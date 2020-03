Southpaw Connor Parker prédisant vendredi le 13e combat de chiens à Kings Hall

RINGSIDE 12/03/2020

Connor Parker prédit que son adversaire sera confronté à un combat de chiens ce vendredi 13, à venir – en particulier avec le concours prenant part à une journée notoirement malchanceuse pour certains.

Pour Parker, 24 ans, il se prépare au combat en promenant ses animaux de compagnie en plus de l’entraînement traditionnel de combat, de course et de natation avant le combat.

La patte sud du Derbyshire peut régulièrement être vue à des kilomètres à pied avec ses fidèles animaux de compagnie – un Staffie appelé Moxy et son taureau mastiff Mabel – qui était le 21e anniversaire de son père, Robert.

Et il dit que sortir en plein air avec ses animaux est le moyen idéal pour contrebalancer toute la pression avant son combat – un concours qu’il vise à utiliser pour revenir à la victoire.

Parker affrontera le Nicaraguayen Eligio Palacios vendredi lors du show-out de BCB Promotions à Kings Hall, Stoke-on -Trent.

Il a déclaré: «J’ai eu une superbe série de 12 victoires par KO avant de rencontrer Sam Maxwell et de perdre la dernière fois.

“Mais cette défaite a été une bonne courbe d’apprentissage pour moi et, en tout cas, elle m’a aiguisé encore plus et m’a rendu déterminé à gagner cette fois-ci.”

Parker, qui a regardé des vidéos de son adversaire en préparation, a ajouté: «Il y a une grande sélection de combattants sur le projet de loi et quelques-uns des garçons se sont affrontés, alors nous nous encouragerons mutuellement dans la nuit.

«Atal Khan, Luke Caci et Cole Johnson – nous avons tous travaillé ensemble et entretenons d’excellentes relations – nous nous soutiendrons tous à 100% cette nuit.»

Le combattant a ajouté: “Il y aura un bon contingent de soutien du Derbyshire pour moi, le combat n’étant qu’à Stoke-on-Trent, nous aurons donc un excellent soutien à East Midland.”

Né à Burton, Parker est reconnaissant à son père Robert, non seulement pour lui avoir acheté sa bien-aimée Mabel, mais aussi pour le parrainer afin qu’il ait pu abandonner son travail et se concentrer uniquement sur sa carrière de boxeur.

“Comme tous les boxeurs, je veux aller jusqu’au bout dans ce sport”, a-t-il déclaré. «Je suis tellement reconnaissante du soutien de mon père et de tout le monde chez BCB pour m’avoir permis de réaliser mon rêve.

«J’ai hâte de sortir avec les chiens à nouveau le week-end et de réfléchir à ma victoire! «Les gens me voient probablement avec Mable et pensent qu’en tant que dogue elle doit être ennuyeuse mais c’est la chose la plus douce qui soit. “

On dirait que c’est son propriétaire Palacious a besoin d’avoir peur ce week-end.