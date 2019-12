"Star Wars" est en guerre contre lui-même dans "The Rise of Skywalker"

Quand vous regardez J.J. Le travail d'Abrams en tant que réalisateur – sa carrière à la télévision entre Felicity, Alias ​​et Lost est une question différente – la ligne la plus notable est son empressement à simplement jouer dans le bac à sable d'un autre créateur, pour reconditionner la nostalgie sans ébouriffer trop de plumes. Ses entrées dans les franchises Mission: Impossible et Star Trek ne sont pas considérées comme des notes élevées, mais ce sont des divertissements amusants et accessibles; l'équivalent cinématographique de mettre directement des Bs sur un bulletin. (Et oui, même si Super 8 est techniquement la seule sortie de réalisateur d'Abrams avec une vanité originale, elle doit autant à l'iconographie de Steven Spielberg que Stranger Things à John Carpenter, Stephen King et Spielberg.) Abrams n'est peut-être pas votre cinéaste préféré, mais il était un choix judicieux pour inaugurer une nouvelle trilogie Star Wars sous l'égide de Disney.

Le sentiment dominant parmi les détracteurs de The Force Awakens était que son film était principalement un rechapage de A New Hope – nul autre que George Lucas aurait déploré le manque d'originalité du film. Mais The Force Awakens ne mérite pas un tel démontage. La familiarité était un long métrage, pas un bug – un signe que cette trilogie voulait évoquer l’esprit des films originaux au lieu des préquelles de Lucas concernant les midi-chloriens et la fédération professionnelle. De plus, Abrams a ajouté des rides. Nos nouveaux personnages comprenaient un Stormtrooper avec une conscience et, dans l'angoisse Kylo Ren, un méchant dont l'ambition d'être à la hauteur de la présence emblématique de Darth Vader était principalement enregistrée comme pathétique plutôt qu'effrayante. En effet, The Force Awakens a largement joué la sécurité; il y avait une nouvelle étoile de la mort – euh, désolé, la base Starkiller, et tout. Mais Abrams a jeté les bases de ses suites pour naviguer dans des directions nouvelles et significatives dans une galaxie très, très loin.

C'est ce avec quoi Rian Johnson a couru dans The Last Jedi, l'entrée la plus révolutionnaire de la saga depuis The Empire Strikes Back. Il y a suffisamment de Last Jedi sur Internet pour nourrir tout un continent, alors couvrons les bases: avec les parents de Rey qui ne sont pas des importateurs, le film a établi que les héros de Force ne devaient pas nécessairement provenir d'une lignée historique; il a reconnu, d'une manière quelque peu méta, que la seule façon d'embrasser l'avenir est de laisser mourir le passé; il comptait sur l'héritage compliqué des Jedi à travers les propres échecs et insécurités de Luke Skywalker; oh, et le chef suprême Snoke était un sashimi sans importance. La minorité vocale des fans de Star Wars qui détestaient The Last Jedi semblait penser que le message de Johnson était anti-Star Wars; vraiment, il interrogeait l'héritage de la franchise afin que quelque chose qu'il aimait ne se bloque pas en répétant des rythmes familiers. Et quand les fans se plaignent que la nouvelle trilogie est soit trop similaire aux films originaux soit contraire à l'éthos de Star Wars, personne ne gagne.

Même les grandes franchises hollywoodiennes ne peuvent pas plaire à tout le monde, mais c'est ce que Abrams and Co. voulait faire avec The Rise of Skywalker. Ça n'a pas marché. À présent, vous avez vu la réception mitigée de Rise of Skywalker; vous avez peut-être déjà vu le film vous-même. (L'Internet est si hostile aux spoilers ces jours-ci qu'une description détaillée de la fourrure de Chewbacca pourrait justifier quelques tweets en colère, donc si vous ne voulez vraiment rien savoir sur Rise of Skywalker, veuillez arrêter de lire et faire une promenade paisible à l'extérieur. ) Ce que nous avons dans Rise of Skywalker est un film tout aussi engagé dans le proxénétisme et le reconnexion de Last Jedi, ce qui rend l'intrigue du film presque incompréhensible. Le film, malheureusement, manque d'imagination et d'esprit des meilleures entrées de la franchise.

