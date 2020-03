Srisaket vs Ruenroeng, Atlantic City Boxing Hall of Fame reporté

Ringside 24/03/2020

Les reports de matchs de boxe en raison de la pandémie de Covid-19 se poursuivent dans le monde entier.

L’événement prévu en Thaïlande pour le 4 avril, qui serait dirigé par le double champion WBC des super mouches Thai Srisaket Sor Rungvisai (47-5-1, 41 KO) face à l’ancien champion Amnat Ruenroeng (20-3, 6 KO), a a été provisoirement reportée au 2 mai.

Ce combat devait se dérouler à huis clos, mais les promoteurs ont décidé de le reporter, car ils ne voulaient pas mettre en danger les boxeurs, les fans et les personnes impliquées dans la promotion.

TEMPLE DE LA RENOMMÉE

Aujourd’hui, nous souhaitons informer tous nos amis, notre famille et nos supporters que, après de longues délibérations, l’équipe de direction d’Atlantic City Boxing Hall of Fame, les membres et les partenaires ont décidé de reporter le très attendu 4ème week-end d’intronisation annuel, en association avec BoxingCon, Automne 2020. En raison de la gravité de la pandémie de coronavirus (COVID-19), notre priorité absolue est de protéger la santé, la sécurité et le bien-être pour vous tous, notre famille de boxe nationale et internationale.

Le week-end historique devait avoir lieu le week-end du 26 au 28 juin.

De même importance, afin de maintenir l’intégrité et la qualité de l’expérience de l’événement, nous voulons nous assurer que nos intronisés 2020 et leurs familles reçoivent l’honneur qui leur revient.

Les boxeurs légendaires, les directeurs / promoteurs sportifs, les médias et les contributeurs spéciaux inscrits dans le Hall of Fame 2020 comprennent: Roy Jones, Riddick Bowe, Pernell Whitaker, Ernest Bing, Tony Thornton, Sr., Sergio Martinez, Calvin Grove, Al Cole , Percy Richardson, Tommy Parks, Earl Morton, Steve Weisfeld, Ron Katz, Murad Muhammad, Marc Abrams, Al Bernstein et Laoma Byrd.

DES LIGNES DIRECTRICES

Veuillez rester à l’écoute de notre site Web www.acbhof.com et des plates-formes de médias sociaux pour les mises à jour et les annonces futures, car nous surveillons étroitement les rapports et directives fédéraux, étatiques et locaux.

Nous recommandons également que si vous avez déjà réservé des chambres au Claridge Hotel, il est important d’appeler et d’annuler la réservation. Des informations peuvent être trouvées sur www.claridge.com. Une fois que nous aurons une date définitive pour l’événement reprogrammé, nous publierons à nouveau un code de prom mis à jour. D’ici là, tous les remboursements de billets sont émis pour la 4e cérémonie d’intronisation annuelle.

Nos pensées et nos prières vous accompagnent, vous et vos familles, en cette période incertaine, et nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient que cela pourrait avoir causé.

Merci pour votre soutien continu.