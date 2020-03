Spectacles consécutifs à Belfast confirmés les 24 et 25 avril, en direct sur ESPN +

RINGSIDE 03/03/2020

MTK Global est ravi de confirmer les émissions consécutives #MTKFightNight à Belfast les 24 et 25 avril.

L’émission du vendredi soir aura lieu à l’hôtel Europa et sera diffusée dans le monde entier sur iFL TV, tandis que l’énorme facture de samedi est à Ulster Hall et sera diffusée en direct sur ESPN + aux États-Unis en association avec Top Rank et sur iFL TV dans le monde entier.

Le projet de loi d’Ulster Hall mettra en vedette certains des talents les plus en vogue de l’île avec Sean McComb contre Craig Evans, Gary Cully contre Maxi Hughes, Pierce O’Leary, James McGivern, Paul McCullagh et Fearghus Quinn tandis que le spectacle de l’hôtel Europa verra les goûts de Paddy Gallagher, Padraig McCrory, Callum Bradley, Ruairi Dalton, Sean Duffy et Dee Sullivan en action.

Jamie Conlan, coordinateur du développement professionnel de MTK Global, a déclaré: «C’est une excellente nouvelle pour MTK Global, pour la ville de Belfast et pour tous les combattants impliqués. Quelle fête de boxe en magasin.

«Chaque spectacle que nous avons fait à Belfast ces derniers temps s’est vendu rapidement, nous sommes donc arrivés à la scène où nous devons en organiser un week-end entier pour nous assurer que tout le talent se manifeste et que tous les fans ont une chance de venir. et voir leurs favoris.

«Il va sans dire que les billets seront très demandés, nous conseillons donc à tous les fans de se déplacer rapidement pour sécuriser les places lors de ces événements. Ils vont être deux spectacles emballés et le divertissement est garanti.

“Vous avez un McComb invaincu qui franchit une autre étape contre le double champion d’Europe WBO Evans, le roi irlandais nouvellement couronné Cully à nouveau dans un combat approprié, puis à l’autre bout du spectre, vous avez certains des talents les plus en vogue comme McGivern, McCullagh et Quinn qui font leurs débuts professionnels. »

De nouvelles informations sur les combats et les combattants seront publiées en temps voulu.