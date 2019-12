Star Wars Fan Wars

Le cinéma était une boîte sans charme d'architecture de la fin du XXe siècle – des blocs de béton et du stuc – plantée au bord d'un boulevard riverain principalement stérile dans le sud de Philadelphie, à proximité de certains clubs de striptease et d'un Walmart. Mais par une nuit glaciale en janvier 1997, l'endroit bourdonnait comme un carnaval.

Les détenteurs de billets s'agitaient sur le trottoir et se tenaient côte à côte dans le hall, certains d'entre eux habillés comme leurs héros: un aspirant hirsute Luke Skywalker ici, une aspirante Leia là, même un gars avec un Yoda en peluche sur son épaule. L'occasion était la réédition de la trilogie originale de Star Wars, qui avait été gussied avec des fioritures CGI qui se tiendront plus tard pour leur qualité de cinématique de jeu vidéo. Cela faisait 14 ans qu'un film de Star Wars avait honoré le grand écran, et ces «éditions spéciales» étaient de l'herbe à chat pour une base de fans affamés; Un nouvel espoir a rapporté à lui seul 256,9 millions de dollars.

J'étais là ce week-end d'ouverture avec mes amis alors adolescents. Ce dont je me souviens le plus – à part le théâtre donnant des figurines d'action de Luke Skywalker, que nous avons rapidement vendu à un gars en trench-coat pour cinq dollars la pop -, c'est comment l'expérience a été si simple, les enjeux si bas. Juste un tas d'étrangers entassés dans un théâtre sombre ensemble, absorbant l'étrangeté galactique de l'imagination de George Lucas: le crawl d'ouverture, la cantine remplie de créatures, le fanfaron menaçant de Dark Vador, toute l'histoire implicite des Jedi.

Amusement. Le mot pour ça était amusant.

Vingt-deux ans plus tard, le plaisir est la seule chose qui semble manquer dans Star Wars. La semaine dernière, The Rise of Skywalker, le dernier chapitre de la saga épique de Lucas. Cela aurait dû être une cause facile de célébration – le film Star Wars pour mettre fin à tous les films de Star Wars! – mais le bavardage sur le film a tourné au vinaigre quelques jours avant son ouverture, lorsque le premier lot de critiques critiques ressemblait à des descriptions de témoins oculaires d'un 10 voitures entasser. Il faudrait revenir à The Phantom Menace de 1999 pour trouver un film Star Wars qui a été si largement tourné. Le regard de l'œil de Sauron sur Twitter tourna vers le réalisateur de Skywalker, J.J. Abrams et a déclenché un hashtag: #jjabramsisoverparty.

Peut-être ne devrions-nous pas être surpris que cette nouvelle trilogie et la saga Skywalker elle-même se terminent sur une note confuse et conflictuelle. Certaines poches de la base de fans n'ont cessé de se disputer à propos de The Last Jedi de 2017, le film qui a tristement vu un réalisateur accuser Rian Johnson d'avoir ruiné leur enfance, et des trolls racistes harcèlent l'actrice Kelly Marie Tran (qui a joué un membre de la Résistance dans The Last Jedi et The Rise of Skywalker) jusqu'à ce qu'elle quitte les réseaux sociaux. Abrams a apparemment partagé certaines des critiques exprimées en ligne et a récemment déclaré au New York Times qu'il ne pensait pas "que les gens vont à Star Wars pour se faire dire:" Cela n'a pas d'importance "", un coup de poing pas si subtil à la façon dont Johnson a renversé les attentes des fans concernant le pistolet d'un Tchekhov comme la lignée mystérieuse de Rey.

Le résultat de tout cela est… Skywalker, un film façonné par la partie la plus épuisante de Star Wars – le taux de désabonnement 24/7 des sports comme des radios. "Je pense, frappez au bois, que les fans vont se sentir … écoutés", a déclaré la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, plus tôt ce mois-ci. Mais quels fans Lucasfilm avait-il écoutés?

Les durs à cuire, après tout, ont des intérêts extrêmement divergents. Il existe des expéditeurs enracinés pour un certain nombre de syndicats; d'autres qui considèrent la trilogie originale, ou les préquelles, comme leur Star Wars; adeptes de l'univers élargi, qui comprend des années de bandes dessinées, de romans et de jeux vidéo; les cosplayeurs, les passionnés de dessins animés et – regardez, ce n'est pas une courte liste. Il n’y a aucun moyen pour un cinéaste de plaire à toutes ces factions. Abrams a choisi certains plutôt que d'autres; Le rôle de Tran s'est rétréci, Rey s'est révélé être un Palpatine, Harrison Ford et Mark Hamill sont revenus pour des adieux vaporeux. C'est ce qui se passe lorsque le service aux fans devient une corvée.