L'ambiguïté morale irrésistible établie par The Last Jedi est jetée pour une autre confrontation classique et épurée entre Jedi et Sith, dirigée par un personnage qui a été jeté de façon spectaculaire dans un puits d'air par Dark Vader dans Return of the Jedi. Il est difficile de croire que cette trilogie a toujours envisagé Snoke comme quelque chose d'empereur Palpatine vaguement (et littéralement?) Assemblé dans un laboratoire Sith (??), mais Abrams est attaché à l'idée que Palpy est le mal ultime de la Skywalker Saga, même si la notion de ce Seigneur Sith hante toujours la crédulité des souches de franchise. Mais alors que la réémergence de Palpatine est principalement au service de l'intrigue – on ne peut pas en dire autant des brèves et malheureusement vaines représailles de Lando Calrissian – il y a d'autres domaines où Rise of Skywalker a l'impression d'essayer de dire aux derniers trolls Jedi que leurs protestations ont été entendus.

Kelly Marie Tran's Rose, un nouveau personnage présenté dans The Last Jedi en tant que combattant de la Résistance et potentiel amoureux de Finn, est mis à l'écart pour la plupart du film – l'étagère la plus flagrante d'un personnage de Star Wars depuis Jar Jar Binks dans Attack of the Clones . (Pas moins que Jar Jar screentime était un problème à l'époque.) Ce n'est pas un super look, surtout quand on considère que l'actrice a été la cible de harcèlement et de commentaires racistes sur les réseaux sociaux. Au-delà de cela, toutes les appréhensions que Luke avait précédemment au sujet des Jedi, de leur philosophie et de leur orgueil fatal ont apparemment disparu – c'est comme devenir un fantôme de la force lui a donné un étrange accès d'amnésie.

Kylo Ren, et ce n'est en quelque sorte pas une blague, rassemble l'ancien casque cassé qu'il portait pour la plupart de The Force Awakens. Et la filiation de Rey est à nouveau mise en évidence après qu'Abrams ait d'abord taquiné ce mystère dans The Force Awakens, et The Last Jedi a semblé fermer le livre à ce sujet. (Bien que, pour la défense d'Abrams, cela ressemble moins à une réprimande au film de Johnson et plus à quelque chose qu'il a toujours prévu de faire avec le personnage.) Avec toutes les choses que Rise of Skywalker veut annuler de The Last Jedi, vous supposeriez que le film est Le contrecoup en a fait un flop commercial au niveau de Dark Phoenix – en fait, c'était en fait le 13e film le plus rentable de tous les temps. Reconnecter The Last Jedi n'est pas seulement une perte de temps dans la dernière étape d'une trilogie, cela crée un précédent ridicule: l'une des plus grandes sociétés de divertissement de la planète écoutera les demandes de qui que ce soit si elles sont assez fortes et effrontées.

Rise of Skywalker aurait pu être un bon film Star Wars s'il n'était pas si soucieux de relancer inutilement The Last Jedi et, malheureusement, si Carrie Fisher était toujours en vie et que le film n'avait pas à réutiliser des séquences inutilisées de Force Awakens de l'actrice. (Cela ne me fait aucun plaisir de rapporter que les scènes de Leia se sentent sensiblement figées à cause du fait qu'Abrams doit contourner son ancien dialogue.) Au lieu d'écouter le message de The Last Jedi de tuer le passé, Rise of Skywalker essaie activement de le faire revivre – sens littéral avec Palpatine, et en ramenant les délimitations de base du conflit Jedi-Sith. Que vous aimiez The Last Jedi ou non, Rise of Skywalker indique clairement que la franchise Star Wars est en guerre contre elle-même en raison de visions concurrentes pour la conclusion de la saga Skywalker.

