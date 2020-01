Smith Jr. domine Hart, Nelson bat Kilic en huit pour NABO

RINGSIDE 12/01/2020

đŸ“· Mikey Williams

Jesse Hart de Philadelphie voulait se venger. Joe Smith Jr. n’a pas laissĂ© cela se produire.

Smith, qui a Ă©liminĂ© le mentor de Hart et son camarade pugiliste Philly Bernard Hopkins en 2016, a dominĂ© mais a dĂ» se contenter d’une dĂ©cision partagĂ©e dans le Top Rank de l’Ă©vĂ©nement principal ESPN devant 3415 fans Ă Etess Arena au Hard Rock Live.

Bien que cela ait semblĂ© ĂȘtre une dĂ©cision claire pour Smith, un juge a marquĂ© le combat 95-94 pour Hart, tandis que Smith a prĂ©valu sur les autres cartes par des scores de 98-91 et 97-92.

Smith (25-3 20 KOs) a jouĂ© le rĂŽle de combattant sous pression tout au long, tandis que Hart (26-3, 21 KOs), qui a tentĂ© de boxer Ă l’extĂ©rieur, n’a pas pu tenir le natif de Long Island Ă distance.

Pour Smith, ce fut une victoire de rebond, car il a perdu un défi au titre contre le champion du monde des poids lourds légers WBA Dmitry Bivol en mars dernier. Hart, un challenger à deux reprises pour le titre mondial chez les super-moyens, est maintenant 1-1 comme un poids lourd léger.

Nelson arrĂȘte Kilic

Steven “So Cold” Nelson a profitĂ© de ses dĂ©buts Ă la tĂ©lĂ©vision ESPN, broyant puis arrĂȘtant Cem Kilic au huitiĂšme tour pour remporter le titre NABO super poids moyen.

Nelson (16-0, 13 KO), un compagnon stable du grand Terence «Bud» Crawford livre pour livre, a passé les 14 premiers combats de sa carriÚre en tant que poids lourd léger. Il est descendu dans les rangs des super-moyens à la fin de 2019, et aprÚs seulement deux combats dans la division, il a ajouté son nom à la liste des prétendants.

IkeMikey Williams

Kilic (14-1, 9 KO) tirait de l’arriĂšre 70-63 sur les trois tableaux de bord au moment de l’arrĂȘt.

«Je suis simplement heureux qu’il n’y ait eu aucun mal et aucun dommage majeur ne lui ait Ă©tĂ© causĂ©. C’est un grand adversaire », a dĂ©clarĂ© Nelson. «À cette Ă©poque de l’annĂ©e prochaine, je veux me battre pour un titre mondial. Je laisse cela entre les mains de ma direction et de mon premier rang. »

– Xander Zayas (3-0, 2 KO), la sensation portoricaine de 17 ans, a accĂ©dĂ© Ă une dĂ©cision unanime en quatre rounds contre Corey Champion (1-2, 1 KO) dans un combat de poids welter en quatre rounds (40 -36 2x et 40-35).

“Ce fut une bonne expĂ©rience pour moi de participer Ă ces quatre manches”, a dĂ©clarĂ© Zayas. «Je n’ai pas Ă©tĂ© déçu, mais j’essayais d’obtenir le KO. Ce n’est pas venu. Je n’Ă©tais pas inquiet. Nous avons fait notre travail et nous allons de l’avant. »

– Le meilleur espoir lĂ©ger Joseph «Blessed Hands» Adorno (14-0-1, 12 KO) a reçu le premier dĂ©faut de son dossier, car il a Ă©tĂ© tenu Ă un match nul en huit manches contre le cĂ©lĂšbre spoiler Hector Garcia (14-7-4 , 8 KO). Les scores Ă©taient 77-75 Adorno, 77-75 Garcia et 76-76.

– Sonny «The Bronco» Conto (6-0, 5 KOs), poids lourd nĂ© dans le sud de Philadelphie, a marquĂ© le quatriĂšme arrĂȘt de premiĂšre ronde de sa jeune carriĂšre, renversant le vĂ©tĂ©ran Curtis Head (5-5, 3 KOs) Ă trois reprises.

– Le Welterweight Shinard Bunch (6-1, 5 KO) a dĂ©placĂ© sa sĂ©quence sans dĂ©faite Ă cinq avec un TKO de sixiĂšme ronde contre Dennis Okoth (4-3-1, 2 KO).

– L’espoir super poids coq Jeremy «Magic Hands» Adorno (4-0, 1 KO) a lancĂ© un blanchissage de quatre rounds (40-35 3x) sur Fernando Ibarra (2-3, 0 KOs).

—Le super-poids moyen basĂ© Ă New Jersey Chris Thomas (14-1-1, 9 KO) a arrĂȘtĂ© Samir Barbosa (37-17-3, 26 KO) Ă 46 secondes de la premiĂšre manche.