J'ai récemment parlé à Johnson alors qu'il faisait la promotion de son célèbre polar, Knives Out. Il ne semblait pas surpris de faire face à de nouvelles questions sur la réaction des fans à Jedi; il le mélange régulièrement avec des supporters et des détracteurs sur Twitter. "Je pense qu'il y a un documentaire fascinant à faire sur cette époque des films Star Wars, en particulier sur ce niveau de fandom", a-t-il déclaré, avec un ton uniforme de diplomate. Il évite de plonger trop profondément dans les débats sur ce que les fans font et ne veulent pas des films. "J'ai en quelque sorte la vague au-dessus de l'eau, quelles que soient les fuites dans mon fil Twitter."

Les plans de Disney pour les futurs films Star Wars sont toujours en suspens, et le fait que Skywalker ait récolté un plus petit nombre de visiteurs au box-office que ses prédécesseurs ne passera pas inaperçu. Mais les administrateurs de la franchise feraient bien de déterminer qui sera en charge de tracer son avenir et quelles poches de la base de fans il pourrait vouloir éviter d'essayer de plaire.

La réaction des fans à un film Star Wars est antérieure aux médias sociaux; même dans les premiers jours de la franchise, les choix de parcelles ont été examinés au neuvième degré. Mais quelque part en cours de route, le ténor est passé de la simple salope à quelque chose de plus dangereux.

Après la sortie en 1999 de The Phantom Menace, le premier opus des préquelles qui divisaient, le magazine britannique Empire a interrogé Lucas sur la réaction de colère de certains fans face à l'un des nouveaux personnages qu'il avait créés: Jar Jar Binks. Lucas a répondu avec l'équivalent d'un long et lourd soupir. "Ce même groupe de fans détestait absolument R2 et C3PO dans le premier film", a-t-il déclaré. "(I) n le deuxième film, ils détestaient Yoda, il n'était pas un personnage bien aimé -" nous ne pouvons pas comprendre de quoi il parle, il est vert, c'est un muppet. "" (Que penseraient ces monstres de Baby Yoda?)

Sur quoi Lucas ne comptait peut-être pas, ces fans canalisant leur aversion pour Jar Jar en un véritable harcèlement d'Ahmed Best, l'acteur qui l'a dépeint. Certains ont dit à Best qu'il avait ruiné leur enfance – une plainte persistante – et il était consterné de voir sa carrière d'acteur s'arrêter après le film. Dans un tweet de 2018 faisant référence aux retombées de Phantom, il a écrit: «C'est l'endroit où j'ai presque mis fin à ma vie. Il est encore difficile d'en parler. "

L'admission de Best aurait dû être une invitation à approfondir le côté sombre du fandom, d'autant plus qu'il n'était pas le seul acteur de Star Wars à partager une anecdote troublante. Lorsque le réalisateur J.J. Abrams a interprété John Boyega en tant que Finn dans The Force Awakens en 2015, les commentateurs en ligne se sont plaints du spectre d'un Stormtrooper noir. —Et d'autres trolls ont appelé au boycott du film après avoir vu une bande-annonce qu'ils pensaient être à court de protagonistes masculins blancs. Le film a rapporté plus de 2 milliards de dollars.

Et puis sont venus les insultes auxquelles Kelly Marie Tran a dû faire face après avoir joué dans Jedi. Un utilisateur d'une encyclopédie Star Wars dirigée par des fans a changé le nom du personnage de Tran; d'autres la hantaient sur Instagram, la poussant à supprimer ses photos. «Leurs paroles semblaient confirmer ce que le fait de grandir en tant que femme et personne de couleur m'avait déjà appris», écrit Tran dans un éditorial du New York Times, «que j'appartenais dans les marges et les espaces, valable uniquement en tant que personnage mineur dans leur vies et histoires. "

Boyega et Hamill ont sauté à la défense de Tran, tout comme Johnson, qui a récemment résumé ses sentiments envers les personnes qui s'opposent à un casting plus diversifié de Star Wars: "fuck 'em". Abrams a déclaré plus tôt cette année qu'il était reconnaissant à Johnson d'avoir casté Tran, mais sa présence dans Skywalker était limitée à une poignée de lignes dans un film regorgeant de camées et de recherches sur MacGuffin.

