SiriusXM présentera les moments sportifs décisifs de la dernière décennie sur toutes les chaînes sportives

RINGSIDE 21/12/2019

SiriusXM offrira aux amateurs de sport un regard complet et approfondi sur les moments décisifs de la décennie dans leurs sports préférés lorsqu'ils présenteront une série de promotions qui examinent les moments mémorables et les tendances dans les sports professionnels et universitaires des 10 dernières années.

SiriusXM présentera ces spéciaux sur 11 de ses chaînes sportives dédiées 24h / 24 et 7j / 7.

Les auditeurs entendront le point de vue de Mad Dog Sports Radio sur le paysage sportif global, ainsi que des émissions plus ciblées sur les 10 dernières années dans le football (SiriusXM NFL Radio), le baseball (MLB Network Radio), le basket-ball (SiriusXM NBA Radio), le hockey (SiriusXM NHL Network Radio), golf (SiriusXM PGA TOUR Radio), sports collégiaux (ESPNU Radio), sports mécaniques (SiriusXM NASCAR Radio), football (SiriusXM FC) boxe, MMA, lutte (SiriusXM Fight Nation) et sports fantastiques (SiriusXM Fantasy Sports Radio ). Tout au long des années 2010, SiriusXM a couvert quotidiennement les histoires clés et aidera les fans à revivre les moments et les tendances importantes qui ont façonné la décennie qui a marqué le sport.

"Au cours des 10 dernières années, SiriusXM a diffusé un grand nombre de ces grands moments en direct, et nous avons couvert toutes ces histoires et tendances importantes, sur nos chaînes, plus largement que quiconque à la radio. Nous sommes fiers d’être l’endroit où tous les fans peuvent non seulement tout savoir sur leur sport préféré, mais aussi appeler et en parler », a déclaré Steve Cohen, vice-président directeur de la programmation sportive de SiriusXM. "Maintenant que la décennie tire à sa fin, nous avons une excellente occasion – avec nos chaînes sportives dédiées 24h / 24 et 7j / 7 – de revivre et de raconter ces histoires, et de le faire d'une manière vraiment spéciale qui sera à la fois complète et ciblée."

Chaque spécial présentera des commentaires des hôtes de la chaîne ainsi que des interviews nouvelles et précédemment enregistrées avec certains des plus grands noms du sport. Chaque émission sera diffusée plusieurs fois sur sa chaîne entre le 24 décembre et le 5 janvier, et sera également disponible à tout moment sur demande sur l'application SiriusXM. Pour un calendrier, visitez les pages des chaînes liées ci-dessous.

De plus, l'application SiriusXM présentera une série de vidéos Moments sportifs de la décennie avec de nombreuses personnalités SiriusXM, de toute la plateforme, partageant leurs histoires sportives inoubliables des 10 dernières années. Qu'ils soient au stade, sur le terrain ou sur leur canapé, chaque interview propose une lecture divertissante des moments qui ont résonné avec eux. Voir Adam Schein parler du 3000e hit de Derek Jeter (https://youtu.be/X09LkpO4AwM); Danny Kanell partage les émotions de regarder Drew Brees établir le record de chantiers de passes de carrière (https://youtu.be/z5qI3p8becU); Steve Torre, Nicole Auerbach et Nick Wright discutent de voir Virginia se fâcher contre l'UMBC, puis rebondir pour remporter le championnat national l'année prochaine (https://youtu.be/2B8L7bFU074); et plus.

Les chaînes sportives SiriusXM diffusant des émissions spéciales sur les moments marquants de la décennie sont:

Mad Dog Sports Radio

Débuts: 24 décembre (18 h 00 HE) – SiriusXM.com/MDSRonSXM

Les moments déterminants sont les suivants: les Cubs de Chicago ont brisé une sécheresse de plus de 100 ans aux World Series, la Cour suprême des États-Unis ouvre la voie à la légalisation des paris sportifs en Amérique; la NCAA établit le College Football Playoff pour déterminer un champion national; L’impact de LeBron James sur la NBA et l’agence libre; et plus.

