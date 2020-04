Souleymane Cissokho, dirigé par Anthony Joshua, rejoint Everlast

RINGSIDE 10/04/2020

Everlast Worldwide, le leader mondial de la fabrication, de la commercialisation et du concédant de licence de matériel de boxe, de MMA et de fitness, a signé un accord d’équipement exclusif avec Souleymane Cissokho, talentueux et invaincu de la boxe mondiale.

En vertu de l’accord de deux ans, Cissokho portera des gants de boxe Everlast dans ses combats et s’entraînera exclusivement avec l’équipement de boxe spécialisé d’Everlast. Grâce à son rôle d’ambassadeur mondial, Cissokho sera un moteur clé de l’expansion mondiale d’Everlast et en particulier sur le marché européen grâce à la génération de contenu, directement auprès des consommateurs et des initiatives de marketing de détail.

Le joueur de 28 ans est né à Dakar, Sengal, et est arrivé en France à l’âge de quatre ans à Villiers-le-Bel et réside actuellement à Paris. Cissokho a excellé en tant qu’amateur avec plus de 150 combats dans les rangs cadets, juniors et seniors, avant d’aboutir à la tête de l’équipe nationale de boxe française en 2013 jusqu’en 2016 où il a remporté le bronze aux Jeux olympiques de Rio dans la division des poids mi-moyens.

Devenu professionnel en 2017, Cissokho a établi un record invaincu de onze victoires et sept KO et a remporté le Championnat de France des poids super-moyens l’an dernier. Géré par le double champion du monde des poids lourds Anthony Joshua 258 Management, Cissokho a fait son entrée sur le marché américain à l’emblématique Madison Square Garden de New York en juin dernier avec une victoire sur Vladimir Hernandez dans le cadre de la lutte de Joshua contre Andy Ruiz.

Le très talentueux Cissokho avec son athlétisme naturel, sa vitesse et sa puissance dans les deux mains, a été annoncé comme l’une des perspectives les plus excitantes du sport aujourd’hui. Ses compétences sublimes ont été reconnues au début de sa carrière quand, lors de son septième combat, il a vaincu l’ancien champion du monde très expérimenté Carlos Molina.

Cissokho est ravi d’avoir Everlast dans son coin alors qu’il poursuit son chemin vers la conquête du titre mondial. Il a déclaré: «Je suis ravi de rejoindre la famille Everlast. Ce sont des moments difficiles pour nous tous, donc avoir officiellement leur soutien aujourd’hui est très spécial. J’ai hâte d’y retourner et d’utiliser les gants pour de vrai! ».

Chris Zoller, vice-président du marketing et du développement de produits d’Everlast, a déclaré: «Nous sommes ravis d’accueillir Souleymane au sein de l’équipe. C’est un combattant très talentueux avec une carrière passionnante devant lui, mais aussi celui qui incarne les valeurs de discipline, de caractère et de détermination qui ont vraiment attiré notre attention. Nous sommes impatients de faire de grandes choses ensemble en France et à l’échelle mondiale. »