Il est facile pour un cinéaste ou un dirigeant d'entreprise de désavouer un comportement si moche et transparent – pour dire, en tant de mots, ce ne sont pas les fans que nous recherchons. Mais aucun de ces épisodes n'a surpris les femmes ou les fans de couleur qui se sont sentis mal accueillis dans certains cercles de Star Wars, ou qui ont eu des rencontres qui ne méritaient pas d'être couvertes par l'actualité.

Tricia Barr, auteur et podcaster, se souvient avoir été harcelée il y a des années par des fans masculins sur les babillards électroniques qu'elle a visités, une expérience qui l'a inspirée à créer un blog centré sur Star Wars pour les fans féminines. Ce courant d'hostilité, m'a-t-elle dit, fait «partie intégrante de la culture du fandom de Star Wars depuis aussi longtemps que les gens s'en souviennent, en particulier dans les communautés en ligne». Barr, co-auteur de Ultimate Star Wars et Star Wars: The Visual Encyclopedia , est venu à croire qu'un segment de fans masculins avait l'habitude d'être pris en charge et a reculé lorsque Lucasfilm a construit sa dernière trilogie autour de personnages plus divers.

Mais elle a également constaté que le venin pouvait provenir de sources inattendues. Elle a écrit une histoire dans le numéro d'octobre de Star Wars Insider qui examinait les tentatives de Kylo Ren de manipuler Rey, filtrée à travers l'objectif d'une relation abusive. L'article a gagné l'animosité de la plupart des femmes expéditrices de Reylo, qui s'en sont prises à Barr et au magazine sur les réseaux sociaux. "Vous pensez," Wow, ils viennent juste après les gens ", mais il s'agit de leur propre identité", a-t-elle déclaré. «Ils attaquent d'autres personnes qui empiètent sur leur identité. Ils arrêtent d'agir de manière logique. C'est de l'esprit. "(Reylos a eu le dernier mot.)

Holly Quinn, journaliste technologique à Wilmington, Delaware, retrace sa passion pour Star Wars dans la trilogie originale. "Je suis Gen-X. Je reviens donc à l'époque des listes de diffusion papier », a-t-elle déclaré. Les préquelles l'ont incitée à commencer à explorer les forums en ligne, qui étaient alors à leurs balbutiements. «À cette époque, j'étais plus intimidée en tant que femme qu'en tant que personne noire», a-t-elle déclaré. "C'était beaucoup plus un club de garçons." Elle a commencé un Tumblr et a communiqué avec d'autres fans féminines qui étaient préoccupées par la façon dont les personnages de couleur étaient traités par le fandom, et consternées par les intrigues, elles se sentaient des acteurs minoritaires marginalisés. (Un hashtag, #WhereIsFinn, a résumé leur frustration.) Mais Quinn a déclaré que la critique nuancée de ces questions avait été éclipsée par la réaction toxique du dernier Jedi. "Tout devient vraiment très compliqué."

D'autres fans ne recherchent pas d'histoires plus inclusives; ils veulent juste réécrire l'histoire du cinéma. L'année dernière, un compte Twitter et un site Web sont apparus, intitulé Remake the Last Jedi. (Leur objectif était de … eh bien, vous savez.) Une personne répondant au compte de messagerie de Remake a refusé d'identifier les personnes impliquées, mais a insisté sur le fait qu'elles "ont les moyens de le financer nous-mêmes, si Disney nous donnait le feu vert. "

Les coûts de production de Jedi étaient supérieurs à 300 millions de dollars, mais laissons cela de côté pendant un moment. L'équipe Remake s'est opposée à un certain nombre de choix narratifs que Johnson a faits, en particulier sa représentation de Luke Skywalker comme un reclus blasé déçu par l'héritage des Jedi. "Nous attendons Disney", a écrit l'e-mail Remake, "pour réaliser que la correction de cap est la seule option."

Le fantôme de la Force, Luke, qui apparaît dans The Rise of Skywalker, est particulièrement ensoleillé. Il exhume le X-Wing qu'il avait jadis submergé sur Ahch-To et réprimande Rey pour avoir jeté son sabre laser. Elle l'interroge sur les condamnations durement gagnées qu'il détenait dans The Last Jedi, les échecs et les peurs qui l'ont conduit à mener une vie d'isolement.

