Ils estiment que c’est un combat 50-50, nous verrons. “

Le 31 janvier sera le premier combat de O’Leary en six rounds et une victoire la mettra alors en position de faire partie du premier combat de titre professionnel irlandais féminin contre Elaine Greenan de Monaghan – une coéquipière de Kathopouli.

Elle a expliqué comment «c’est un combat énorme et j’ai hâte. Gagner un titre est une grande réussite, mais cela ouvre aussi des portes. Pour moi, cela ouvre la voie à ce combat pour le titre irlandais. Je veux être la moitié de ce combat historique et jouer mon rôle dans l’histoire de la boxe irlandaise. Je serais honoré, humilié et reconnaissant que cela entre dans ma vie bien sûr et c’est une étape majeure pour cela. »