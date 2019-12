Spence: «Tout ce que je dois faire, c'est remercier Dieu d'être ici»

Publié le 23/12/2019

Par: Sean Crose

"J'ai l'impression que Brian Kenny travaille pour le D.A." Errol Spence Jr, un welterweight multi-titlist, a tweeté en plaisantant tôt dimanche matin après avoir été interviewé par Kenny en direct sur Fox quelques heures plus tôt. Spence, qui a survécu à un accident de voiture absolument horrible en octobre dernier, a fait sa première apparition publique samedi lorsqu'il a parlé avec le diffuseur vétéran dans le cadre de la formidable carte Tony Harrison – Jermell Charlo. "Je me sens bien", a déclaré le champion 26-0 WBC et IBF poids welter, "et j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille, mes amis et ma petite fille. J'ai apprécié le temps passé avec eux pendant que je suis sorti de la boxe. "

Spence était en état d'ébriété alors qu'il traversait Dallas dans sa voiture de sport aux petites heures du matin du 10 octobre. La vidéo a capturé des images de sa Ferrari renversant, soulevant des débris et finissant une épave complète. Le fait que Spence ait survécu, beaucoup moins paraissait aussi bon que lui samedi, est une merveille en soi. Pourtant, les 29 ans d'atterrissage ont eu des ennuis juridiques en raison de l'incident. L'affilié local WFAA a rapporté quelque temps après l'accident que John Creuzo, un procureur du comté de Dallas, avait "déposé un affidavit accusant Errol Spence Jr. de conduire en état d'ébriété avant l'accident d'octobre du boxeur".

Pourtant, Spence samedi semblait reconnaissant du simple fait qu'il avait survécu à l'incident. "C'était un miracle de Dieu", a déclaré le natif de DeSoto à Kenny. «Cela m'a vraiment protégé pendant l'accident parce que quelqu'un d'autre aurait probablement été tué. C'était juste une bénédiction de Dieu que j'ai pu assurer ma sécurité et que j'ai pu retourner à la boxe. »Spence a indiqué qu'il était déjà de retour au gymnase, se préparant pour son retour sur le ring. «J'ai déjà commencé à m'entraîner la semaine dernière», a-t-il déclaré, «et je me sentais bien. J'ai frappé les mitaines et tout et je suis monté et j'ai couru et tout ça aussi. »

Spence, qui se classe parmi les meilleurs combattants actuels du sport, a déclaré qu'il était prêt à revenir sur le ring au printemps ou en été. Il a également précisé qu'il ne cherchait pas à toucher à ce retour. "Je ne veux pas de combat de mise au point", a-t-il dit d'un ton neutre. «Je veux combattre Pacquiao ou Garcia s'il gagne son combat. Je veux combattre Danny Garcia. J'étais censé le combattre en janvier, mais j'ai eu mon accident. Ce sont les gars que je cherche à combattre. "Un combat potentiel avec Garcia, qui affrontera Ivan Redkach en janvier, ou Pacquiao, qui a battu de façon impressionnante le champion WBA des poids mi-moyens Keith Thurman l'été dernier, est de la musique aux oreilles des fans.

"Aucune restriction du tout", a déclaré Spence à Kenny – qui n'avait pas peur de poser des questions sur les aspects médicaux et juridiques de la situation de Spence. "J'ai été blanchi. Ils m'ont fait toutes sortes de scans. Ils pensent que c'est un miracle. Je ne peux pas l'expliquer. Tout ce que je dois faire, c'est remercier Dieu d'être ici. Je suis en bonne santé, je peux toucher mes enfants et les embrasser, et je suis ici avec ma mère et mon père et je peux donner aux fans ce qu'ils voulaient. "