SiriusXM NFL Radio

Débuts: 24 décembre (19 h 00 HE) – SiriusXM.com/NFLonSXM

Les moments les plus marquants sont les suivants: les New England Patriots et le sans-âge Tom Brady continuent leur grandeur avec trois autres victoires au Super Bowl en cinq apparitions; Pièce dynamique de quart-arrière du futur Temple de la renommée et de jeunes stars; et les pièces de théâtre et les meneurs de jeu au cours de la décennie.

Radio réseau MLB

Débuts: 24 décembre (16 h 00 HE) – SiriusXM.com/MLBSXM

Moments décisifs: les louveteaux remportent les World Series; Mike Trout arrive; le jeu Wild Card; la montée du home run; et plus.

Radio SiriusXM NBA

Débuts: 24 décembre (13 h 00 HE) – SiriusXM.com/NBAonSXM

Les moments déterminants comprennent: la responsabilisation des joueurs; La «décision» de LeBron; la montée et la chute des dynasties d'équipe; le rôle du tir à trois points et du rythme dans l'évolution du jeu; et plus.

Radio SiriusXM PGA TOUR

Débuts: 25 décembre (10 h 00 HE) – SiriusXM.com/GolfonSXM

Les moments marquants incluent: les hauts et les bas de la carrière de Tiger Woods; le golf fait ses débuts aux Jeux olympiques; des décisions controversées ont coûté à deux des plus grandes vedettes du sport – Dustin Johnson et Lexi Thompson – des championnats majeurs et ces événements ont entraîné des changements dans le rapport et l'application des règles.

Radio réseau SiriusXM NHL

Débuts: 24 décembre (17 h 00 HE) – SiriusXM.com/NHL

Les moments marquants incluent: Golden Goal de Sidney Crosby aux Jeux olympiques de Vancouver; Connor McDavid est repêché dans la ligue; Alex Ovechkin remporte sa première coupe Stanley.

Radio SiriusXM NASCAR

Débuts: 25 décembre (11 h 00 HE) – SiriusXM.com/NASCARonSXM

Les moments déterminants comprennent: les sept championnats de Jimmie Johnson; l'évolution de la voiture; Danica Patrick remportant la pole de Daytona 500; la retraite de certaines des plus grandes stars du sport et l’émergence de nouveaux jeunes talents; et plus.

ESPNU Radio

Débuts: 24 décembre (14 h 00 HE) – SiriusXM.com/ESPNUonSXM

Les moments marquants comprennent: la création des éliminatoires du football collégial; le réalignement des conférences collégiales; une graine # 16 bouleverse une graine # 1 pour la toute première fois dans le tournoi NCAA; et plus.

SiriusXM Fight Nation

Débuts: 24 décembre, avec trois promotions distinctes sur la lutte professionnelle (9h00 HE), la boxe (12h00 HE) et le MMA (15h00 HE) – SiriusXM.com/FightNationSXM

Les moments déterminants comprennent: le décès de Muhammad Ali; la montée de Conor McGregor; Floyd Mayweather contre Manny Pacquiao; la révolution des femmes dans la lutte professionnelle, WME-IMG achète de l'UFC; la formation de All Elite Wrestling; et plus.

SiriusXM FC

Débuts: 24 décembre (16 h 00 HE) – SiriusXM.com/SiriusXMFC

Les moments marquants incluent: les performances dominantes de l'équipe nationale féminine des États-Unis; le scandale de corruption de la FIFA; le départ à la retraite du légendaire manager de Manchester United, Sir Alex Ferguson; et plus.

Radio sportive SiriusXM Fantasy

Débuts: 24 décembre (18 h 00 HE) – SiriusXM.com/FantasySportsRadio

Les moments déterminants comprennent: l'émergence et l'impact de Daily Fantasy Sports; l'augmentation de la popularité des sports fantastiques auprès des athlètes professionnels, des célébrités et des médias; les changements dans le jeu sur le terrain et leur effet sur l'approche du jeu de sport fantastique.