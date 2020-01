Stage NABJ – The Ringer, 2020 – The Ringer

NABJ et The Ringer offrent deux stages d’été à temps plein à Los Angeles. Les stagiaires travailleront dans les services audio, éditorial, médias sociaux ou vidéo. Il s’agit d’un stage rémunéré et a une exigence à temps plein de 40 heures par semaine. Bien que la durée du stage soit négociable, les candidats doivent être en mesure de s’engager sur un minimum de 12 semaines en plus d’assister à la convention nationale NABJ-NAHJ, du 8 au 12 juillet à Washington, DC Les candidats doivent être inscrits dans un collège américain ou université ou ne pas dépasser un trimestre après la date d’obtention de leur diplôme; en bonne condition scolaire si elle est encore à l’école; et en possession d’une autorisation de travail sans restriction.

De plus, le NABJ Sports Task Force remettra une allocation de 2 000 $ à chacun des stagiaires pour aider à couvrir les frais de transport de / vers Los Angeles, ainsi que le logement à Los Angeles.

The Ringer s’engage à créer une communauté diversifiée et est fier d’être un employeur offrant l’égalité des chances. Tous les candidats qualifiés seront pris en considération pour le stage sans égard à la race, la religion, la couleur, l’origine nationale, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, le statut de vétéran protégé, le statut de personne qualifiée handicapée ou toute autre base protégée par la loi applicable.

Les candidats seront soumis à The Ringer par le NABJ Sports Task Force.

Admissibilité

Doit être membre du NABJ.

Doit se spécialiser en journalisme / communications avec un intérêt à poursuivre une carrière dans le journalisme sportif.

Doit être un étudiant de premier cycle ou diplômé inscrit à temps plein au semestre avant le stage.

Doit être diplômé en mai 2020, décembre 2020 ou mai 2021.

Exigences d’application

Lettre de motivation

Reprendre

Relevé de notes officiel du collège

Trois échantillons de travail (peuvent inclure une combinaison d’écriture, d’audio, d’articles, de clips vidéo, de photos ou de sites Web personnels et de travaux sur caméra Les échantillons audio et sur caméra ne doivent pas dépasser cinq minutes chacun.)

Postuler

Plus d’informations et une application sont disponibles via cette page NABJ.