Sur la base de ces combats de franchise, qui ont fait leur chemin dans la tournée de presse de Rise of Skywalker, il semble que Disney n'ait pas insisté sur le même type de surveillance sur Star Wars qui a contribué à faire de l'univers cinématographique Marvel un géant culturel. Dirigé par Kevin Feige, le MCU a résolu ses premiers défauts: Ed Norton's Hulk était en conserve; il a été accepté, après deux autonomes, que Thor devait réellement être amusant – et est devenu une machine de plusieurs milliards de dollars bien huilée et agréable à la foule dans laquelle tous les films s'accordent sur l'ambiance de l'univers fictif. Pendant ce temps, Star Wars semblait avoir inventé les choses, laissant les artistes individuels planifier chaque épisode – il est important ici de se rappeler que Colin Trevorrow allait initialement écrire et diriger l'épisode IX, avant que tout le monde à Lucasfilm n'ait apparemment vu The Book of Henry —Sans tenir pleinement compte de la situation dans son ensemble. En fin de compte, les trois films semblaient être en désaccord les uns avec les autres, ce qui conduit à une question plus importante: quel était le point réel de cette trilogie?

Évidemment, l'objectif était de gagner de l'argent – et ne vous y trompez pas, Rise of Skywalker va dominer son box-office d'ouverture du week-end même s'il ne répond pas aux attentes fulgurantes. Et malgré tous ses défauts, c'est un film amusant avec des décors exemplaires et des visuels somptueux: c'est Star Wars! Mais il devient tentant de revenir sur cette trilogie et de penser aux hypothèses. Et si J.J. Abrams vient d'avoir les clés de toute la trilogie et a pu achever sa vision sûre, familière et pourtant cohérente? (Cette décision n'aurait pas mon vote, mais au moins elle serait cohérente.) Et si un autre cinéaste prenait le relais pour Trevorrow et suivait l'exemple de Johnson pour prendre la franchise dans une direction différente? Et si, avant le lancement de la trilogie, tout le monde acceptait certaines intrigues, comme décider qui étaient les parents de Rey, avant que les choses ne dégénèrent? Et si Star Wars était toujours Star Wars, mais – je ne peux pas croire que je dis cela – avait en fait une synergie de type Marvel?

L'existence de cette nouvelle trilogie était inévitable une fois que Disney a acquis Lucasfilm, et je pense qu'il est sûr de supposer que de nombreux fans étaient prudemment optimistes que nous n'obtiendrions pas un rechapage des préquelles moins célèbres de Lucas. Dans une certaine mesure, nous avons peut-être imploré le confort familier de la trilogie Luke-Leia-Han. Mais l'ironie tragique est que la nouvelle trilogie mangeant sa propre queue pourrait déclencher une renaissance préalable – en dehors des mèmes humides. Jar Jar Binks était objectivement terrible et l'histoire d'amour d'Anakin Skywalker était hilarante, mais au moins Lucas adhérait à sa propre vision. (Et pourquoi ne pas rouler avec ça? Il a tout fait!)

Les préquelles étranges et indéniablement imparfaites de Lucas pourraient ne pas atteindre les sommets de sa trilogie originale, mais elle n'a clairement pas été créée avec un mandat approuvé par le comité pour apaiser le public le plus large possible. Les consolations faites par Lucas étaient comparativement minimes, comme prétendre que Jar Jar n'a jamais existé après un dédain presque universel. En essayant de gagner tout le monde, y compris les derniers détracteurs Jedi, The Rise of Skywalker et ses rendements redondants décroissants ne plairont probablement pas à quiconque espère une fin cohérente à la saga Skywalker. S'il y a un héritage sous-jacent à la nouvelle trilogie Star Wars, c'est peut-être qu'il est aussi important de rechercher des idées provocantes et originales tout en maintenant un semblant de surveillance axée sur la propriété intellectuelle que de trouver un équilibre dans la Force.