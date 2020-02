Split-T Management signe l’ancien challenger du titre mondial Willie Monroe Jr.

RINGSIDE 22/02/2020

Split T Management Management a signé Willie Monroe Jr., deux fois champion du monde en titre, poids moyen

«Willie est l’un des meilleurs poids moyens au monde. Il est un formidable boxeur et a une expérience de championnat. Je m’attends à lui offrir une grande opportunité dans un avenir très proche. » a déclaré David McWater de Split-T Management.

“Je suis simplement très reconnaissant à un moment de ma vie, je suis reconnaissant envers mes fans et pour le sport, je suis excité pour les opportunités passées, présentes et futures, et j’approche la nouvelle saison avec gratitude.

«J’ai toujours su que je pouvais le faire. Cela m’a pris un peu plus de temps que ce à quoi je m’attendais, mais je n’en suis pas moins là », a déclaré Monroe. «Dave McWater est un gars très intelligent et j’aime son attitude et son approche envers la boxe. Il est très compétent et il comprend tout. »

Monroe de Rochester, New York, a un dossier de 24-3 avec six KO.

Monroe, 33 ans, est un professionnel de 12 ans qui a commencé sa carrière par des victoires sur Wilson Montero (1-0-1), Chris Aucoin (1-0-1), Troy Artis (2-0-1) & Ibahiem Roi (7-1).

Monroe est entré et a remporté le tournoi Boxcino des poids moyens 2014 avec des victoires sur Donatas Bondorovas (18-4-1), Vitalii Kopylenko (22-0) et le futur challenger pour le titre mondial Brandon Adams (14-0).

Ces victoires l’ont catapulté en une opportunité d’affronter le champion unifié des poids moyens, Gennady Golovkin.

Après avoir chuté à Golovkin, Monroe a remporté des victoires sur deux challengers du titre mondial en John Thompson (17-2) et Gabriel Rosado.

Après avoir perdu contre le champion des poids moyens de la WBO, Billy Joe Saunders, Monroe a remporté trois matchs de suite avec des victoires sur Javier Maciel (33-6) et sa dernière sortie où il a remporté une décision unanime de 10 rounds sur Hugo Centeno (27-2) en juin. 1er à San Jacinto, Californie.