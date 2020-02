Split-T Management signe des ponts Ebanie poids coq

RINGSIDE 06/02/2020

Split-T Management a signé un contrat de gestion avec Ebanie Bridges, poids vif invaincu.

Bridges of New South Wales Australia a un dossier de 3-0 avec deux KO.

Bridges sera en action ce samedi soir lorsqu’elle affrontera Crystal Hoy dans un combat de six rounds au Civic Center à Hammond, dans l’Indiana.

«Je suis très heureux d’être signé avec Split-T Management, je crois vraiment que je suis entre les meilleures mains de l’industrie», a déclaré Bridges. «Brian Cohen a toujours été sur mon radar car il est bien connu dans la boxe féminine et a un équipage de filles très réussi et populaire.

«J’ai rencontré David McWater de Split-T Management lors de ma dernière visite à New York et il m’a informé que Brian rejoindrait Split T pour travailler aux côtés de lui-même et de l’équipe. Donc, il n’y avait vraiment pas d’hésitation à décider avec qui je voulais signer.

“David qui vient d’être nommé comme l’un des cinq meilleurs managers de boxe de 2019, et Brian ensemble seront une force avec laquelle il faut compter et je ne peux pas être plus excité de voir ce que nous pouvons accomplir en tant qu’équipe.”

Bridges a débuté dans les sports de combat au cours de ses premières années. À cinq ans, elle a déclaré en Kempo-Karaté et a finalement reçu sa ceinture noire. Bridges est ensuite passé au Kickboxing et au Muay-Thai.

Bridges n’a jamais combattu car il était illégal pour les femmes de se battre en Australie. Bridges a ensuite eu une carrière de culturiste réussie. Bridges a ensuite recommencé à faire ce qu’elle aimait le plus, c’est-à-dire frapper des choses, alors elle a trouvé un gymnase et elle n’a pas regardé en arrière.

Ebanie est devenu professionnel le 8 février 2019 avec une décision majoritaire sur Mahiecka Pareno. Il a depuis accumulé deux arrêts avec sa dernière victoire en 2e ronde contre Kanittha Ninthim le 30 novembre.

Elle exercera ensuite son métier sur le sol américain lorsqu’elle affrontera le vétéran du combat Crystal Hoy le 8 février à Gary, dans l’Indiana.

“Quiconque connaît la boxe, vous dira que les États-Unis sont l’endroit où il faut être, et c’est pourquoi même un grand nombre des meilleurs Européens finissent par se battre ou déménager en Amérique.

“Malheureusement, la boxe n’est pas si grande en Australie, encore moins la boxe féminine, et il n’y a qu’une poignée de femmes, ce qui rend également les combats difficiles et nous sommes si loin de partout. Il n’y a tout simplement pas de marché assez grand pour cela. Je veux faire des vagues, je veux briser les stéréotypes, je veux inspirer le plus de gens possible et je pense que l’Amérique est l’endroit où je peux le faire »

Les observateurs décrivent son style de combat comme un combattant sous pression lourd. Style mexicain. “Je suis court et agressif, et j’aime me battre à l’intérieur.”

“Même si j’aime avoir l’air très girly et mignonne, je suis excitant à regarder et mes combats sont toujours pleins d’action, je suis un sauvage tout droit.”