«J'avais tort», dit-il.

Les fans de Star Wars ne sont pas les seuls à vouloir mettre la main sur le volant d'une franchise à gros budget. Pendant une grande partie des deux dernières années, les partisans de Zack Snyder ont fait pression sur Warner Bros.pour publier la version du réalisateur de la Ligue de justice intermédiaire de 2017, qui a été partiellement repoussée après que Snyder ait quitté le film à la suite du décès de sa fille.

Lorsque l'anniversaire du film est arrivé en novembre, le hashtag #ReleaseTheSnyderCut a été retweeté des centaines de milliers de fois, dirigé par des tweets des stars Ben Affleck, Gal Gadot et Ray Fisher. Clay Enos, qui a travaillé comme photographe sur Justice League, et d'autres films de Snyder comme Batman v. Superman: Dawn of Justice, m'a dit que le spectacle de soutien en ligne en novembre était «cathartique» pour Snyder. "Des millions de personnes ont pris la parole", a-t-il dit, "et ont mis leur voix derrière une notion abstraite de l'intégrité artistique."

Mais Enos a également été frappé par le fait que tant de gens s’attendaient à pouvoir forcer la main du studio, simplement parce qu’ils le voulaient. "Vous avez des compréhensions concurrentes avec des désirs concurrents", a-t-il déclaré. "C'est agréable d'entendre des fans, mais je pense qu'il faut une oreille et un œil exigeants pour siphonner ou distiller l'essence de leur message."

Et les purs et durs de Star Wars ont pu apposer leur marque sur Star Wars Uncut de 2010, un projet collaboratif imaginé par Casey Pugh, un technologue créatif décontracté. Pugh a assemblé un remake plan par coup de A New Hope qui comprenait des scènes de 15 secondes soumises par des fans, avec des styles qui comprenaient l'action en direct, l'animation et le stop motion. «C'était tellement stupide et tellement amusant», a-t-il déclaré. Uncut a remporté un Emmy pour ses réalisations exceptionnelles dans les médias interactifs, et Pugh a suivi avec une version non coupée de The Empire Strikes Back.

Les fans avec lesquels il a interagi étaient simplement ravis de revivre une partie de leur enfance. "Heureusement, je n'ai eu aucun jeu, donc j'ai de la chance. J'ai esquivé cette balle. Si quoi que ce soit, les gens étaient juste contrariés de ne pas avoir eu les scènes qu'ils voulaient. »Mais Pugh a grandi en jouant aux jeux vidéo Star Wars en ligne, et sait que les fans peuvent faire rage s'ils sentent qu'un cinéaste n'est pas resté fidèle à l'esprit de la franchise et traditions. "Les plus grands fans sont aussi les plaignants les plus forts", dit-il. "C'est en quelque sorte l'histoire d'Internet, non?"

Et bien sûr: les médias sociaux ne sont pas la vraie vie. Mais il est toujours là, non? Bourdonnant en arrière-plan, comme un vieux téléviseur que vous avez oublié d'éteindre dans le grenier, avec un message qui ne vaut peut-être pas la peine d'être déchiffré. Nous ne devrions pas vouloir que ce son influence un film aussi ouvertement qu'il affecte The Rise of Skywalker.

Une vision cinématographique devrait venir d'un endroit plus profond, même s'il s'agit d'une franchise qui a été aussi commercialisée et commercialisée que Star Wars, et détenue par Disney, l'ultime collectionneur de propriété intellectuelle.

Mais même les intentions les plus pures ne sont pas une recette garantie pour réussir. Lorsque The Phantom Menace a été acclamé puis déchiré en 1999, George Lucas a intrigué le fandom que ses films avaient créé, les millions de personnes qui s'attendaient à ce qu'il frappe encore et encore la foudre pour qu'ils puissent ressentir un peu de magie à l'intérieur.

"Les attentes des fans sont devenues très élevées et ils voulaient un film qui allait changer leur vie et être la seconde venue", avait-il déclaré à l'époque. "Vous savez, je ne peux pas faire ça. C'est juste un film. "

David Gambacorta est un écrivain général au Philadelphia Inquirer. Il a également écrit pour Esquire, Longreads et Philadelphia Magazine.